Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir

В Великобритании сотрудники Национальной службы здравоохранения отказываются использовать ПО компании Palantir. Против госконтрактов с американским разработчиком настроены и Британская медицинская ассоциация, и оппозиционные депутаты Парламента.



Бойкот британских медиков

Сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, бойкотируют Федеративную платформу данных (FDP) от американской компании Palantir, пишет Register.

Об этом стало известно из заявления коллег медицинских чиновников, оказывающих сопротивление внедрению ПО Palantir. Один из них рассказал, например, что знает о случаях, когда темп работы намеренно замедлялся, теми, кого вынуждали использовать FDP.

NHS заключила контракт на разработку FDP на сумму 330 млн фунтов стерлингов (больше $430 млн) в 2023 г. FDP предназначена для объединения различных систем NHS в единую базу данных с возможностью поиска, чтобы помочь устранить задержки в оказании медицинской помощи. После внедрения системы некоторые медицинские учреждения отложили ее использование, писало издание осенью 2025 г.

«Этическая несостоятельность»

Причины сопротивления сотрудников Национальной службе здравоохранения — растущие опасения, которые они высказали Financial Times, по поводу доступа Palantir к данным граждан Великобритании, вопросов конфиденциальности и тесных связей Palantir с правительством США.

Unsplash - Lucas Davies В Британии медработники и чиновники не хотят использовать систему обмена данными, разработанную американской компанией

Один из чиновников назвал компанию Palantir «этически несостоятельной», оправдывая свой отказ пользоваться FDP. Другой сказал, что система на самом деле «не делает ничего нового».

Британская медицинская ассоциация также призывала врачей прекратить ее использование в связи с работой Palantir с ICE (Иммиграционной и таможенной службой США) по депортации при администрации Дональда Трампа (Donald Trump).

Непрозрачные контракты

Оппозиционные депутаты в Великобритании тоже недовольны государственными контрактами с Palantir и требовали их расторгнуть по причине их непрозрачности, как сообщал в феврале 2026 г. Guardian. Правительство на протяжении нескольких месяцев блокировало попытки депутатов и активистов проверить эти сделки.

«Отсутствие прозрачности в сделках с Palantir вызывает беспокойство. Крайне важно обеспечить полную прозрачность, прежде чем будут заключены какие-либо новые закулисные сделки. Palantir должна доказать свою ценность в операционных условиях, а не просто давать обещания, как это делают ловкие продавцы», — заявил член парламента от Либерально-демократической партии Мартин Вригли (Martin Wrigley), входящий в состав комитета по технологиям Палаты общин.

Вригли предложил провести парламентские дебаты о «пригодности Palantir» в качестве поставщика критически важной национальной инфраструктуры.

В декабре 2025 г. Министерство обороны Великобритании отказалось раскрывать детали соглашение о партнерстве, подписанное с компанией Karp (подразделение Palantir). Обнародование подробностей сделки на сумму 241 млн фунтов стерлингов, по словам представителей Минобороны, может поставить под угрозу обороноспособность Великобритании и нанести ущерб способности Министерства обороны обеспечивать оптимальное соотношение цены и качества при работе с подрядчиками.

В США Palantir, одним из соучредителей которой является миллиардер Питер Тиль (Peter Thiel), сторонник Трампа, также получает выгодные контракты с Пентагоном.