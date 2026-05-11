Прибыль «Ангстрема» от продаж чипов рухнула на 98%

Прибыль от продаж зеленоградского производителя микросхем рухнула на 98% — до 16,5 млн руб., чистый убыток составил 206,8 млн руб. При этом долг перед ВЭБ.РФ в 236 млрд руб. по-прежнему висит на балансе предприятия, которое власти решили спасать от банкротства.

Прибыль и долги

Как выяснил CNews, прибыль от продаж зеленоградского предприятия «Ангстрем» рухнула на 98% — с 846,2 млн руб. до 16,5 млн руб. Чистый убыток завода при этом составил 206,8 млн руб.

Основной долг «Ангстрема» перед ВЭБ.РФ по договору поручительства в размере 236,3 млрд руб. был учтен еще в прошлом периоде. В балансе на 31 декабря 2025 г. эта задолженность сохраняется в полном объеме, однако в отчете о финансовых результатах за 2025 г. нового расхода по этому долгу уже нет.

Поэтому чистый убыток 2025 г. составил относительно скромные 206,8 млн руб. — эта сумма сформирована в основном за счет доначисленных обязательств перед АСВ (БФГ-Кредит) в размере 290 млн руб.

Выручка зеленоградского предприятия «Ангстрем» по итогам 2025 г. составила 4,1 млрд руб. Из этой суммы 3,6 млрд руб. составила себестоимость продаж предприятия. Остальную часть доходов, в том числе, принесли НИОКР.

Активы и инвестпрограмма

Баланс предприятия на конец года составил 8,9 млрд руб. Большая часть (5,9 млрд руб.) приходятся на здания, еще 2,1 млрд руб. — на оборудование. По итогам 2024 г. баланс достигал 4,5 млрд руб.

В 2025 г. общество приняло на учет 102 объекта основных средств балансовой стоимостью 251,3 млн руб. В 2024 г. — 696 объектов стоимостью 830,4 млн руб. Эти деньги в 2023 г. Минпромторг выделил заводу на «опережающую закупку технологического оборудования и увеличение станочного парка».

Как писал CNews накануне, предприятие решено спасти. В ближайшие полтора года последует закрытие части производства и продажа имущества, а также увеличение объема выпуска изделий.

Проблемы «Ангстрема»

Большие проблемы «Ангстрема» начались после договора поручительства от 16 января 2012 г. — «Ангстрем» выступил поручителем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Стороны еще в апреле 2008 г. заключили кредитное соглашение: ВЭБ предоставил предприятию кредитную линию в 815 тыс. евро для создания производства субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм.

Завод так и не был построен, «Ангстрем-Т» обанкротился, и долг по кредиту, который достиг 1,3 млрд евро (815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки), перешел к «Ангстрему». В результате действий ВЭБа в ноябре 2024 г. в отношении «Ангстрема» введена процедура наблюдения, в рамках которой госкорпорация потребовала от предприятия более 245 млрд руб.

Суд дал отсрочку «Ангстрему» на три года для выплаты в размере более 17,8 млрд руб. перед ВЭБ.РФ. На слушании было отмечено, что принудительное взыскание задолженности приведет к срыву выполнения гособоронзаказа.

Справка о компании

АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации, выполняющих государственные оборонные заказы.

Согласно бухгалтерской отчетности компании за 2025 г., акционерами АО «Ангстрем» являются «Элемент» (35,96%), АО «КонтрактФинанс Групп» (25%), ООО «Ангстрем Инвест» (25%), ООО «РТ-капитал» (3,54%), АО «Российская электроника» (1,46%) и ООО «Альтернатива капитал» (1%).