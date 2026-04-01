За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию

Московские власти заплатят всего 2,4 млн руб. за испорченное в результате прорыва трубы в ЦОД «Нагорная» серверное оборудование МВД. Его первоначальная стоимость могла достигать полумиллиарда рублей. Авария привела к масштабному сбою в работе Госавтоинспекции. Год суды настаивали, что за затопленные сервера можно вообще ничего не платить. В феврале 2026 г. кассация все-таки встала на сторону полиции, найдя «подмену понятий» в решениях коллег.



Потоп в ЦОДе

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Московского округа отменил все решения нижестоящих судов по иску ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России) против АО «Электронная Москва», принадлежащего столичной мэрии.

Речь идет о взыскании ущерба, возникшего из-за затопленной в ЦОД «Нагорный» в Москве телекоммуникационной стойки с оборудованием МВД. Стойка была испорчена 18 декабря 2021 г., в этот же день стало известно о масштабном сбое в работе Госавтоинспекции по всей России, писал CNews. Из-за отключения ФИС ГИБДД люди не могли оформить получение прав и номера, воспользоваться другими услугами Госавтоинспекции. Источник издания «Фонтанка» заявлял, что сбой мог произойти из-за затопления одной из серверных в Москве, но не раскрывал подробностей. Официальных подтверждений этому не последовало.

В московском ЦОД затопило сервера МВД, но причин для выплат сначала не нашли

Арбитражные суды раскрыли подробности происшествия 18 декабря 2021 г. В машинном зале ЦОД «Нагорная» произошла авария из-за прорыва водяной магистрали КВ2-4, в результате чего был выбит резьбовой кран и произошло затопление стойки с оборудованием МВД (ШК-ОСП15-ОСП18).

В результате аварии оборудование было повреждено и частично утратило работоспособность. По итогам проведенной экспертизы установлено, что неработоспособными остались серверное оборудование, серверные шасси, коммутаторы, дисковые блоки и серверные стойки.

«По результатам проверки неисправно: серверное оборудование — 11 единиц; серверные шасси — семь единиц; коммутаторы — три единицы; дисковые блоки — две штуки, серверные стойки — также две», — следует из сообщения суда.

Кто виноват

Виновником порчи оборудования по результатам экспертиз признали АО «Электронная Москва», которое эксплуатирует ЦОД «Нагорная». 21 февраля 2022 г. и 17 марта 2022 г. были проведены совместные совещания с представителями и членами комиссии по исследованию инцидента, произошедшего в декабре. В них приняли участие представители АО «Электронная Москва»; ФКУ «ГИАЦ МВД России»; ФКУ НПО «СТиС» МВД России м ООО «ЭйТи Консалтинг».

«Комиссией по исследованию инцидента установлены факты, причины, и характер причиненного оборудованию МВД России ущерба, который нанесен по вине АО "Электронная Москва"», — говорится в материалах суда.

В МВД считают, что АО «Электронная Москва не исполняла обязанности по содержанию ЦОД, «ненадлежаще обслуживала трубы в помещении» и не выполняло мероприятия, предусмотренные «регламентом взаимодействия».

Сумму ущерба оценили в 2,4 млн руб. по результатам экспертизы, которая взяла во внимание остаточную стоимость оборудования. Представители российской полиции отправили в компанию досудебную претензию, но денег получить не смогли. Тогда было принято решение подать иск в Арбитражный суд Москвы.

Выплата — ноль рублей

Арбитражный суд Москвы посчитал требование полиции необоснованным. Так, в иске отсутствовали доказательства несения истцом каких-либо расходов как на оплату работ по ремонту оборудования, так и его замену на новое. К иску не были приложены никакие платежные поручения о закупке истцом нового оборудования в замен неработоспособного, запчастей, металлов для выполнения работ по ремонту серверов.

«Соответственно, истцом не доказан сам факт возникновения убытков, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска в полном объеме», — говорится в решении суда.

Также суд учел, что оборудование МВД размещалось в ЦОД с привлечением средств от государственной субсидии, а ущерб надо было исчислять, согласно регламенту, от балансовой стоимости. Сервера и прочее оборудования суд оценил в 0 рублей, так как с 2016 по 2019 г. вышел срок его амортизации.

«Между тем, универсальных правил определения размера подлежащих возмещению убытков закон не устанавливает. Тем не менее, возмещение убытков не должно обогащать лицо, право которого нарушено», — констатировал судья Арбитражного суда Москвы Антон Пронин.

Судья также оперировал документами советского времени. Так, рассчитывать ущерб по балансовой стоимости за вычетом износа он посчитал возможным, опираясь временную методику, являющуюся приложением к письму Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 г. № С-12/НА225.

«Учитывая, что балансовая стоимость поврежденного оборудования истца составляет 0 (ноль) рублей, требование истца о возмещении ущерба исходя из рыночной стоимости оборудования необоснованно», — пояснял судья, отказывая в выплате 2,4 млн руб. за затопленную стойку.

МВД против

В МВД не согласились с принятым решением и обжаловали его. Но Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал суд первой инстанции. Тогда полиция обратилась в кассационный суд. Дело рассмотрели более тщательно и пришли к выводу о совершенной «подмене понятий балансовой и остаточной стоимости имущества».

«Указанная в инвентаризационных карточках остаточной стоимости оборудования в размере 0 рублей свидетельствует лишь о его полной амортизации, но не об отсутствии ущерба и не об утрате ценности имущества для учреждения. Из материалов дела следует, что первоначальная балансовая стоимость оборудования составляла: для восьми комплектов 35,5 млн руб. каждый; для двух комплектов 44,2 млн руб. каждый и для одного комплекта — 97,3 млн руб.», — говорится в решении кассационной инстанции.

Таким образом, первоначальная стоимость составляла более 465 млн руб., следует из материалов суда. При этом в МВД и «Электронной Москве» не пояснили, стоило ли столько все испорченное оборудование, или часть его продолжила работу. Комментарии CNews на момент публикации материала стороны не предоставили.

При этом полностью самортизированное имущество могло и дальше использоваться МВД, если бы не было испорчено, так как амортизация отражает порядок списания стоимости имущества в учете и не тождественна фактическому сроку его эксплуатации

Суд также учитывает, что ответчиком не был опровергнут факт выхода оборудования из строя в результате аварии и его полная непригодность для дальнейшей эксплуатации. Отсутствие на момент рассмотрения дела документов, подтверждающих фактические расходы на восстановление либо замену оборудования, не исключает наличие у истца реального ущерба, выраженного в утрате имущества.

В итоге кассация отменила решение судов первой и второй инстанций и постановила взыскать ущерб, о котором просило МВД, а это 2,4 млн руб.

Могли попросить больше

«Взыскание убытков за аварии в ЦОД — сложный процесс с непредсказуемым исходом. За последние годы практика российских судов по делам об убытках стала более благоприятной для взыскателей, однако юристы продолжают жаловаться на отсутствие внятных критериев определения размера убытков и на завышенный стандарт доказывания причинно-следственной связи», — рассказал CNews Алексей Головченко, управляющий партнер ЮК «Энсо».

По его словам, в рассматриваемом деле МВД потребовался год судебных разбирательств, чтобы добиться хоть какой-то компенсации — нижестоящие суды вообще отказали в иске, ссылаясь на нулевую остаточную стоимость оборудования. Типичная проблема: операторы ЦОД включают в договоры оговорки об ограничении ответственности, а суды первой инстанции склонны толковать их буквально, добавляет Головченко.

«МВД теоретически могло претендовать на значительно большую сумму: первоначальная совокупная стоимость оборудования по инвентарным карточкам составляла около 470 млн руб.», — считает Алексей Равинский, генеральный директор промышленной девелоперской компании Zapusk Group.

«Однако к суду речь шла лишь о 2,4 млн руб. — рыночной стоимости, определенной независимой оценкой в феврале 2024 г. И даже за эти деньги пришлось пройти три инстанции», — говорит эксперт.

За рамками спора при этом остался косвенный ущерб от самого сбоя — восстановление работы сервисов Госавтоинспекции заняло несколько дней, и этот аргумент в суде не разрабатывался, уточнил Равинский.

При этом Головченко считает, что рассчитывать на большую компенсацию МВД не могло.

«Камнем преткновения стал пункт 3.6 Регламента взаимодействия, который предусматривал возмещение ущерба исходя из балансовой стоимости оборудования. Суды двух инстанций посчитали, что раз остаточная (амортизированная) стоимость равна нулю, то и ущерба нет. Кассация справедливо разграничила понятия балансовой и остаточной стоимости, но все равно взыскала только рыночную стоимость по оценке эксперта — около 2,4 млн руб. Для взыскания первоначальной стоимости не было ни правовых, ни фактических оснований: оборудование было полностью самортизировано, а его реальная рыночная ценность существенно снизилась за годы эксплуатации», — пояснил эксперт.

Продолжили сотрудничество

МВД продолжает сотрудничество с «Электронной Москвой». Согласно отчетности акционерного общества, в июле 2025 г. «Электронная Москва» получила из бюджета города субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по установке и обслуживанию оборудования и программно-технических средств, необходимых для функционирования и эксплуатации информационно-вычислительных систем территориального органа по городу Москве Министерства внутренних дел Российской Федерации на технологической площадке центра обработки данных в городе Москве. Размер субсидии — 152,7 млн руб.

В 2026 г. планируется заключение соглашения о предоставлении еще одной субсидии, что позволит компенсировать часть расходов и, соответственно, улучшить финансовый результат.

«Электронная Москва» осуществляет реализацию проектов в сфере информационных технологий для государственных структур и коммерческих организаций города Москвы. Предоставляет собственную сеть ЦОДов, обеспечивающих максимально эффективную работу с высоконагруженными приложениями. Ключевыми клиентами являются ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский Метрополитен», ГКУ «Мосгортелеком. «Электронная Москва» учла за балансом оборудование заказчиков, находящееся в ЦОДах, принятое по актам-приема передачи в рамках исполнения контрактов. На 31 декабря 2025 г. за балансом учтено оборудование на общую сумму 6,5 млрд руб., год назад — 2,3 млрд руб.

В ближайшие годы планируется заключение новых контрактов на размещение оборудования города в ЦОДах, перевод большого числа подведомственных администрации Москвы организаций на единую систему учета и отчетности на базе платформы 1С, внедрение которой будет осуществлять «Электронная Москва».

Также на 2026 г. заключены договоры на оказание услуг по обеспечению доступа к единому электронному документообороту, на выполнение работ по развитию и модернизации государственных информационных систем и программ для электронных вычислительных машин в рамках платформы «МосТех», выполнение работ по развитию государственной информационной системы московского электронного документооборота и поддержание ее работоспособности, оказание услуг по поддержанию работоспособности оборудования на постах перехвата беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме.



ЦОД будут массово выходить из строя

Как сообщало РБК в марте 2026 г., в российских ЦОДах, построенных 10-15 лет назад, массово выходит из строя оборудование.

Руководитель направления сервиса инженерных систем «К2Теха» Денис Полуэктов сообщил, что за последние полгода российские компании столкнулись с резким увеличением количества аварий в серверных (локальный ЦОД для некрупных компаний) и небольших дата-центрах.

По его словам, за последние полгода в компанию обратилось более десятка компаний, у которых инженерная инфраструктура находится в предсмертном состоянии.