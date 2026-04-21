Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

Минпромторг оштрафовал Курчатовский институт РАН на 300 млн руб. за срыв сроков освоения производства чипа на замену Intel. Сроки были сдвинуты почти на четыре года. Разрабатываемый чип необходим для обороны страны.

Штраф на 303 млн

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал Курчатовский институт РАН на 303,1 млн руб. за срыв сроков освоения производства микропроцессора. Это следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно претензии Минпромторга, институт должен был сдать четвертый этап работ (освоение серийного производства) до ноября 2019 г. Но фактически он был сдан в сентябре 2023 г. Количество дней просрочки достигло 1381.

Контракт с Минпромторгом и институтом РАН был заключен еще в ноябре 2016 г. И должен быть исполнен до конца 2020 г. Его сумма составила 900,9 млн руб.

При этом в январе 2022 г. министерство уже штрафовало РАН на 94,8 млн руб. То есть общая сумма штрафов достигла 397,9 млн руб.

pressfoto на Freepik Минпромторг оштрафовал институт РАН на 300 млн

CNews обратился к представителям РАН о причинах срыва сроков и ожидает ответа.

Замена Intel

Согласно техническому заданию, институт РАН должен был освоить производство микропроцессора, предназначенного для создания малогабаритных высокопроизводительных бортовых вычислительных машин. Его аналогом является Intel Atom E680T (производится по топологии 45 нм).

В состав изделия должны входить не менее двух отечественных микропроцессорных ядер с MIPS64-подобной архитектурой, графическое ядро, четыре контроллера PCIExpress 2.0 и т.д. Тактовая частота ядра должна быть не менее 1,2 ГГц.

По словам собеседника CNews среди производителей чипов, речь идет о процессоре для обороны страны.

Работы и правда входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Массовый срыв

В марте 2026 г. CNews писал о том, что Минпромторг начал массово рассылать уведомления о взыскании неустоек производителям микроэлектроники. Речь идет о работах, выполняемых по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Например, предприятие «ОКБ Планета» было оштрафовано министерством из-за задержки создания российского лазера для передачи СВЧ-сигналов на замену немецкому. Просрочка составила четыре года.

АО «Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем» было оштрафовано на 274 млн руб. за просрочку создания микросхемы для оборонки. Просрочка свыше шести лет.

Минпромторг оштрафовал и производителя аккумуляторов НИАИ «Источник» на 181 млн руб. за срыв сроков работ.

Производители же опасаются, что взыскание штрафов приведет к банкротству предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ).