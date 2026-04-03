Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M

Суд утвердил мировое соглашение между кредиторами и участником ООО «Катюша Ай ти». Компания создала первые российские принт-серверы на базе материнской платы «Эдельвейс» и отечественного процессора Baikal-M, а также разработала для них уникальное защищенное ПО. В рамках соглашения «Катюши Ай ти» простили почти 100 млн руб. долга, планы привлечь владельца и руководство к субсидиарной ответственности отменены. Сам проект заморожен, подтвердили CNews в ГК «Катюша».



Помирились и попрощались

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между кредиторами и владельцем ООО «Катюша Ай ти», разработчика первого в России защищенного принт-сервера с отечественным процессором, материнской платой и ПО. Решение было принято 26 марта 2026 г. Дело о банкротстве «Катюша Ай ти», долги которой достигали 150 млн руб., прекращено, говорится в материалах компании, с которыми ознакомился CNews.

В апреле 2021 г. «Катюша Ай ти» объявила, что создала первое защищенное решение для корпоративной печати на полностью российских компонентах: это принт-сервер на базе процессора Baikal-M с архитектурой ARM V8 и материнской плате «Эдельвейс» под управлением операционной системы Astra Linux «Новороссийск». Принт-сервер работа с предустановленным программным обеспечением управления печатью «Мониторинг и защита» на российском ядре собственной разработки компании.

Как удалось выяснить CNews, проект пока закрыт.

«Что касается производства российских принт-серверов на базе материнской платы «Эдельвейс» и процессора Baikal-M — поставки были временно приостановлены из-за ограниченной доступности процессоров Baikal. По мере роста доступности изделий на Baikal отгрузки заказчикам возобновятся в полной мере в соответствии со спросом.

Данная ситуация не оказывает влияния на деятельность компании», — пояснили в ГК «Катюша». При этом сам замороженный проект перенесен в контур ГК «Катюша».

При этом в компании отметили, что в рамках мирового соглашения идет речь о закрытом проекте в отношении технологии струйной печати, но не стали пояснять, что это за проект.



В апреле 2021 г. решение подавали как прорывное, на сайте компании разместили пресс-релиз с громкими заявлениями, который был доступен до 3 апреля 2026 г. После выхода материала CNews, релиз с сайта «Катюши» был удален.

«Решение о разработке российского принт-сервера — это ответ на запросы наших клиентов. Программно-аппаратный комплекс создан в RnD-центре компании "Катюша Ай ти" и отвечает всем требованиям программы импортозамещения, проводимой правительством России», — рассказывал на тот момент руководитель отдела развития информационных продуктов компании «Катюша ай ти» Наиль Япаров. Его цитировал CNews.

По его словам, теперь в России появилась собственная разработка, позволяющая осуществить бесшовный переход в соответствии с требованиями государства, для компании любого масштаба и направления. Удобство использования в любых гетерогенных системах, надежность и безопасность процессов печати, высокая энергоэффективность и прозрачность работы и управления печатающим парком.

«Вот те принципы, которыми руководствовались в "Катюша Ай ти" при создании решения. Процессор Baikal-M — настоящее сердце данной системы. Совместная работа с лидером рынка российских процессоров позволила нам обеспечить заказчиков уникальной разработкой с функционалом, не уступающим лучшим зарубежным софтверным решениям», — говорил Наиль Япаров.

Производитель принтеров закрыл проект

Сервер печати — это программно-аппаратный комплекс, позволяющий управлять инфраструктурой печати компании любого масштаба. Он отслеживает состояние устройств печати, осуществляет контроль расходных материалов и обеспечивает безопасность документов, отправленных на печать. Благодаря встроенному терминалу, систему легко интегрировать в любые печатные парки для обеспечения единого управления заданиями копирования, сканирования и печати.

В основе всего — ПО «Мониторинг и защита». ПО обеспечивает безопасность и защиту конфиденциальных данных и мониторинг устройств: позволяет контролировать расход картриджей, отслеживать счетчики устройств, данные об объемах печати сотрудников. Система имеет встроенные модули отчетности, способные с высокой точностью спрогнозировать необходимые к заказу расходные материалы, составлять отчеты по количеству отпечатанных страниц и их стоимости и т.д.

Теперь, согласно мировому соглашению, программное обеспечение «Мониторинг и защита», созданное в 1998 г., было передано в ООО «Вектор ИТ», которое занимается госзакупками и поставляет другую технику «Катюша», например, в судебные органы. Его оценили в 5,5 млн руб., и засчитали как покрытие долговых обязательств.

Кроме того, 50%-ная доля в компании, принадлежащая напрямую гендиректору «Катюша принт» Максиму Виноградову, передана бывшему гендиректору Александру Кузнецову. Также, «Вектор ИТ», который получил долги от других кредиторов в 129 млн руб. в рамках банкротства, дисконтирует долг до 50 млн руб. Второй кредитор — индивидуальный предприниматель Дмитрий Момот — вместо почти 12 млн руб. получит 500 тыс. руб. В обоих случая задолженность будет выплачиваться в течение полутора лет. Для чего все это было сделано — в компании не пояснили.

Суд также одобрил дополнительное соглашение к мировому, где было указано и непривлечении к субсидиарной ответственности по долгам общества Виноградова и Кузнецова.

История банкротства

Банкротство ООО «Катюша Ай ти» началось в августе 2023 г., когда ООО «Гелиос» из-за долга почти на 7 млн руб., с учетом процентов. Договор займа был заключен в мае 2020 г., также компания задолжала по договору аренды офиса в одной из башен «Города столиц» в Москва-сити.

Судя по отчетности, на 2023 г. «Катюша Ай ти» не вела уже операционной деятельности. Отчетность с цифрами она перестала публиковаться после 2021 г. При этом, судя по судебным делам, компания активно привлекала денежные средства с 2019 г. по 2021 г.

В ходе банкротства к делу подключилась ФНС и предприниматель Момот. Также суд упоминает, что между ООО «Катюша Ай ти» и ООО «Вектор ИТ» (ранее называлось ООО «Офис Деливери») в ноябре 2020 г. был заключен договор займа на 75,2 млн руб., а между ООО «Реал Эстэйт Девелопмент» (цессионарий) и ООО «Вектор ИТ» (цедент) заключен договор уступки прав (цессии) от 6 июня 2023 г. по условиям которого к «Реал Эстэйт Девелопмент» перешло право требование к должнику на 75,2 млн руб. и почти 20 млн процентов. Также «Катюша Ай ти» занимала деньги у ООО «Линкс» — 27 млн руб. Права на этот долг также были переданы в «Реал Экстэйт Девелопмент» с учетом уже процентов на 7,1 млн руб. В итоге суд включил требование «Реал Эстейт Девелопмент», которое уже прекратило работу, на 129 млн руб. в третью очередь кредиторов.

В судебных документах уточняется, что часть кредиторов могла быть связана друг с другом. При этом не нашел подтвреждения тот факт, что займы предоставлялись компании, находящейся в кризисе. Дела у «Катюши Ай ти», судя по предоставленным в суд данным, шли хорошо.

Судом первой инстанции было установлено, что убыток от деятельности «Катюша Ай ти» в 2019 г. в размере 4,43 млн руб. полностью компенсирован полученной должником прибылью в следующих отчетных периодах. Так, по данным бухгалтерской отчетности за 2020 г., должник показал выручку в размере 15,7 млн руб., чистую прибыль на 12 млн. Также в период 2019-2021 гг. должник нарастил балансовую стоимость активов на 197 млн руб. При этом стоимость результатов исследований и разработок составила 40,9 млн руб. в 2019 г. и уже 205,4 млн руб. в 2021 г.

Проект с японцами

Создание принтера было не единственным проектом «Катюши Ай ти». В апреле 2021 г. ее ПО «Мониторинг и защита» было установлено на 100 японских принтерах Brother в одном из крупнейших центров госуслуг Московской Области – МФЦ Химки.

В пресс-релизе Brother уточнялось, что продукт «Мониторинг и защита» сертифицирован ФСТЭК России (№1972 от 19.10.2020), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает применение в государственных информационных системах.

Brother планировал продолжить работу с «Катюша Ай ти». В самой компании утверждали, что отечественное ПО «Мониторинг и защита» во многом превосходит зарубежные аналоги, оно соответствует всем необходимым критериями в части ПО, приобретаемого государственными заказчиками.

Чем занимается «Катюша» сегодня

Как пояснили CNews в группе «Катюша», в 2022 г. она развивает программное обеспечение системы управления печатью «Смарт Принт», которое было включено в соответствующий реестр Минцифры России, а затем, в 2024 г., компания стала первым российским производителем, системные (основные) платы которого были включены в Реестр российской промышленной продукции (РРПП).

В том же году в РРПП появились и первые печатные устройства. В 2025 г. в РРПП были добавлены первые на рынке электронные печатные платы для принтера из отечественного текстолита (считыватели бесконтактных карт доступа СК424 и СК324). В 2026 г. «Катюша» запустила серийное производство первых на рынке цветных МФУ и принтера: моделей МС230 и РС230, которые оснащены системными платами из российского текстолита — также впервые для отечественной печатной техники.

На сегодняшний день в РРПП у «Катюши» представлено 13 моделей принтеров и МФУ и 18 электронных плат, в этом году компания планирует удвоить линейку и полностью перейти на отечественную электронику. В компании также добавили, что печатная техника «Катюша» выпускается на трех площадках: две в Ленинградской области и одна в Московской области.

«Эти мощности позволяют производить больше печатной техники, чем сегодня требуется регулируемому рынку. Мы последовательно наращиваем производственные мощности, повышаем уровень локализации, осуществляем стабильные поставки расходных материалов, обеспечивая соответствие строгим стандартам качества», — пояснили CNews в компании.

Перспективный рынок

Рынок российских МФУ и принтеров развивается, но остается ограниченным: ключевые игроки (например, та же «Катюша», «Рикор», Fplus) в значительной степени опираются на локализацию и сборку, а полноценной независимой экосистемы пока не сформировано, рассказала CNews Светлана Архипкина, директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners.

Спрос на российские МФУ и принтеры есть, он во многом формируется требованиями импортозамещения, пояснил CNews источник на рынке. При этом предложение на рынке пока нельзя назвать широким. Для развития рынка критично появление полноценной конкуренции. Это напрямую влияет и на качество решений, и на условия для заказчиков, добавил источник.

Эксперты считают, что закрытый «Катюшей» проект теоретически мог быть востребован рынком.

«Такие продукты, как класс, рынку нужны, особенно с учетом того, что большинство зарубежных решений ушло. При этом важно понимать, что сегодня уже есть несколько российских решений, закрывающих эту потребность, а сам рынок достаточно специфичный и узкий, и устойчиво развиваться на нем может ограниченное количество игроков. Поэтому говорить о дефиците таких продуктов уже не совсем корректно», — говорит источник.

Архипкина добавляет, что проблемы с продвижение проекта могли произойти во многом «из-за ограничений по «железу» и экономике». Но ПО — это актив, который можно либо развивать и продавать как отдельный продукт, либо интегрировать в более комплексные решения для госсектора и крупных компаний.

Кроме того, ценность подобного ПО для принтеров определяется не столько регистрацией программы или наличием в реестре, сколько реальной зрелостью продукта: есть ли рабочая функциональность, внедрения, документация и команда, способная его поддерживать и развивать, добавил источник.