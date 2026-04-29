CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Власти выделили миллиард на САПР для проектирования чипов 90 нм

Минпромторг ищет исполнителя для создания ключевого звена системы автоматизированного проектирования (САПР) — ПО для подготовки фотошаблонов по топологии 90 нм и выше.

САПР под 90 нм

Как выяснил CNews, Минпромторг ищет исполнителя для разработки программного комплекса базового уровня реализации маршрута подготовки данных для проектирования и изготовления фотошаблонов.

На работы министерство выделило 943 млн руб. Тендер в формате открытого конкурса был опубликован 28 апреля 2026 г. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2028 г.

До 2022 г. самой популярной САПР для проектирования микросхем были Cadence и Synopsys. Но после введения санкций их продукты было запрещено поставлять заказчикам из России.

Что хотят

Будущий исполнитель должен разработать базовую версию программного комплекса для автоматизированной подготовки данных для проектирования и изготовления фотошаблонов по технологических норм 90 нм и более.

soft600.jpg

Julia Kadel / Unsplash
Комплекс должен включать программный модуль загрузки данных, просмотра и визуального контроля топологии, модуль формирования эскиза, модуль для сборки фотошаблонов и т.д.

Разрабатываемый софт предназначен для генерации управляющих данных под полную линейку белорусских лазерных генераторов фотошаблонов: от многоканальных машин серий ЭМ‑5189/5289 до высокопроизводительных DUV-систем (ЭМ‑5489Б) и установок с пространственно-световой модуляцией (ЭМ‑5079). Это говорит о планах построить полностью изолированных техпроцесс.

При этом разрабатываемый софт должен работать без подключения к сети.

Создание САПР в России

В сентябре 2024 г. стало известно о том, что Минпромторг разработал «дорожную карту» развития САПР до 2030 г. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках данной инициативы оценивались в 54,6 млрд руб.

По данным «Коммерсанта», к 2030 г. планируется создать около 100 различных платформ САПР, а продажи такого ПО к указанной дате, как ожидается, достигнут 2,6 тыс. единиц. Совокупная выручка от реализации 12 поднаправлений САПР к 2030 г. должна составить 7,2 млрд руб., из которых 3,6 млрд придется на программы для разработки микросхем.

В «дорожной карте» также сказано, что в 2030 г. планируется начать разработку САПР для проектирования чипов по топологии 28 нм.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026