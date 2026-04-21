Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Российские чиновники обозначили приоритеты развития отечественного здравоохранения до 2030 г. К этому году будет создан цифровой медицинский профиль гражданина, а также завершено создание цифровой платформы с данными о состоянии здоровья пациентов. Ведь цифровая трансформация пронизывает все задачи, стоящие перед отраслью здравоохранения в России.

Обозначение целей и задач

К 2030 г. каждому гражданину в России присвоят цифровой медицинский профиль, об этом уведомляет пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрав) России.

Со слов министра здравоохранения России Михаила Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава, цифровой медицинский профиль гражданина будет сформирован к 2030 г.

По данным Минздрава, к 2030 г. планируется завершить создание единой цифровой платформы по управлению здоровьем, которая должна агрегировать всю совокупность знаний о пациенте, ресурсах медицинской организации и компетенциях медицинского работника, накопленных в ИТ-системе здравоохранения.

Министерство здравоохранения России
«Принципиально важно, что доступ к этому профилю будет гарантирован не только медицинским работникам для принятия клинических решений, но и самому пациенту — для повышения его информированности и вовлеченности в заботу о собственном здоровье», — сказал министр.

Внедрение цифры и нейронных сетей

Михаил Мурашко обратил внимание на то, что при этом подход к работе с данными в ИТ-системе здравоохранения кардинально меняется в 2026 г. за счет ухода от бумажного формата к цифровому.

Отдельно министр выделил активное использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. «Сфера применения ИИ-технологий не ограничивается только диагностикой и лечением. Мы обязаны активно внедрять интеллектуальные алгоритмы для решения так называемых немедицинских, сервисных задач: интеллектуальное формирование расписаний, голосовой ввод и расшифровка протоколов, чат-боты для маршрутизации обращений пациентов», — подчеркнул министр здравоохранения.

Положительные результаты

Генеральный директор Научно-испытательного института систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) Игорь Калайда поделился с TAdviser в 2025 г. первыми результатами внедрения в России дистанционного предрейсового медосмотра (ДПРМО) водителей. Он напомнил о Федеральном законе (ФЗ) №629 от 29.12.2022 г., который внес изменения в статью ФЗ №46 «Об основах охраны здоровья граждан в России» и статью ФЗ №23 «О безопасности дорожного движения», после чего стало можно проводить осмотр водителей дистанционно.

«Весь 2023 г. водители покупали стопку листов — технических осмотр и медицинских осмотр с печатями за смешную цену, а мы тем временем готовили инфраструктуру, ИТ-продукты, — говорит докладчик. — С 2024 г. начались позитивные изменения», — отметил Калайда.

Министерство здравоохранения России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Осенью 2025 г. проведено более 15 млн медицинских осмотров. На проведение осмотров выдано 21 311 лицензий. Основная выявленная проблема со здоровьем водителей — повышенное давление (93,5%), остальные негативные показатели — это повышенная температура, алкогольное опьянение или попросту плохое самочувствие.

Основные выводы, озвученные спикером, таковы. Цифровизация сделала предрейсовый контроль водителей объективным и измеримым. Рост масштабов внедрения ДПРМО подтверждает устойчивость технологии. Дистанционный формат стал стандартом отрасли, а не экспериментом. Основной эффект внедрения цифровых осмотров водителей — выявление угроз здоровью водителей и снижение доли дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России, связанных с человеческим фактором.

Запрос на сбор данных

Руководитель рабочей группы по цифровизации здравоохранения «Ассоциации международных фармацевтических производителей» (АМФП) Василий Светлов рассказал о международном опыте организации доступа к медицинским данным и возможностях использования больших данных в российской фармацевтической индустрии.

Светлов поделился результатами всероссийского опроса о возможности предоставления медицинских данных с сохранением анонимности. По его данным, 70% пациентов согласны предоставить такую возможность, однако в России отсутствует регламент доступа к данным Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) т.е. ограничен перечень субъектов, имеющих доступ, не существует пошаговой процедуры получения доступа. Кроме того, данные доступны только с согласия пациента т.е. даже если данные размещены в ЕГИСЗ, использовать их можно только при наличии согласия гражданина.

Импортонезависимость

По информации АМФП, единый стандарт обмена данными в апреле 2026 г. отсутствует. Это означает, что и совместимости, и возможности эффективно работать с данными, тоже нет, даже если доступ к самим данным есть. Для того чтобы снять эти проблемы, Василий Светлов считает необходимым обеспечить запись медицинских данных в стандартизированном формате для обеспечения возможности их последующей совместной обработки.

«Давайте собирать медицинские данные, обмениваться ими для пользы россиян, — призвал Светлов. — При условии сохранения анонимности, конечно же». Необходимо также внедрить современные стандарты информационного обмена (HL7 FHIR) для повышения интероперабельности данных, обязательных к применению для всех участников ИТ-системы здравоохранения. Кроме этого, следует обеспечить техническую сторону для обмена данными между медицинскими организациями в режиме реального времени.

В завершение спикер TAdviser поделился успешным опытом европейских стран, создающих единое пространство данных здравоохранения, а также методами организации доступа к данным в Южной Корее, где работает частная блокчейн-платформа, позволяющая пациентам с редкими заболеваниями делиться своими персональными данными для проведения научных исследований за вознаграждение в виде криптотокенов.

Другие материалы рубрики

Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Платформы Kubernetes для комплексного управления разработкой приложений 2026
ОБЗОР Рынок средств управления складом WMS 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР CNewsMarket: карта ИТ-лидеров
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Карта рынка: Системы управления виртуализацией