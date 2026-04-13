Заграничные продажи российского ПО в 2025 году выросли на 10% после трех лет падения

Экспорт российского программного обеспечения показал рост на 10% после трех лет падения с 2022 г. По предварительным данным ассоциации «Руссофт», объем зарубежных продаж ИТ-компаний достиг $5,9-6,2 млрд. Ключевыми рынками становятся страны Глобального Юга, при этом сам экспорт для многих ИТ-компаний в 2026 г. становится критически важен из-за охлаждения внутреннего рынка.

Рост ИТ-экспорта

Экспорт российского программного обеспечения (ПО) в 2025 г. вырос на 10%, впервые с 2022 г., пишет «Коммерсант». Экспансия за рубеж стала для некоторых отечественных ИТ-компаний одним из способов компенсировать замедление внутреннего рынка.

По данным исследования ИТ-ассоциации «Руссофт», объем зарубежных продаж ИТ-компаний из России после трех лет спада и стагнации т.е. с 2022 г. снова начал расти и достиг $5,9-6,2 млрд. Рост составил 10% год к году. При этом его темпы заметно ускорились: в 2024 г. наблюдался подъем на 2%, в 2023 г. — падение на 30%, в 2022 г. — на 21%.

По данным Центрального Банка (Центробанк) России, рост экспорта компьютерных услуг в 2025 г. вырос почти на 15%, до $2,1 млрд, тогда как в предыдущие три года падал.

25 февраля 2026 г. внутренний рынок ПО в России в 2025 г. увеличился на 21% и достиг 808 млрд руб., отмечали исследователи Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech. При этом до 2030 г. аналитики ожидают замедления темпов роста до 15% в год, а к концу периода прогнозируют объем рынка до 1,7 трлн руб.

Высокая ключевая ставка

По словам президента «Руссофта» Валентина Макарова, при текущей ставке Центробанка и охлаждении экономики выходить на экспорт сложно, но уже начавшие работу за рубежом ранее вышли на значимый рост.

13 февраля 2026 г. Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16% до 15,5%.

«Тот факт, что Центробанк перешел к циклу снижения ключевой ставки, мы приветствуем. Хотя понятно, что снижение с шагом 50 базисных пунктов недостаточно для того, чтобы оживить инвестиции, предотвратить чрезмерные расходы компаний на обслуживание долга», — отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По мнению Шохина, опрос РСПП показал, что более 80% компаний либо остановили, либо заморозили свои инвестиционные программы. Только 19% предприятий реализуют проекты в полном объеме, а у 15% опрошенных инвестиционные проекты полностью заморожены. Главным препятствием для капиталовложений остается высокая ключевая ставка, уточнил президент РСПП. Он добавил, что многие компании, включая системообразующие, которые оказываются в красной зоне, вынуждены обращаться за реструктуризацией задолженности или отсрочкой по кредитам. Такие меры поддержки, по мнению Александра Шохина, лишь откладывают проблемы в апреле 2026 г. на будущее, но не решают их окончательно.

Главные направления поиска клиентов

«Экспансия на зарубежные рынки стала для ряда российских ИТ-компаний важным способом компенсации замедления роста внутреннего рынка. В 2025 г. темпы роста российского ИТ-сектора снизились до 3%. Экспорт ИТ-услуг и продуктов превратился в значимый источник дополнительной выручки, позволяющий компаниям стабилизировать финансовые показатели и постепенно снижать зависимость от консервативной инвестиционной политики крупных отечественных заказчиков», — заявил генеральный директор холдинга T1 Дмитрий Харитонов.

В качестве ключевых целевых рынков Дмитрий Харитонов назвал страны Содружества Независимых Государств (СНГ), Ближнего Востока, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. В частности, среди приоритетных направлений были выделены Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Лаос и Китай. Кроме того, весьма перспективными направлениями холдинг считает Южную Америку и Африку. По словам генерального директора холдинга T1, именно эти регионы в 2026 г. рассматриваются как наиболее перспективные для расширения присутствия российских ИТ-компаний.

Спрос на ИТ-продукты

В ИТ-холдинге Т1 отмечают растущий спрос на зарубежных рынках на ИТ-решения в области информационной безопасности (рейтинг CNews), сustomer relationship management (CRM)-системы (рейтинг CNews), а также системы видеоконференцсвязи (рейтинг CNews).

Штат ИТ-компаний не растет

В ассоциации «Руссофт» отмечают замедление темпов роста численности персонала в российских ИТ-компаниях, а также стабилизацию роста заработных плат. В ассоциации данную тенденцию связывают с введением налоговых изменений осенью 2025 г. Аналитики «Руссофта» прогнозируют дальнейшее замедление роста совокупного штата ИТ-компаний и в 2026 г.

Президент ассоциации Валентин Макаров отмечает, что кадровая политика компаний также меняется под влиянием активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в процессы тестирования и написания кода.

«В апреле 2026 г. востребованы ИТ-специалисты в области управления данными и сеньор-разработчики т.е. старшие ИТ-разработчики, способные грамотно ставить задачи и создавать новые алгоритмы. При этом потребность в ИТ-тестировщиках и джуниор-разработчиках для написания кода заметно снижается», — пояснил он.

Вместе с тем начальник отдела кадров Linx Cloud Ольга Евсюкова подчеркивает, что найти на открытом рынке сильных ИТ-специалистов средней и высокой квалификации по-прежнему сложно, а их стоимость в 2026 г. остается высокой.