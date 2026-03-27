ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

Федеральная служба безопасности России задержала в Санкт-Петербурге двух предполагаемых пособников украинских мошенников, организовавших узел связи для обмана россиян. Фигуранты под руководством кураторов с Украины обеспечивали работу так называемых SIM-боксов.

Задержание пособников

В в Санкт-Петербурге задержали двух организаторов узла связи для мошенников с Украины, об этом 27 марта 2026 г. сообщила пресс-служба регионального Министерства внутренних дел (МВД) России.

По информации МВД, в результате операции по борьбе с мошенничеством задержаны два молодых человека в возрасте 17 и 18 лет, которые приехали в город Санкт-Петербург из Тульской области.

Злоумышленники, работая под руководством кураторов из Украины, осуществляли администрирование так называемых SIM-боксов, предназначенных для пропуска телефонного трафика из-за границы и позволяющих скрывать реальное местоположение звонившего.

Как ранее предупреждал CNews, договоры об оказании услуг связи с использованием SIM-боксов можно заключать только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. В договоре должна быть указан информация об типе абонентского оборудования, об идентификаторах радиоэлектронных средств в составе терминала пропуска трафика (SIM-картах) и о целях использования абонентского терминала пропуска трафика.

Необходимое ИТ-оборудование они получали через курьерскую доставку. Его устанавливали в арендованных квартирах в различных районах города и Ленинградской области. Для конспирации фигуранты регулярно переезжали, причем вместе с ИТ-оборудованием. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), за свою деятельность они получали 85 тыс. руб. еженедельно.

Молодых людей задержали в апарт-отеле в районе Мурино. В ходе обыска полицейские изъяли два SIM-бокса, два роутера, три ноутбука, три Wi-Fi-камеры, два мобильных телефона.

Цифровизация

«Блокировка работы данного ИТ-оборудования способствовала прекращению ежедневного прохождения 9 тыс. звонков от мошеннических колл-центров, расположенных на территории Украины», — подчеркивают в МВД.

Министерство внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Устройства и ИТ-инфраструктура в арендуемой квартире

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части три статьи 274.3 Уголовного кодекса (УК) России («Незаконное использование средств связи»).

Активная борьба

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 2 марта 2026 г. заявил, что ведомство с 1 сентября 2025 г. раскрыла свыше 100 каналов, которые использовали представители украинских специальных служб.

Министерство внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
SIM-бокс

За организацию незаконного функционирования более 220 SIM-боксов и пополнение баланса соответствующих 54 тыс. SIM-карт, а также за распространение номеров и их регистрацию были задержаны более 200 россиян, проживавших в 43 субъектах.

Ограничение хождения серых SIM-карт

Со слов генерального прокурора России Игоря Краснова, в результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий с 2022 г. нам удалось практически полностью побороть использование серых SIM-карт. По информации CNews, это все происходило в рамках усиления борьбы с телефонным мошенничеством т.е. фродом.

2025 г. прошел под знаком регулирования рынка SIM-карт, российские власти ограничили количество SIM-карт, которые могут оформлять на себя иностранцы (не более 10) и россияне (не более 20), писал CNews. Для того чтобы оформить SIM-карту, иностранцам необходимо сдать биометрию, получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах» и сообщить IMEI своего телефона.

Несмотря на усиливающийся контроль за продажей SIM-карт в России, проблема мошеннических звонков продолжает оставаться актуальной, что указывает на необходимость более комплексных мер, таких как улучшение технологий идентификации абонентов. Под мерами также должно быть и повышение осведомленности граждан о потенциальных мошенничествах и разработка эффективных юридических механизмов для борьбы с данными преступлениями.

Антон Денисенко

