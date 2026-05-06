CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

Минцифры на пороге масштабной реорганизации. К уходу готовятся сразу два замминистра

Минцифры могут покинуть два замминистра – Сергей Кучушев и Александр Шойтов. Первый курирует сразу три департамента – экономики и финансов; развития ИT-отрасли; развития цифровых компетенций и образования. Шойтов управляет департаментом информбезопасности. Причины их ухода не разглашаются. Решение уходу Шойтова пока не принято.

Редеющие ряды Минцифры

Российское Минцифры в обозримой перспективе может недосчитаться сразу двух заместителей министра. Как пишет РБК, к уходу из ведомств готовятся Александр Шойтов и Сергей Кучушев.

Шойтов курирует департамент информационной безопасности, тогда как задач у Кучушева существенно больше. В его ведении сейчас находятся департаменты экономики и финансов, развития ИT-отрасли, а также развития цифровых компетенций и образования.

О скором уходе Кучушева и Шойтова РБК сообщили четыре источника на телекоммуникационном и ИT-рынках. Один из них заявил, что окончательное решение по уходу Шойтова «пока не принято». Про Кучушева он ничего не говорил.

moscow_city_2018_1.jpg
Wikipedia
Минцифры на пороге масштабных перемен

К моменту выхода материала официальных комментариев Минцифры не поступало. Редакция CNews обратилась в ведомство за подтверждением информации и ожидает ответа.

Увольнений будет больше?

По данным РБК, увольнением одних только Шойтова и Кучушева кадровые перестановки в Минцифры не ограничатся. В настоящее время, по информации издания на рассмотрении находится вопрос ухода врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгения Хасина.

На этой должности Хасин работает совсем недолго – всего два с половиной года, с ноября 2023 г. Он пришел на смену Владимиру Бенгину, который ушел из Минцифры и начал работать в ИБ-компании ГК «Солар» (с декабря 2024 г. находится в собственности «Ростелекома»).

В «Соларе» Бенгин занял пост директора по продуктовому развитию. Куда и на какие должности перейдут Хасин, Шойтов и Кучушев, к моменту выхода материала информации не было.

Отметим также, в марте 2026 г. из Минцифры ушла Айсалу Бадягина. Это экс-заместитель Хасина, и сейчас она работает в аппарате Правительства России, поделился источник РБК.

Все по-новому

По информации издания, в Минцифры назревает грандиозная реорганизация. В последний раз значимые изменения в ведомстве происходили в сентябре 2020 г., когда оно сменило название с Минкомсвязи на Минцифры.

Согласно источникам РБК, реорганизация в данном случае подразумевает под сбой изменения в структуре департаментов, а также в том, за что они отвечают. Среди прочего: департамент развития облачных сервисов может быть объединен с департаментом развития искусственного интеллекта и больших данных.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

Наряду с этим полномочия нынешнего департамента развития цифровых компетенций и образования, который сейчас курирует Кучушев, могут быть переданы другому департаменту. Какому именно – пока неизвестно.

Часть направлений деятельности департамента информационной безопасности (его курирует Шойтов) могут быть перераспределены между другими департаментами Минцифры. Что немаловажно, часть из них может перейти ФСБ и ФСТЭК, утверждают два собеседника РБК.

От меньшего к большему и обратно

Во главе Минцифры с января 2020 г. находится Максут Шадаев. Именно при нем ведомство получило новое название, и при нем же оно начало расти и расширяться.

Так, в 2021 г. количество заместителей Шадаева увеличилось с девяти до 10. В том же году подросло и число департаментов – было 15, стало 18.

Два года спустя департаментов стало еще больше – открылся департамент развития искусственного интеллекта и больших данных. С тех пор количество департаментов и замминистра не менялось – первых по-прежнему 10, с учетом статс-секретаря, вторых все еще 19, указано на официальном сайте Минцифры.

По словам собеседников РБК, Минцифры занимается своей реорганизацией на протяжении как минимум последних полутора месяцев. В результате штат сотрудников министерства может сократиться на 15%.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«ВЗПП-Микрон» оштрафован на миллионы за срыв серийного производства модулей для авиации, космоса и оборонки

Учредитель ИT-компании заочно арестован за хищение 800 млн у Генпрокуратуры

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Министр здравоохранения показал Президенту единую цифровую платформу

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026