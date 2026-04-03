МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

К концу 2026 г. «большая четверка операторов» (МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2) совокупно планирует установить на свои сети почти 9 тыс. базовых станций отечественного производства. Россия идет в технологический суверенитет, отмечают эксперты. 3 апреля 2026 г. первая сотня базовых станций готовится к рабочей установке не для тестирования, а уже для рабочей эксплуатации.

Плавное импортозамещение

Четверка операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2) к 2027 г. может установить 8,6 тыс. российских базовых станций (БС), пишут «Ведомости». В апреле 2026 г. доля отечественных базовых станций по всей стране составляет менее 1%.

К концу 2026 г. большая четверка операторов совокупно планирует установить на свои сети почти 9 тыс. БС отечественного производства, об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры российских операторов.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова сообщила, что к концу 2026 г. должно быть установлено порядка 3 тыс. БС. Представитель МТС уточнил, что речь идет о 2,6 тыс. БС. На сети оператора Т2 в 2026 г. планируется установить 2,5 тыс. БС, рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин за аналогичный период планирует установить около 2 тыс. отечественных БС от компаний Yadro и «Иртея». «Сейчас первая сотня готовится к рабочей установке не для тестирования, а для боевой эксплуатации. У нас по контракту несколько сотен в 2026 г. БС ребята должны поставить», — рассказал генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Представитель «Мегафона» уточнил, что в 2026 г. оператор получит 1,5 тыс. БС Yadro.

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 г. могут установить почти 9 тыс. российских базовых станций

Вместе с тем генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков отмечает, что в разработку БС с 2022 по 2025 г. Yadro инвестировала более 30 млрд руб., и еще 30 млрд руб. только в 2026 г. «Совокупные инвестиции к 2031 г. составят более 135 млрд (с 2022 по 2031 г.) т.е. это огромное направление. Понятно, что связь в нашей стране точно должна быть технологически своя», — уточнил «Ведомостям» Шелобков.

Заместитель министра цифрового развития Андрей Заренин напомнил, что с 2027 г. по решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на сетях операторов должны стоять БС только отечественного производства.

Экономические сложности

Хачатур Помбухчан заявил о том, что Россия уверенно движется по пути достижения технологического суверенитета. При этом он подчеркнул, что государство должно четко осознавать: технологический суверенитет требует значительных финансовых затрат как со стороны разработчиков, так и со стороны эксплуатантов оборудования.

«Здесь, на мой взгляд, у нас пока отсутствует ясное понимание, как с этим работать. Когда Huawei производит БС и продает их по всему миру, инвестиции в разработку нового оборудования и стандартов быстро окупаются за счет глобального рынка. Когда же ты делаешь аналогичное решение на 1/6 части суши с населением 143 млн человек, экономика получается совершенно другая — как для тех, кто разрабатывает, так и для тех, кто будет это оборудование использовать», — отметил Помбухчан.

Таким образом, эксперт указал на существенные экономические сложности, с которыми сталкивается Россия при построении полноценного технологического суверенитета в условиях ограниченного внутреннего рынка.

Серийное производство БС

К концу 2025 г. российские операторы связи установили на своих сетях 4 тыс. БС отечественного производства, об этом сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин в конце марта 2026 г. Премьер-министр отметил, что в России успешно налажено серийное производство БС четвертого и пятого поколений связи (4G и 5G). Данное достижение является важным шагом в обеспечении технологического суверенитета страны в сфере телекоммуникационной инфраструктуры.

Yadro
Российская базовая станция Yadro BTS8100
Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно цифровизация

По оценкам Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Мобильная связь», который объединяет крупных операторов мобильной связи и производителей оборудования, к 2035 г. российским разработчикам предстоит поставить операторам 700 тыс. БС четвертого поколения связи, об этом 19 декабря 2025 г. сообщила вице-президент, директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком» Алеся Мамчур. Указанная цифра отражает масштаб задач, стоящих перед отечественной промышленностью для обеспечения технологического суверенитета в сфере мобильной связи, о чем информировал CNews.

«Сейчас мы говорим уже о шести компаниях, которые заявляют действительно серьезные амбиции по выходу на этот рынок («Булат», Yadro, «Иртея», «Нацспектр», «Телкор» и «Софтайм»)», — рассказала она. По словам Алеси Мамчур, существующие на конец 2025 г. шесть российских разработчиков БС на 40-50% соответствуют потребностям операторов. Текущего уровня разработки может не хватать для городов-миллионников, но он уже подходит для трасс и малых населенных пунктов, уточняла она.

Последние официальные данные по количеству БС на сетях операторов Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) России раскрывал за 2023 г. Тогда операторы большой четверки установили 79 тыс. новых БС, увеличив их общее количество на 7% до 1,2 млн штук. При этом уже в 2021 г. доля базовых станций long-term evolution (LTE)-стандарта превышала 50% от общего числа, заявлял министр связи Максут Шадаев на совещании правительства с президентом.

Антон Денисенко

