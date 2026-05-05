Сорван контракт на поставку Росгвардии тысяч радиостанций

Росгвардия разорвала контракт с петербургской компанией «Астраком» на поставку почти 3 тыс. радиостанций «Радон». Поставщик не вернул аванс вовремя, и силовикам пришлось идти в суд.

Нет связи

Как выяснил CNews, Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) расторгла контракт на поставку 2851 радиостанций за 164,6 млн руб. Причиной стала невозможность поставщика исполнить свои обязательства.

Росгвардия заключила контракт с ООО «Астраком» в мае 2021 г. Компания должна была поставить комплексы радиостанций «Радон-361 П23» и «Радон-361 П45» (цена каждой — 57,7 тыс. руб.) до июля 2022 г. Радиостанции серии «Радон» используются в составе комплексов связи, они применяются Росгвардией в городских условиях.

Заказчик перечислил предоплату в размере 49,4 млн руб. Но в мае 2022 г. стороны подписали соглашение о расторжении контракта из-за невозможности исполнителя поставить товар. Однако «Астраком» вернула аванс не полностью: сначала перевела только 20,2 млн руб. Остаток компания отдала лишь в апреле 2023 года.

Росгвардия обратилась в суд, чтобы взыскать с поставщика 1,9 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Суд встал на сторону силовиков. Кроме того, «Астраком» четырежды штрафовали по контракту — общая сумма составила 40,6 млн руб.

Представители «Астраком» и Росгвардии не ответили на запрос CNews, почему контракт не был исполнен и средства вернули с задержкой.

О поставщике

Согласно «Контур.Фокусу», ООО «Астраком» было основано в Санкт-Петербурге 7 апреля 1999 г. Гендиректор — Алексей Баранов, единственный учредитель — Мансур Гадиуллин.

По данным «Контур.Фокуса», до 2024 г. «Астраком» заключила 260 госконтрактов на общую сумму 2,5 млрд руб. Большая часть заключенных контрактов — с подразделениями МВД. Информация о более поздних контрактах скрыта.

Исполнение 21 контракта на сумму 257 млн руб. также было прекращено.

Компания последний раз публиковала финансовые результаты в 2021 году: выручка составила 150,9 млн руб., чистая прибыль — 13,5 млн руб.

«Астраком» занимается разработкой и серийным производством профессиональных средств радиосвязи под брендом «Радон».