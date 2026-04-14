В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов

АО «Градиент», которому принадлежит 100% главного российского производителя средств блокировки Рунета, докапитализировали на 10 млрд руб. Средства сначала предоставили некие «участники» в качестве займа, а в феврале 2026 г. прошла допэмиссия и долг был погашен. Еще 2 млрд руб. обществу предоставил «Ростелеком». Все это на фоне заявлений о дефиците средств блокировки и планов Минцифры увеличить пропускную способность технических средств для фильтрации в 2,5 раза, а также контролировать 100% трафика российских операторов связи уже к концу 2026 г.



Получение средств

АО «Градиент», получивший 100% в создателе средств блокировки Рунета — ООО «РДП.РУ», раскрыл информацию о масштабировании бизнеса. Компания получила заемные средства в 2025 г. почти на 12 млрд руб., а уже в 2026 г. провела допэмиссию, следует из пояснительной записки к отчету за 2025 г., с которой ознакомился CNews.

«РДП.РУ» занимается разработкой DPI-решений (Deep Packet Inspection — глубокий анализ трафика) для ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) Роскомнадзора. Компания «РДП.РУ» является фактически монопольным поставщиком решений для глубокого анализа трафика, на которых строятся ТСПУ. С учетом объявленных Минцифрой планов по фильтрации трафика, спрос на устройства будет только расти. В последнее время из-за нехватки оборудования наблюдались сбое в блокировке ряда заблокированных ресурсов.

В течение 2025 г. компания получила почти 12 млрд руб. от «контролирующего участника», которым выступает ПАО «Ростелеком», а также неназванных участников. В частности, «Ростелеком» мог предоставить компании заемные средства на сумму около 2 млрд руб., а участники — на 9,35 млрд руб., следует из отчетности компании.

19 февраля 2026 г. заемные средства на 9,35 млрд руб. были возвращены за счет проведения допэмиссии акций, следует из пояснений к отчетности компании.

«19 февраля 2026 г. прошла государственная регистрация дополнительного выпуска акций АО "Градиент" (запись в ЕГРЮЛ от 19 февраля 2026г.), в связи с чем, кредиторская задолженность уменьшилась в размере задолженности перед участниками на 9,345 млрд руб.», — следует из отчета.

Кроме того на 19 февраля 2026 г. уставный капитал компании увеличился с 100 тыс. руб. до 93,55 млн руб., а добавочный — со 100 млн руб. до 9,351 млрд руб.

«Это внутригрупповая реструктуризация», — пояснили CNews в «Ростелекоме». Подробностей в компании не раскрыли, не назвав возможных инвесторов.

Появились инвесторы

«Полагаю, что долг и капитал давали разные субъекты. Но чтобы посмотреть, кто вошел (или это предыдущие акционеры) в капитал, нужно смотреть реестр», — пояснил CNews основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын полагает, что компания «Градиент» могла найти нового инвесторов. Об интересе бизнеса к подобным компаниям свидетельствует мировая практика.

«Если судить по мировому опыту, то инвестиции в компании, крупным заказчиком которых может являться государство, зависят в основном от того, как венчурные или институциональные инвесторы (а в случае публичных компаний — и широкие круги инвесторов) видят перспективы оборонной промышленности», — считает Делицын.

По его словам, хорошим примером служит Palantir. Акции этой компании, предоставляющей информационные системы силовикам США, растут как на дрожжах, а капитализация в $316 млрд — такая же, как у Intel, и в 1,5 раза выше, чем у IBM.

«В условиях роста надежд на страну в целом инвестиции в компании, значительная часть выручки которых определяется государством, являются вполне вероятными», — пояснил Делицын.

Подобная докапитализация часто проводится в рамках внутренней реструктуризации группы компаний, добавляет Татьяна Аргунова, адвокат, советник юридической компании «Правый берег». Она может быть направлена на подготовку к привлечению внешнего финансирования или на приведение структуры баланса к требованиям кредиторов.

«РДП.РУ» закончило 2025 г. с ростом выручки в 2 раза, до 4,5 млрд руб. и чистой прибыли до 837 млн руб. с 275 млн руб. Объем привлеченных материнской компаний средств позволяет покрывать крупные CAPEX‑проекты, связанные с закупкой серверов, лицензирования и развертыванием решений в инфраструктуре операторов связи и госорганов, пояснил CNews Алексей Головченко управляющий партнер ЮК «Энсо».

Головченко добавил, что такая операция часто используется для реструктуризации групп компании, когда долговое финансирование заменяется собственным капиталом, чтобы укрепить баланс. Банкам такой шаг обычно нравится, так как снижается долговая нагрузка и улучшается структура баланса, что теоретически улучшает шансы на новые кредиты или более выгодные условия.

Зачем создали «Градиент»

«Ростелеком» создал АО «Градиент» в июле 2025 г. и с апреля 2025 г. начал передачу на его баланс долей в ООО «РДП.РУ», принадлежавших его структурам — ПАО «Башинформсвязь» и ООО «Рестрим». Передача была завершена в сентябре 2025 г., писал CNews.

С 2020 г. компанию контролировало уфимское ПАО «Башинформсвязь», тоже дочка «Ростелекома», но публичная, с привилегированными акциями, торгующимися на бирже. В апреле 2025 г. доля этой компании в «РДП.ру» снизилась с 85% до 25,01%. 59,99% впервые получило созданное в июле 2024 г. закрытое АО «Градиент». 24 сентября 2025 г. уфимская компания окончательно вышла из капитала разработчика. В июне 2025 г. АО «Градиент» также получил еще 15% от ООО «Рестрим», также структуры «Ростелекома».

«Собрали 100% "РДП.РУ" под одной компанией в качестве внутригрупповой оптимизации», — поясняли CNews в «Ростелекоме» осенью 2025 г., добавляя, что проводят оптимизацию для повышения операционной эффективности и снижения затрат.

Одновременно от «РДП.РУ» отпочковалось ООО «РДП Энтерпрайз», которое взялось за поставку устройств для фильтрации операторам мобильной связи. Эксперты тогда высказывали мысль, что «РДП.РУ» сосредоточиться на госзаказе.

Прошедший, 2025 г., стал знаковым для «РДП.РУ», утверждали в «Ростелекоме». Продажи достигли объемов, при которых акционеры приняли решение выделить часть направлений бизнеса в отдельное юридическое лицо.

«При этом "РДП Энтерпрайз" приобрела конкурентный на рынке продукт DPI/PCEF, позволяющий, операторам мобильной связи разрабатывать гибкие тарифы, например, позволяющие оставлять доступными часть сервисов при отсутствии средств на балансе. Причем приобрела продукт вместе с командой разработки и действующими контрактами, что в свою очередь дополнительно усилило компанию на рынке мобильных операторов», — пояснили в «Ростелекоме».

Средства на блокировку

«РДП.РУ» занимается разработкой и производством средств блокировки Рунета. Спрос на подобные решение в ближайшие годы будет расти. Минцифры планирует к 2030 г. увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам в 2,5 раза, до 954 Тбит/с. Такая информация содержится в приказе Минцифры от 19 февраля 2026 г. № 121 «Об утверждении плана деятельности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на период 2025–2030 гг.». Речь идет о скорости обрабатываемого автоматизированной системой обеспечения безопасности трафика (АСБИ) российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Доля трафика российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ежегодно обрабатываемого АСБИ, с учетом его ежегодного роста должна увеличиться с 98% до 100% уже в 2026 г. Финансирование проекта по увеличению мощности фильтрации трафика на этом фоне вырастет на 14,9 млрд рублей (до 83,7 млрд рублей), большая часть средств пойдет на обновление и увеличение пропускной способности АСБИ.

Такая мощность позволит анализировать весь трафик Рунета с запасом под его естественный прирост, расширение блокировок и появление новых методов их обхода, поясняло издание «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Большая часть средств должна была быть направлена на увеличение пропускной способности и обновление АСБИ. Расширение мощности системы приведет к обеспечению «сетевого суверенитета и информационной безопасности» в интернете к 2030 г., следует из приказа Минцифры. В Роскомнадзоре уточняли, что система масштабируется «в соответствии с ростом трафика операторов связи».

Нехватка мощностей

На текущий момент в России наблюдается дефицит мощностей для глубокой фильтрации трафика, вызванный ежегодным ростом объема передаваемых данных и усложнением методов обхода ограничений. Источник «Коммерсанта» на телеком-рынке пояснил, что, когда система не справляется с обработкой объемов трафика, включается режим bypass и трафик идет напрямую. В результате в середине марта 2026 г. в России заработал ряд заблокированных ресурсов. Для решения этой проблемы нужно увеличение пропускной способности ТСПУ, пояснил он. Для системы было введено большое количество новых правил фильтрации (по 40 тыс. ежедневно, когда обычно около 10–15 тыс.), и она не справилась.

Из-за того, что мощностей не всегда хватает, Роскомнадзор усилил контроль за провайдерами. С конца 2025 г. по весну 2026 г. десятки операторов получили крупные штрафы за то, что пускали часть трафика «в обход» ТСПУ, чтобы улучшить качество связи.

АСБИ (Автоматизированная система обеспечения безопасности интернета) — это национальная система «умной» фильтрации трафика. С помощью оборудования ТСПУ, установленного у операторов связи, она анализирует цифровые потоки в режиме реального времени. Система способна мгновенно распознавать типы трафика и блокировать нежелательный контент, сохраняя при этом общую стабильность работы Сети.