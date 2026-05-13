Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен

В 2026 г. в России собираются пересмотреть национальный стандарт о доверенных ПАК, введенный три года назад. Перевести на доверенные ПАК всю российскую критическую информационную инфраструктуру нужно к 2030 г.

Пересмотр стандарта

Предварительный национальный стандарт о терминах и определениях на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ) будет пересмотрен в 2026 г., пишет ТАСС, ссылаясь на заявление участника разработки стандартов, руководителя проекта Департамента технической политики в ИT «Росатома» Дмитрия Гоголева.

Документ, принятый в 2023 г., переработают «с учетом правоприменительной практики», как сказал Гоголев: «Сейчас уже с учетом правоприменительной практики мы понимаем, что нужно менять, где нужно корректировать».

Доверенные ПАК для КИИ

Стандарт должен сформировать единую систему понятий, относящейся к доверенным ПАК и их компонентам, применяемых на объектах КИИ, по словам Гоголева.

gost700.jpg

Unsplash - Zan Lazarevic
У авторов национального стандарта для ПАК появились основания переписать термины и определения

До 1 января 2030 г. субъектам КИИ необходимо перейти на преимущественное использование доверенных ПАК. Это следует из постановления Правительства от 14 ноября 2023 г. № 1912.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что переход всей КИИ в России на полностью доверенные ПАК к 2030 г. невозможен и потребует существенно большего времени.

В апреле 2026 г. CNews писал о том, что Минцифры готовит новые штрафы за срыв сроков и нарушение порядка перехода на доверенные ПАК на объектах КИИ. Для должностных лиц наказание может составить от 100 до 200 тыс. руб. Юрлица заплатят намного больше – от 300 до 700 тыс. руб. При этом один доверенный ПАК может стоить от десятков миллионов рублей и до более 1 млрд руб.

ИТ-стандарты в России и мире

В 2025 г. были утверждены документы национальной системы стандартизации, в том числе первый ГОСТ Р, касающиеся доверенных интегральных микросхем и электронных модулей, рассказал Гоголев.

До конца 2026 г. Росстандарт и технический комитет ТК 194 «Кибер-физические системы» также планируют утвердить ГОСТы для технологий дополненной и виртуальной реальности (VR и AR). Они будут применяться в промышленности, обучении и в индустрии развлечений — от игровых зон до 4D-кинотеатров, включая сценарии с передачей дополнительных сенсорных эффектов.

В октябре 2025 г. заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова сообщила о разработке ГОСТа на критерии классификации видеоигр, но позже ведомство опровергло эту информацию

цифровизация

В мае 2024 г. стало известно, что Минпромторг России и Росстандарт совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники и производителями электроники планируют создать концепцию стандартизации радиоэлектронной промышленности в соответствии с актуальными международными критериями.

За международные стандарты в области электротехники, радиоэлектроники, связи отвечает Международная электротехническая комиссия (МЭК), в которую входят 76 стран. Она была создана в 1906 г., т. е. задолго до образования Международной организации по стандартизации (ISO). На май 2024 г. МЭК разработала свыше 5,2 тыс. стандартов, технических отчетов, рекомендаций.


Анна Любавина

