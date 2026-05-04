Власти оштрафовали дизайн-центр за просрочку освоения производства чипов на замену Microchip и Texas Instruments

Минпромторг оштрафовал дизайн-центр НИИМА «Прогресс» на пару десятков миллионов за срыв сроков освоения производства двух микросхем на замену американским и английским разработкам.

Просрочка на два года

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал российского разработчика микроэлектроники НИИМА «Прогресс» на 24,5 млн руб. за срыв сроков освоения серийного производства двух микросхем для USB 2.0. Информация об этом появилась в карточке контракта на портале госзакупок в марте 2026 г.

Согласно претензии министерства, «Прогресс» просрочил сдачу работ на два года: вместо ноября 2020 г., работы были закончены в октябре 2022 г. Количество дней просрочки составило 731.

Представители «Прогресса» не ответили на запрос CNews о том, что стало причиной такой задержки.

Что сделали

НИИМА «Прогресс» должен был освоить серийное производство микросхемы концентратора интерфейса USB 2.0 и микросхемы преобразования интерфейса USB 2.0 в последовательный и параллельный интерфейсы.

Минпромторг продолжает штрафовать по старым контрактам

Зарубежными аналогами выступают FT2232H (FTDI Chip, Великобритания), CP2101, CP2102 (Silicon Laboratories, США) PL2303HX (Prolific Technology, Тайвань), FT232R (FTDI Chip, Великобритания), TUSB4041I (Texas Instruments, США), USB2514B (Microchip Technology Inc., США).

Микросхемы поддерживают скорость 480 Мбит/с, работают при температуре от минус 60 градусов и имеют наработку на отказ 100 тыс. часов и срок хранения 25 лет. Разработка рассчитана на использование в малогабаритных приборах.

Такие микросхемы применяются в военной и аэрокосмической технике (бортовые компьютеры, БПЛА, командные пункты, средства связи и пр.), в атомной энергетике, промышленности и т.д.

Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Задержки «Прогресса»

При этом ведомство уже штрафовало НИИМА «Прогресс» за просрочки по другим проектам. Например, в мае 2025 г. CNews писал о том, что «Прогресс» опоздал со сдачей работ по освоению серийного производства аналога американской микросхемы более чем на три года.

Минпромторг также оштрафовал дизайн-центр НИИМА «Прогресс» почти на 0,5 млрд руб. из-за крупной просрочки освоения производства микросхем. Изделия должны стать аналогом иностранных разработок, применяемых для создания высокоскоростных и надежных сетей хранения данных.

Чем занимается НИИМА «Прогресс»

НИИМА «Прогресс» на своем официальном сайте называется себя лидером российской микроэлектроники. Предприятие основано в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ как центр автоматизированного проектирования специализированных СБИС Министерства промышленности средств связи СССР.

Институт первым в России освоил разработку и проектирование СБИС на основе современных субмикронных технологий. Одним из первых в России выполнял заказы на проектирование СБИС для таких мировых лидеров, как Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star, SGS Tompson и др.

СБИС предприятия применяются в модемах спутниковой связи, радиолокации, спутниковой навигации, подвижной радиотелефонной связи, внутризоновых и магистральных сетях связи.

