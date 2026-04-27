Минцифры: Блокировка доступа к онлайн-сервисам через VPN нужна для кибербезопасности россиян

Российские онлайн-сервисы ограничивают доступ пользователей с включенным оверлейными сетями из соображений безопасности. Также, по мнению российских властей, большинство virtual private network (VPN) не гарантируют защиту конфиденциальной информации и нередко используются злоумышленниками для перехвата трафика и данных.

Причины ограничений

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России заявили, что российские ИТ-сервисы перестали открываться с virtual private network (VPN) из соображений безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в «Максе».

«Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на ИТ-площадках. Особенно это касается государственных онлайн-сервисов, где хранятся персональные данные граждан. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных в 2026 г. и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — говорится в сообщении ведомства.

Минцифры: Блокировка доступа к онлайн-сервисам через VPN нужна для кибербезопасности россиян

Одной из распространенных причин потери данных является заражение устройства вредоносной программой, которая может полностью удалить информацию на компьютере и смартфоне или частично повредить ее. Если юзеры наткнулись на программу-вымогатель под видом VPN-сервиса, то их данные могут быть заблокированы злоумышленниками.

Недоступность входа из другой страны

По информации Минцифры, российские сайты и онлайн-сервисы, в том числе государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, доступны и открываются у пользователей, находящихся за рубежом.

Проблемы с доступом к этим сайтам в Минцифры объяснили ограничениями со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские онлайн-сервисы.

В ведомстве напомнили CNews, что если пользователь не использует VPN, но все равно видит соответствующее предупреждение на сайтах или в мобильных приложениях, ему необходимо обратиться в службу поддержки этих ИТ-ресурсов для поиска решений специалистами технической поддержки ИТ-платформ.

Специальная кнопка

В Минцифры также рассказали CNews, что в ближайшее время на «Госуслугах» появится специальная кнопка, которая позволит пожаловаться на требование «Выключить VPN» при его фактическом отсутствии.

Использование VPN-сервисов

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Пеков 15 апреля 2026 г. заявил, что в России в настоящее время нет запрета, который не разрешал бы использовать VPN-сервисы. В случае возникновения вопросов по поводу потенциального регулирования данных ресурсов он посоветовал обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или Минцифры.

Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь 30 марта 2026 г. признал, что его коллеги реализуют задачу по снижению использования VPN в России, однако идею об административной ответственности за использование таких ИТ-сервисов он расценил как категорически не нравящуюся. «В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — отметил он.

Расширение белого списка

По информации пресс-службы Роскомнадзора, их ведомство не ограничивает использование сервисов VPN в корпоративных целях внутри страны. По их словам, представители корпораций могут прибегать к помощи подобных площадок, чтобы посещать зарубежные сайты для проведения профессиональной деятельности.

Расширение белого списка

23 апреля Минцифры сообщило CNews о расширении перечня интернет-ресурсов, которые сохранят доступ даже при отключении мобильного интернета и теперь в перечне их более 500.

Белый список позволяет пользоваться привычными онлайн-услугами и заходить на социально значимые сайты даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Минцифры постоянно ведет работу по его расширению.

По данным Минцифры, в список вошли ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта». Кроме того, там значатся операторы «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, клиники «Медси», «Мать и дитя». В период ограничений россияне также могут пользоваться онлайн-энциклопедией «Рувики».

Министерство добавило в перечень Газпромбанк, сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier. Среди российских компаний в списке оказались «Росатом», «Ростех», «Роснефть», «Норникель», , «Труконф», «Цифровые решения регионов». Его пополнили поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская организация «Дoбpo.pф».

Антон Денисенко

