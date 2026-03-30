Wildberries запустила новый собственный дата-центр под Москвой

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных (ЦОД) в Подмосковье. Объект расширит вычислительные возможности торговой онлайн-площадки и других цифровых сервисов в сфере ответственности российской компании. Площадь дата-центра составляет около 5,5 тыс. квадратных м, проектная мощность — около 8 МВт.

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) ввела в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных (ЦОД) в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области, об этом CNews сообщили представители компании. Новый объект расширит вычислительную ИТ-инфраструктуру маркетплейса и других цифровых сервисов компании.

В машинных залах ЦОДа RWB размещены 504 стойки, из которых 440 предназначены для серверов. Максимальная емкость центра — до 8,6 тыс. серверов, общая ИТ-мощность — 5 920 кВт. Для резервирования установлены шесть дизель-генераторных установок. Ожидаемый показатель энергоэффективности — 1,1-1,15 power usage effectiveness (PUE).

«Это высокотехнологичный проект, который обеспечит ИТ-инфраструктурную базу для развития цифровой экономики. Важно, что это не единственный проект ЦОДа, который реализуется на площадке ОЭЗ «Дубна». Таким образом, в перспективе здесь может быть образован отдельный кластер технологической инфраструктуры», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Директор управления информационной безопасности (ИБ) и ИТ-инфраструктуры RWB Сергей Камшилин подчеркнул CNews, что наличие собственных ЦОДов позволяет компании существенно повышать отказоустойчивость предоставляемых ИТ-сервисов, гибко масштабировать вычислительные мощности, а также ускорять развитие цифровых продуктов, в том числе решений на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Сергей Камшилин напомнил, новый ЦОД стал частью последовательной стратегии развития собственной технологической инфраструктуры RWB, ведь первый собственный дата-центр RWB был введен в эксплуатацию в Электростали еще в 2023 г.

В 2024 г. крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа компаний (ГК) Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.

Цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Ведь консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволила в 2026 г. создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы.

География стратегического проекта RWB охватила территорию России, стран бывшего Содружества Независимых Государств (СНГ), стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая.

Развитие цифрового потенциала региона

В 2024 г. губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Московской области и государственная корпорация «Росатом» будут совместно развивать цифровые решения.

Совместная работа будет направлена на повышение промышленного потенциала Московской области, а также на обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры (КИИ) региона.

Такое сотрудничество предполагает реализацию проектов в области цифровизации промышленности, создания отечественных технологических решений и укрепления в ИБ-сфере ключевых объектов региона.

«Цифровизация 31 марта 2026 г. пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Андрей Воробьев.

Антон Денисенко

