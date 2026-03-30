СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Министр цифрового развития Максут Шадаев, по данным СМИ, попросил сотовых операторов ввести плату за потребление международного интернет-трафика в размере более 15 ГБ в месяц. Таким образом власти хотят ограничить работу VPN. Также владельцев крупнейших цифровых платформ попросили ограничить доступ к ним пользователям, использующих VPN.

Как власти хотят ограничить работу VPN

Министр цифрового развития Максут Шадаев в субботу 28 марта 2026 г. провел две встречи с представителями профильного бизнеса. Как сообщаило издание Forbes со ссылкой на свои источники, на первой из них присутствовали представители крупных операторов связи, на второй - представители цифровых платформ («Яндекса», VK, Avito, Ozon, Wildberries и др.).

По данным издания, в обоих случаях темой обсуждения были возможные ограничения на использования россиянами VPN. В частности, операторов сотовой связи Шадаев якобы попросил ввести плату за использование более 15 ГБ международного интернет-трафика в месяц. Такая опция якобы может появиться до 1 мая 2026 г.

Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Власти попросили сотовых операторов ввести плату за потребление международного интернет-трафика в размере более 15 ГБ в месяц

Владельцев цифровых платформ попросили ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. Кроме того, обсуждалась идея введения административной ответственности за использование VPN, хотя, как пишет Forbes, Шадаев «министр выразил надежду, что удастся обойтись без этого».

Позиция отрасли

Пресс-служба RWB (владелец Wildberries) сообщила CNews, что компания не участвовала в обсуждении инициативы.

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон», «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому»), VK и Avito отказались от комментариев относительно статьи Forbes.

Минцифры, «Яндекс», Ozon и Wildberries к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Источник CNews в интернет-отрасли подтверждает, что указанное совещание происходило, но никаких решений не было принято. По словам собеседника издания, не понятно, как подобного рода инициативы реализовывать - например, что делать с российскими пользователями, которые находятся за пределами России.

Запрет на оплату сервисов Apple в рамках борьбы с VPN

В тот же день РБК сообщило, что с 1 апреля 2026 г. абоненты российских сотовых операторов не смогут оплачивать покупки в магазине приложений App Store и другие сервисы корпорации Apple со своих мобильных счетов у сотовых операторов.

Оплата сервисов Apple для россиян с их банковских карт стала недоступна еще в 2022 г., тогда же Apple заблокировала оплату со счетов у сотовых операторов «Мегафон» и «Т2 Мобайл».

цифровизация

Однако возможности оплатить покупки у Apple оставалась у абонентов МТС («Мобильные телесистемы») и «Вымпелком». Абонентам других сотовых операторов рекомендовалось просить своих знакомых из числа пользователей двух указанных операторов купить им подарочные карты Apple.

Источники РБК также ссылаются на указанное совещание представителей операторов связи с Максутом Шадаевым, на котором министр цифрового развития попросил ограничить возможности использования сервисов Apple. Причиной является то обстоятельство, что таким образом можно также оплачивать VPN-приложения, доступные в App Store.

Информацию о блокировке возможности оплаты сервисов Apple через счет у сотового оператора подтвердила корреспонденту CNews его персональный менеджер в одном из сотовых операторов. Она порекомендовала поскорее пополнить баланс Apple имеющимися средствами.

Штрафы за поиск экстремистской информации через VPN и рекламу VPN

Отметим, что в 2025 г. в России уже был принят закон о введении штрафов за использование VPN для поиска экстремистской информации. Размер штрафа составляет 3-5 тыс. руб. Правда, речь идет только о намеренном поиске материалов, включенном Минюстом в Федеральный список экстремистских материалов.

Также был введен штраф за рекламу VPN-сервисов, обеспечивающих доступ к запрещенным ресурсам. Его размер составит для физических лиц 50-80 тыс. руб., для должностных лиц – 80-150 тыс. руб., для юридических лиц - 200-500 тыс. руб. Запрет рекламировать сервисы VPN, позволяющие получать доступ к запрещенным материалам, был введен в 2024 г.

Игорь Королев

