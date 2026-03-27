Государство конфисковало ряд российских ИТ-активов по делу об экстремизме инвестора Александра Галицкого

Суд, признавший экстремистским венчурный фонд Almaz Capital Partners и его основателя Александра Галицкого, постановил конфисковать в пользу государства целый список активов, принадлежащих различным российским ИТ-предпринимателям, не принимавшим участия в деле.



Список на изъятие

В рамках процесса по делу Александра Галицкого и венчурного фонда Almaz Capital Partners, чья деятельность признана экстремистской и запрещена, Тверской районный суд Москвы постановил изъять в пользу государства платформу по продаже автомобилей Carprice, а также доли целого ряда компаний, принадлежащие третьим лицам, рассказали «Ведомостям» источники, присутствовавшие на оглашении решения.

Эти организации, по данным суда, использовались для финансирования Галицкого и Almaz Capital Partners. Решение подлежит немедленному исполнению.

В список на изъятие попали, в частности, 25,1% долей Юрия Ивашкова и 49,8% долей Татьяны Негинской в уставном капитале ООО «Открытые цифровые платформы» (ранее 100% компании принадлежали ООО «ЦРПТ», оператору системы маркировки «Честный знак»); 28% долей Юрия Ивашкова, 28% долей Сергея Рябко и 44% Галины Поповой в уставном капитале ООО «Группа С-Терра» (владеет 45% ИБ-разработчика «С-Терра СиЭсПи»); 92% долей Олега Елисеева в уставном капитале ООО «Технокад» (разработчик ПО для кадастровых инженеров госорганов и бизнеса); 51% долей Елены Комиссаровой в уставном капитале ООО «Модум» (разработчик ПО); 51% долей Алексея Медунова и 41% долей компании «Айтекогрупп» в уставном капитале ООО «Датацентр СК» (оказывает полный комплекс услуг по проектированию ЦОД, инфраструктурных и промышленных объектов); а также акции, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в компаниях, названия которых суд не указал.

Facebook Александра Галицкого За признанием знаменитого венчурного инвестора Александра Галицкого экстремистом потянулась цепочка конфискаций ИТ-активов

О признании экстремистским Almaz Capital Partners и его создателя Александра Галицкого CNews писал 24 марта 2026 г. Генпрокуратура обвинила фонд в финансировании украинских компаний «в интересах враждебной страны». Галицкий, выступая на суде, отрицал обвинения в своей адрес

Неожиданное решение

Изначально в иске Генпрокуратуры к Галицкому и Almaz Capital Partners не было требований об изъятия имущества третьих лиц, но правоохранители представили суду, список физлиц и организаций, которые, как они считают, могут являться номинальными владельцами недвижимости, автомобилей, долей в коммерческих предприятиях, акций, контролируемых Галицким, рассказал «Ведомостям» один из источников.

«По отношению к третьим лицам суд фактически применил меры ответственности в отсутствие заявленных к ним требований и без привлечения их к участию в деле», — прокомментировала изданию адвокат Галицкого Кира Корума.

«Филипп Генс не является инвестором фондов Александра Галицкого, и нам не известно, какие активы последнего были обращены в доход государства», — заявили представители группы «Ланит».

У «Айтеко» нет информации о данном решении суда, в компанию и к ее акционерам официальных обращений не поступало, сказали CNews в «Айтеко».

Фонд Almaz Capital Partners и Александр Галицкий

В начале 90-ых годов Александр Галицкий основал в Зеленограде компанию «Элвис-Плюс», занимающую информационной безопасности. Вскоре американская корпорация Sun Microsystems (сейчас принадлежит Oracle) стала миноритарным акционером компании. «Элвис-Плюс» разработала технологию беспроводной передачи данных, ставшую предшественницей Wi-Fi, и один из первых VPN-клиентов для Windows. В 2017 г. Галицкий стал сооснователем компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), являющуюся оператором системы обязательной маркировке товаров «Честный знак».

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. В том числе фонд вкладывал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Paralles (системы виртуализации).

Впоследствии Галицкий вышел из различных российских активов и стал активно развивать бизнес за рубежом. Он создал в Голландии компании TrustWorks (разработчик решения на основе VPN) и EzWin (корпоративное решение для управления расходами сотрудников на телефонную связь).