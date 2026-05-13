В России создана платформа идентификации БПЛА

В России создали доверенную программно-аппаратную среду идентификации авиабеспилотников на основе российской электронной компонентной базы и средств криптографической защиты информации. ИТ-платформа расширит географию полетов, позволит постепенно открывать небо гражданской беспилотной авиации и сделать использование авиабеспилотников прозрачным для российских надзорных органов.

Создание ИТ-платформы

В России создали собственную ИТ-платформу идентификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишут «Ведомости». Разработку уже успешно протестировали в 35 регионах.

Группа компаний (ГК) «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» разработали первую российскую доверенную ИТ-платформу для идентификации гражданских беспилотников. Решение на отечественной электронной компонентной базе и средствах криптографической защиты станет частью системы удаленной идентификации беспилотных авиационных систем (БАС) на базе российской государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», о чем информировал News. В дальнейшем в нее будет интегрирован совместный программно-аппаратный комплекс (ПАК).

Совместная работа компаний направлена на выполнение требований постановления Правительства России об оснащении пилотируемых воздушных судов и БАС оборудованием удаленной идентификации. Постановление вступило в силу 1 марта 2026 г.

Как сообщил «Ведомостям» представитель компании «Элемент», проект по идентификации БПЛА курируют Министерство транспорта (Минтранс) России и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). ИТ-система идентификации гражданских БПЛА будет интегрирована с соответствующей ИТ-платформой Росавиации.

Отечественная платформа БПЛА-идентификации создана в России, теперь все дроны под контролем

По информации CNews, подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» пилотируемых воздушных судов с максимальной взлетной массой от 115 кг до 15 тонн в соответствии с опубликованными изменениями начнется с 1 марта 2027 г.

«Единая система идентификации — это, по сути, электронный государственный номер, который позволит видеть легальные беспилотники в небе, увидеть то, как они перемещаются, находятся, не нарушают ли они запретную зону, обеспечить соответствующую безопасность и прослеживаемость проекта. Для бизнеса это упорядочивание работы, это открытие неба для тех, кто планирует заниматься сельхозработой беспилотниками, доставкой, работами по мониторингу, а с точки зрения контроля — это возможность обеспечить для граждан отсутствие риска, — заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

Объем инвестиций не известен

Представители компаний не раскрыли объем инвестиций в разработку ИТ-платформы. По оценке генерального директора компании «Сеть свободного сотрудничества» Иосифа Нургалиева, инвестиции в создание подобной ИТ-разработки могут составлять несколько сотен миллионов рублей. Основные статьи затрат включают разработку программного обеспечения (ПО), создание серверной ИТ-инфраструктуры, обеспечение средств защиты данных, а также интеграцию с государственными информационными системами.

Форма поставки

Технология не будет продаваться как отдельный ИТ-продукт, она будет поставляться самим АО «ГЛОНАСС» как услуга для владельцев авиабеспилотников по договору с оператором, добавили представители компаний. При этом переговоры по поставке ПАКа для нужд других организаций уже ведутся, уточнили собеседники.

Данный ПАК создает виртуальный защищенный канал передачи данных между конечными устройствами и управляющим сервером, уточнил представитель ГК «Элемент». Комплекс построен на основе микросхемы, разработанной Акционерным обществом «Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники» (АО «НИИМЭ»), входит в ГК «Элемент». На ее основе специалисты НИИМЭ создают средство криптографической защиты информации. Как подчеркнул представитель «Элемента», это единственная в России микросхема первого уровня доверия, полностью разработанная и произведенная на отечественных предприятиях.

Снятие запретов

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что формирование доверенной среды на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с применением отечественных средств криптографии существенно ускорит развитие и промышленное применение гражданской беспилотной авиации в России. Благодаря ИТ-платформе ведомства на федеральном и региональном уровнях смогут обеспечить необходимую прозрачность использования БАС. Это, в свою очередь, станет дополнительным инструментом для смягчения действующих ограничений и запретов на полеты беспилотников в 2026 г.

Данная разработка должна обеспечить прозрачность и безопасность полетов БАС, повысить их киберзащищенность, а в конечном итоге — позволить интегрировать дроны в воздушное пространство и смягчить или отменить региональные запреты на полеты, утверждает генеральный директор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов. Вместо тотального бана можно будет без проблем устанавливать зоны, где БПЛА смогут подниматься в небо легально, рассуждает эксперт.

Из российских систем есть платформы по идентификации средств в воздушном пространстве, такие как «Небосвод», «Флай дрон», «Центра организации движения беспилотных транспортных средств» (ЦодБТС), говорит генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин. Но до ПАКа «Элемента» и АО «ГЛОНАСС» в России не было подходящих модулей, только ПО, добавил он.

Решение, связанное с идентификацией БАС, — это функция государства, утверждает председатель совета директоров «Китоглава» Максим Чижов. По его словам, это не такая сложная с точки зрения функциональности ИТ-платформа, как важен ее юридический статус: кому она принадлежит, в интересах кого собирает данные и прочее. «Непонятно, как в таком случае будет работать поиск виновных, если с этой ИТ-платформой что-то произошло», — отметил Чижов.

Антон Денисенко

