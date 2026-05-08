Таможенная служба внедрит ИИ для поиска подозрительных операций

Структура «Росатома» получила заказ на масштабную модернизацию ИТ-системы российской таможенной службы, которая еще не завершила импортозамещение. В процессе перевода на российские технологии в работу ведомства планируется внедрение целого ряда ИИ-функций.



Масштабная модернизация

Распоряжением Правительства ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг» (AT Consulting) до 15 марта 2028 г. выбран единственным исполнителем работ по проектированию, разработке и внедрению специализированного таможенного ПО с использованием ИИ и работ по модернизации информационно-вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов, выяснили «Ведомости».

«В результате ЕАИС ТО должна быть переведена на импортонезависимые технологии и инфраструктуру, а в ее составе будут реализованы современные инструменты и сервисы, например, появится возможность широкого применения в различных направлениях деятельности таможенных органов ИИ», — сказал представитель Федеральной таможенной службы (ФТС).

Стоимость контракта он не раскрыл, но отметил, что планируется реинжиниринг технологических процессов таможенной службы: «Исполнитель заменит часть программного обеспечения и инфраструктуры, спроектирует и разработает новое, где это потребуется, а также модернизирует отдельные компоненты».

ЕАИС ТО — это Единая автоматизированная информационная система таможенных органов, комплекс из более чем из 30 программных средств и иных инфраструктурных компонентов, в том числе Главного центра обработки данных ФТС.

AT Consulting («АТ Консалтинг») входит в «Росатом», как указано на сайте компании, реализует комплексные проекты цифровизации, в том числе для госзаказчиков, как на базе собственных продуктов, так и с использованием ПО российских поставщиков.

ИИ-возможности для ФТС

Проект предусматривает существенную перестройку имеющейся автоматизации, заявил представитель ФТС.

ИИ в таможенных процессах уже рассматривается как инструмент повышения точности и скорости принятия решений, а не просто автоматизации, прокомментировал технический директор MD Audit (SL Soft FabricaONE.Al, акционер ГК Softline) Юрий Тюрин.

ИИ может использоваться в управлении рисками — анализировать большие массивы данных по декларациям, маршрутам, участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и выявлять нетипичные или подозрительные операции, например, схемы обхода требований, пояснил Тюрин.

Технологии ИИ могут также применяться для оценки товаропотоков, прогнозирования нагрузки на пункты пропуска, планирования ресурсов и оптимизации логистики.

Автоматизация обработки документов при помощи ИИ ускорит выпуск товаров и снизит нагрузку на инспекторов, которые смогут получать «умные» подсказки при принятии решений, рекомендации по досмотру или проверке.

Импортозамещение в ФТС

ФТС активно использовала технологии Oracle, Microsoft, IBM, Cisco, HP, HDS и других ведущих мировых ИT-вендоров, как и многие другие государственные органы, рассказал изданию директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко.

Импортозаместить оборудование Cisco за два года, например, ФТС планировала еще в марте 2019 г., как писал CNews. Новый срок — к 2025 г. — озвучивался в июне 2023 г.

Пока удалось заместить не весь стек основных технологий, по словам Швыдченко. Замещение и сопровождение займет еще несколько лет и будет стоить 20–30 млрд руб., полагает эксперт.

Совместная работа ФТС и «Росатома» через AT Consulting позволяет перевести ЕАИС ТО на импортонезависимые технологии, обновить ИТ-оборудование на базе отечественных разработок и повысить уровень информационной устойчивости, заявил «Ведомостям» представитель «Росатома». AT Consulting с 2023 г. оказывает услуги по сопровождению ИT-систем ФТС и с 2025 г. сопровождает ЕАИС ТО.