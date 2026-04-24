Российский разработчик чипов поплатился за опоздание с заменой процессоров Texas Instruments

Минпромторг оштрафовал разработчика мобильных процессоров НПЦ «ЭЛВИС» за трехгодичный срыв сроков освоения производства чипов на замену американским изделиям Texas Instruments.

Новая просрочка

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал российского разработчика чипов научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС») на 32,3 млн руб. за срыв сроков разработки микропроцессора. Это следует из претензии Минпромторга, опубликованной на портале закупок в марте 2026 г.

«ЭЛВИС» должен был освоить серийное производство микропроцессора цифровой обработки изображений и сигналов. Среди сфер применения изделий, например, оборона и космос, медицина и телекоммуникации.

Минпромторг заключил контракт с НПЦ «ЭЛВИС» в декабре 2017 г. на сумму 1,58 млрд руб. Согласно карточке контракта, стоимость исполненных работ составила 806,6 млн руб.

В соответствии с условиями госконтракта, «ЭЛВИС» должен был сдать четвертый этап работ (проведение предварительных испытаний опытных образцов) в ноябре 2020 г. Но фактически сдал только в марте 2024 г. Количество дней просрочки составило 1204 дня.

CNews обратился к представителям НПЦ «ЭЛВИС» с запросом о причинах трехгодичного срыва сроков освоения производства и ожидает ответа.

Что за чипы

Выпускаемые в стране чипы должны стать заменой микросхем TMS320C6672, TMS320C6674 и TMS320C6678 американского производителя Texas Instruments.

Основное назначение таких микросхем состоит в том, чтобы обрабатывать большие потоки данных в реальном времени. Оборудование на их основе способно, например, вести видеонаблюдение, одновременно решая задачи распознавания объектов, или обрабатывать сигналы радиолокационных станций.

В состав микросхемы, согласно техническому заданию, должны входить восемь процессорных ядер с архитектурой MIPS64 и не менее 16 DSP-ядер c отечественной архитектурой и аппаратной поддержкой в системе инструкций обработки мультиспектральных видеоизображений с видеоаналитикой.

Не первый раз

Минпромторг уже штрафовал «ЭЛВИС» почти на 50 млн руб. за срыв сроков первого этапа разработки процессора для авионики боевых комплексов.

Также «ЭЛВИС» почти на два с половиной года просрочил разработку аналога импортной микросхемы, за что получил штраф в размере 89 млн руб. Микросхема должна была применяться в работе дронов, а также в автоматизированном тестовом оборудовании, измерителях параметров течений жидких и газообразных сред в промышленности. Теперь проект будет завершен не ранее 2026 г.

Чем известен НПЦ «Элвис»

Зеленоградский НПЦ «ЭЛВИС» был основан в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», которое в 1960–1980 гг. работало в области космической электронной техники. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор», радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

В 2021 г. стало известно, что «ЭЛВИС» создаст три мобильных процессора: для смартфонов («Скиф»), систем искусственного интеллекта и устройств интернета вещей. Процессоры планировалось произвести на тайваньской фабрике TSMC, которая в 2022 г. после начала спецоперации заморозила исполнение контрактов со всеми российскими заказчиками.

Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. достигла 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г., когда она заработала 2,4 млрд руб. Чистая прибыль упала почти на 100% и составила 2,5 млн руб. вместо 237,1 млн руб. в 2020 г.

НПЦ «ЭЛВИС» известен также тем, что стал внешним управляющим МЦСТ, создателя процессоров «Эльбрус».