Минпромторг потратил 250 миллионов на китайское оборудование для монтажа электроники

Минпромторг потратил 256 млн руб. на закупку установщика компонентов на печатные платы для подведомственного предприятия «НПП «Гамма». Ранее CNews сообщал, что с его строительством возникли проблемы.

Китайская поставка

Как выяснил CNews, Минпромторг потратил 256 млн руб. на закупку китайского автоматического установщика электронных компонентов SMD Europlacer ATOM 4. Контракт на такую сумму с ООО «Дельта Копирс» министерство заключило 4 мая 2026 г., следует из портала госзакупок.

Скорость установки компонентов должна быть не менее 75 тыс. в час. Допустимая длина платы должна быть не более 450 мм, а ширина — 500. Установка должна быть совместима с теми, которые уже есть на заводе (Europlacer IINEO-IIT Plus и Europlacer ATOM 3).



Согласно контракту, установка нужна для производственного комплекса ФГУП «НПП «Гамма» в Москве».

Что за дизайн-центр

CNews писал об этом дизайн-центре летом 2023 г. Тогда НПП «Гамма» объявило 10 тендеров, объединенных общим указанием на проект «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники».

Дизайн-центр строится в Москве. В нем сейчас располагается производственный комплекс «Гаммы», который, по данным сайта организации, был создан и введен в эксплуатацию в 2019 г. «Комплекс имеет возможности выполнять заказы по единичному и мелкосерийному производству радиоэлектронной продукции», — говорится там же.

Собеседники CNews полагают, что в обновленном центре займутся разработкой и производством радиоэлектроники. Например, ноябре «Гамма» закупило оборудование для установки на печатные платы компонентов за 142,8 млн руб. Поставка должна быть произведена не ранее 1 августа 2026 г. (при наличии строительной готовности), и не позднее 30 ноября 2026 г.

Проблемы строительства

Как выяснил CNews, строительство нового дизайн-центра обросло проблемами. Так, исполнитель — ООО «Стройкомплекс» был оштрафован на 27,8 млн руб. в ноябре 2025 г. за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Во-первых, заказчик зафиксировал «снижение темпа строительно-монтажных работ» с сентября 2025 г., следует из претензии.

Помимо этого, закупка инженерного оборудования также проводится не своевременно. А «проблемы с качеством монолитных работ приводят к необходимости демонтажа и переделки отдельных конструкций», отмечено в документах.

Сумма контракта составляет 6,9 млрд руб. Он был заключен 16 августа 2023 г. и должен быть завершен до февраля 2026 г.