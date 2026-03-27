Единственная российская микроэлектронная фабрика-фаундри сократила прибыль почти вдвое

Прибыль единственной фаундри в стране упала на 40%. Участники отрасли отмечают, что это ситуация в 2025 г. характерна почти для всех микроэлектронных предприятий страны.

Минус 40%

Как выяснил CNews, прибыль микроэлектронного предприятия «Светлана-Рост» упала по результатам 2025 г. на 40% с 282,9 млн руб. до 165,4 млн руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании за 2025 г.

«Светлана-Рост» известна тем, что предоставляет услуги по разработке и производству полупроводниковых изделий по заказам других компаний, у которых нет собственных мощностей. Такая модель работы известна как фаундри.

Сократился и баланс компании на 35% до 1,4 млрд руб. При этом выручка по итогам 2025 г. выросла на 23% до 772,7 млн руб.

Представители «Светлана-рост» не прокомментировали CNews свои финансовые результаты.

Опрошенные CNews участники рынка сообщают, что падение прибыли характерно для всех микроэлектронных предприятий в этом году из-за упавшего спроса и сокращения бюджетов.

Подробности отчета

В 2025 г. поступления от продаж продукции и оказания услуг составили 702,3 млн руб. Большую часть выручки обеспечили «УПКБ» (289,4 млн руб.) и «ЦКБА» (343,4 млн руб.).

Также часть доходов в размере 35 млн руб. пришлась на НИОКР.

miet700.jpg
Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на конец 2025 г. составила 207,5 млн руб., сократившись на 52%. Большую их часть (185,8 млн руб.) составляет задолженность покупателей и заказчиков. Среди таковых компаний присутствуют НИИМА «Прогресс», «ЦКБА», НПП «Пульсар» и др.

Кредиторская задолженность предприятия достигла 193,7 млн руб. Из них большая часть перед поставщиками и подрядчиками.

О предприятии

«Светлана-Рост» является единственной в России действующей фабрикой фаундри, предоставляющей отечественные комплексные инструменты проектирования внешним потребителям.

Компания разрабатывает и производит ЭКБ по типу фаундри, а также собственные изделия, занимается изготовлением эпитаксальных структур для СВЧ-полупроводниковой техники и изготавливает матричные ИК фотоприемники и модули на их основе. На заводе освоены не самые передовые технологии, среди которых изготовление микросхем (0,5 и 0,25 мкм).

АО «Светлана-Рост» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Акциями компании владеют АО «УПКБ Деталь» (50%), АО «ЦКБА» (33,3%) и ООО «Корпорация Рост» (16,6%). В компании в 2025 г. работало 120 человек.

Кристина Холупова

