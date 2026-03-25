Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России»

Подготовленный Минцифры проект закона о почтовой отрасли содержит ряд преференций для убыточного госоператора АО «Почта России». «Почте» разрешат продавать лекарства и рекламу на платежках за коммунальные услуги, а маркетплейсы обяжут открывать в ее отделениях ПВЗ.

Изменения в почтовой отрасли

В Правительство направлен законопроект о модернизации почтовой отрасли и системных изменениях в работе «Почты России», сообщили CNews представители Минцифры.

Проект включает положения о развитии цифровизации. Документ закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. В частности, платежки за коммунальные услуги будут направляться в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах». «Почта» сможет с согласия граждан направлять туда же любые бумажные отправления, преобразовав их в электронный документ.

Ряд мер направлен на «укрепление финансовой устойчивости "Почты России"», как указано в сообщении.

«Почта России»
Новый закон дает АО «Почта России» дополнительные возможности для получения прибыли

АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Учредителем и единственный акционером АО «Почта России» является Российская Федерация. Прогноз убытков компании на 2025 г. составлял 44 млрд руб. Общие долги с 2020 г. выросли на 70% — до 128,3 млрд руб., писал CNews в августе 2025 г.

Что получит «Почта России» по новому закону

«Почта России» получит возможность продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Их перечень определит Правительство. Также законопроект предусматривает запрет на взимание банковской комиссии с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи.

Комиссия за доставку пенсий, пособий и социальных выплат повышается (за счет СФР) с 1,17% до 1,5%. Это «позволит избежать убыточности этого вида деятельности для "Почты"», — пояснили представители Минцифры.

Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, будут обязаны открывать ПВЗ (пункт выдачи заказов) в почтовых отделениях, либо доставлять товары напрямую туда.

«Почта России» получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. На платежных документах за ЖКУ «Почта» сможет размещать рекламу.

цифровизация

Дополнительные средства от рекламы на платежках ЖКУ, а также сэкономленные деньги от сокращения расходов на бумагу при переходе на электронные отправления пойдут на развитие почтовой инфраструктуры.

«Почта России» освобождена от уплаты госпошлины за лицензирование почтовой деятельности, размер которой для федерального уровня составит 100 млн руб., регионального — 10 млн руб., местного — 1 млн руб. Лицензионные требования к почтовым операторам тоже изменятся. Теперь уставный капитал операторов почтовой связи должен составлять не менее 5 млн руб., объем собственных средств — от 1 до 2 млрд руб., финансовое обеспечение рисков — от 100 до 200 млн руб. Срок действия лицензии — 10 лет.

Попытка создать «клиентоориентированную компанию»

При акционировании «Почты России» в 2019 г. предполагалось создать клиентоориентированную компанию, реализующую важные социальные функции. Однако фактически в последние годы доступность почтовой связи для населения сократилась, указала Счетная плата в 2025 г. в отчете о результатах проверки, признавшей деятельность «Почты» неэффективной.

Одной из ключевых проблем названа нестабильная система управления, частая смена руководства, отсутствие «постоянного» главного бухгалтера, низкий уровень заработной платы производственного персонала.

Ни нормативные акты, ни внутренние документы не ограничивают лимит долга. Из-за этого «Почта» столкнулась с избыточным уровнем долговой нагрузки. При общепринятых значениях коэффициента «чистый долг/EBITDA» в три-пять у «Почты» в 2024 г. этот показатель составил 69,6. Общие долги с 2020 г. выросли на 70% — до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 гг. увеличились на 79,7% (до 10,6 млрд руб.).

Анна Любавина

