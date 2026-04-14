В России будут контролировать международные автомобильные перевозки системой на базе ГЛОНАСС

Ространснадзор запускает масштабную модернизацию системы цифрового контроля международных автоперевозок на базе ГЛОНАСС. Проект призван обеспечить равные условия для российских и иностранных перевозчиков на фоне резкого роста грузооборота с Китаем.

Развитие трансграничного контроля

Как выяснил CNews, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) создает систему цифрового контроля за международными автомобильными перевозками на основе технологий ГЛОНАСС.

Это следует из опубликованного 2 апреля 2026 г. на сайте госзакупок технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР). Согласно документам, на выполнение ОКР, в 2026–2027 гг. запланирована глубокая модернизация опытного образца системы, созданного в рамках предыдущего государственного контракта, опубликованного ведомством в октябре 2025 г.

Основная цель проекта — обеспечение равных конкурентных условий для российских и иностранных перевозчиков, повышение законности и безопасности трансграничных грузовых и пассажирских потоков, а также создание эффективного инструментария для дистанционного надзора со стороны Ространснадзора.

В России создают систему контроля международных автомобильных перевозок на основе ГЛОНАСС

Актуальность работ продиктована значительным ростом грузооборота с дружественными странами Азиатского региона, в первую очередь с Китайской Народной Республикой. Как отмечено в материалах, только в 2024 г. объем автомобильных перевозок между Россией и Китаем увеличился на 70 процентов, а прогнозы на 2025 г. предвещают дальнейший рост трафика, что требует внедрения современных цифровых решений для предотвращения нарушений и оптимизации логистических процессов.

Отмечается, что ранее созданный опытный образец системы уже реализует ряд критически важных функций: он обеспечивает защищенный обмен навигационной и атрибутивной информацией о транспортных средствах между российским и китайским сегментами, предоставляет перевозчикам личный кабинет для регистрации бортовых устройств и планирования маршрутов, а также позволяет в режиме реального времени отслеживать движение как отечественных, так и иностранных грузовиков. Однако для полноценного запуска в промышленную эксплуатацию и масштабирования на все автомобильные пункты пропуска требуется существенное расширение функциональности, что и составляет предмет новой двухлетней опытно-конструкторской работы.

Подготовка к обмену с КНР

Первоочередные задачи, которые должны быть решены до конца 2026 г., сфокусированы на усилении аналитического блока, расширении спектра контролируемых параметров и отработке полного информационного обмена с китайской стороной. В рамках корректировки технического проекта будет актуализирована вся документация, описывающая инфраструктуру, программное обеспечение и автоматизируемые функции обновленной системы.

Ключевым мероприятием станет проведение комплексного тестирования на базе одного из межрегиональных территориальных управлений Ространснадзора и конкретного многостороннего автомобильного пункта пропуска. В ходе тестирования планируется развернуть полнофункциональный контур системы, включая автоматизированные рабочие места инспекторов на ноутбуках и планшетах, организовать защищенный канал связи с китайским сегментом и обучить личный состав работе с новыми инструментами.

Система научится формировать детализированные отчеты с возможностью фильтрации по транспортным предприятиям и территориальным подразделениям, выделяя рецидивистов и компании, не устранившие нарушения в срок.

Одновременно будут созданы механизмы контроля за действиями самих инспекторов Госавтодорнадзора, что позволит анализировать эффективность их работы в системе и формировать соответствующую отчетность в разрезе конкретных сотрудников и управлений.

Будут разработаны интеграционные интерфейсы для получения данных из Федеральной государственной информационной системы выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Это даст возможность автоматически загружать в «МТК ГЛОНАСС» сведения о выданных разрешениях, маршрутах и сроках действия, а также реализовать поиск такой документации по стандартным реквизитам и выделять соответствующие транспортные средства специальными значками на карте в мобильных и веб-приложениях КИАСК-ТС-РВ.

Планируется создание прототипов интеграции с Единой государственной информационной системой обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) для контроля передачи сведений перевозчиками пассажиров и с Порталом резервирования времени ГИС ЭПД для обмена данными о прибытии транспортных средств в пункты пропуска.

В части развития международного сотрудничества будет разработана новая версия протокола межсерверного взаимодействия с китайским сегментом, учитывающая все изменения, внесенные в систему в ходе работ 2025–2026 гг., а также подготовлены проекты нормативно-правовых актов, регламентирующих обязательное применение системы и совместные технические требования к аппаратуре спутниковой навигации ГЛОНАСС и Бэйдоу.

Электронные пломбы и учет разрешений

Вторая фаза работ, запланированная на 2027 г., направлена на дальнейшее технологическое развитие системы и ее превращение в полноценную экосистему управления рисками при международных автоперевозках.

В этот период будет реализован бесшовный переход для сотрудников транспортных компаний и инспекторов из среды «МТК ГЛОНАСС» в информационную систему отслеживания перевозок товаров с использованием электронных навигационных пломб (СОПТ), что позволит обмениваться атрибутивными данными без необходимости повторной авторизации и регистрации.

Особое внимание будет уделено созданию методик и механизмов автоматизированной проверки соблюдения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Система получит инструмент для сравнения фактического трека транспортного средства с заявленным маршрутом, а в случае отклонения будет формировать соответствующие события.

На основе этой методики инспекторы смогут создавать и заполнять электронные формы протоколов инструментального обследования, которые будут сохраняться в хранилище системы, доступны для печати и последующего контекстного поиска. Для перевозок опасных грузов будет реализована возможность формирования маршрута в электронной форме непосредственно на картографической подложке с последующим направлением запросов на согласование собственникам участков автомобильных дорог с использованием данных из ФГИС СКДФ.

Одним из ключевых компонентов второго этапа станет интеграция с информационной системой «Система управления рисками» (СУР) Ространснадзора. Это двусторонний обмен: «МТК ГЛОНАСС» будет получать из СУР актуальный уровень риска, присвоенный конкретному транспортному предприятию, и учитывать его в алгоритмах дистанционного контроля, а в обратном направлении — передавать результаты собственных автоматических проверок для использования в методиках расчета риска. Такой подход позволит перейти к адресному и проактивному надзору за перевозчиками.

Также в рамках второго этапа будет разработан программный интерфейс (API), позволяющий перевозчикам массово передавать в систему всю необходимую атрибутивную информацию о транспортных средствах, бортовых устройствах, водителях и сопровождающих лицах, что упростит процедуру регистрации.

Завершит цикл работ создание функциональности ведения реестров разрешений на международные перевозки, выданных министерствами транспорта России и Китая. Система обеспечит учет использованных квот, позволит формировать статистические и сравнительные отчеты об обороте разрешительных документов, что даст регуляторам мощный инструмент для анализа и планирования международного автомобильного сообщения.

Антон Мушинский

