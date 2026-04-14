Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая.

С докладами выступят:

Юрий Хаханов, директор по развитию проектов по городским и строительным технологиям, Фонд «Сколково»;
Андрей Быков, руководитель проекта по цифровизации строительства, «Паритет Девелопмент»;
Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации бизнеса, «Арлифт»;
Андрей Стоянов, менеджер технических проектов, «Арлифт»;
Юлия Клецкова, руководитель отдела информационного моделирования, WE-ON;
Руслан Шабанов, ТИМ-Менеджер, Архитектурно-проектная компания «Вектор Проект».

Основные вопросы конференции:

Российский рынок

  • Как изменился объем и структура российского рынка цифровых технологий в строительстве за последние три года?
  • Какие ключевые цифровые технологии оказывают наибольшее влияние на отрасль в России?
  • Как соотносятся темпы цифровой трансформации российского строительного рынка с мировыми показателями?
  • Какие секторы строительства (жилищное, инфраструктурное, промышленное) являются лидерами по внедрению цифровых технологий?
  • Какие новые бизнес-модели, например, PropTech-сервисы, возникают на стыке строительства и цифровых технологий в России?

Информационное моделирование зданий

  • Каков текущий уровень использования BIM-технологий в России?
  • Как обязательное применение технологий информационного моделирования (ТИМ) для государственных заказчиков меняет ландшафт рынка?
  • Какие российские программные продукты успешно замещают ушедшие иностранные BIM-системы?
  • С какими основными проблемами сталкиваются российские компании при переходе с 2D-проектирования на полноценное ТИМ-моделирование?
  • Как создаются и используются цифровые двойники объектов инфраструктурного строительства в России?

Автоматизация и роботизация

Вызовы и проблемы внедрения

  • Какие основные барьеры замедляют внедрение цифровых технологий в российском строительстве?
  • Существует ли проблема отсутствия единых стандартов и нормативно-технической документации для цифрового строительства в России?
  • Как проблема дефицита квалифицированных ИТ-специалистов влияет на цифровизацию отрасли?
  • Как решается проблема сопротивления изменениям со стороны сотрудников и руководства строительных компаний?
  • Какие этические и социальные вопросы (например, замена рабочих мест автоматизированными системами) необходимо решать при масштабном внедрении цифровых технологий?

Будущее цифровизации

  • Какие основные тренды цифровизации будут определять развитие строительной отрасли в России в 2025-2026 годах?
  • Какую роль играет платформа «Стройкомплекс.РФ» в цифровизации отрасли и взаимодействии с государственными органами?
  • Как развитие цифровых платформ для управления строительством меняет диалог между контрольными органами и бизнесом?
  • Каким будет облик российской строительной отрасли через 10 лет с учетом текущих темпов цифровизации?
  • Каковы перспективы экспорта российских цифровых строительных технологий на международные рынки, особенно в дружественные страны?

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.

Другие материалы рубрики

В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов

В России будут контролировать международные автомобильные перевозки системой на базе ГЛОНАСС

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще
