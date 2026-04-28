CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая
К участию в конференции «Строительные технологии будущего 2026» приглашаются представители государственных ведомств, компаний строительной отрасли, а также других отраслей экономики, реализующих проекты строительства, ИТ-компаний, предлагающих цифровые инструменты, такие как ТИМ, роботизация и автономный транспорт, 3D-печать, интернет вещей, а также аналитики и независимые эксперты.
С докладами выступят:
- Юрий Хаханов, директор по развитию проектов по городским и строительным технологиям, Фонд «Сколково»
- Дмитрий Шилкин, директор департамента производственной цифровизации, ГК «Нацпроектстрой»
- Максим Риваненко, исполняющий обязанности директора, ГБУ «ЦЭИИС»
- Тимофей Лютомский, директор по цифровой трансформации, «РАЗУМ»
- Андрей Быков, руководитель проекта по цифровизации строительства, «Паритет Девелопмент»
- Александр Титов, технический директор, ИК «Элемент»
- Ирина Мельник, CPO, DOGMA
- Сергей Киселев, директор по технологическому развитию, GREEN
- Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации бизнеса, «Арлифт»
- Андрей Стоянов, менеджер технических проектов, «Арлифт»
- Юлия Клецкова, руководитель отдела информационного моделирования, WE-ON
- Руслан Шабанов, ТИМ-Менеджер, Архитектурно-проектная компания «Вектор Проект»
Основные вопросы конференции «Строительные технологии будущего 2026»:
• Как изменился объем и структура российского рынка цифровых технологий в строительстве за последние три года?
• Какие ключевые цифровые технологии оказывают наибольшее влияние на отрасль в России?
• Как соотносятся темпы цифровой трансформации российского строительного рынка с мировыми показателями?
• Какие секторы строительства (жилищное, инфраструктурное, промышленное) являются лидерами по внедрению цифровых технологий?
• Какие новые бизнес-модели, например, PropTech-сервисы, возникают на стыке строительства и цифровых технологий в России?
Информационное моделирование зданий
• Каков текущий уровень использования BIM-технологий в России?
• Как обязательное применение технологий информационного моделирования (ТИМ) для государственных заказчиков меняет ландшафт рынка?
• Какие российские программные продукты успешно замещают ушедшие иностранные BIM-системы?
• С какими основными проблемами сталкиваются российские компании при переходе с 2D-проектирования на полноценное ТИМ-моделирование?
• Как создаются и используются цифровые двойники объектов инфраструктурного строительства в России?
Автоматизация и роботизация
• Насколько активно используются дроны и БПЛА для топографической съемки, мониторинга и контроля хода строительства в России?
• Какие существуют успешные примеры применения роботов (например, роботов-каменщиков) на российских строительных площадках?
• Как технологии интернета вещей и умные датчики повышают безопасность и эффективность на стройках в России?
• Каковы перспективы использования экзоскелетов и носимых технологий для российских строителей?
• Как искусственный интеллект и машинное обучение применяются для оптимизации планирования и прогнозирования рисков в строительных проектах?
Вызовы и проблемы внедрения
• Какие основные барьеры замедляют внедрение цифровых технологий в российском строительстве?
• Существует ли проблема отсутствия единых стандартов и нормативно-технической документации для цифрового строительства в России?
• Как проблема дефицита квалифицированных ИТ-специалистов влияет на цифровизацию отрасли?
• Как решается проблема сопротивления изменениям со стороны сотрудников и руководства строительных компаний?
• Какие этические и социальные вопросы (например, замена рабочих мест автоматизированными системами) необходимо решать при масштабном внедрении цифровых технологий?
Будущее цифровизации
• Какие основные тренды цифровизации будут определять развитие строительной отрасли в России в 2025-2026 годах?
• Какую роль играет платформа «Стройкомплекс.РФ» в цифровизации отрасли и взаимодействии с государственными органами?
• Как развитие цифровых платформ для управления строительством меняет диалог между контрольными органами и бизнесом?
• Каким будет облик российской строительной отрасли через 10 лет с учетом текущих темпов цифровизации?
• Каковы перспективы экспорта российских цифровых строительных технологий на международные рынки, особенно в дружественные страны?
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова