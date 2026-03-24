Россия запустила первую группировку спутников для создания лучшей версии Starlink

Россия подключилась к гонке за создание высокоскоростного интернета с использованием низкоорбитальных спутников Земли, в которой лидирует американская компания Starlink. На орбиту запущены первые 16 космических аппаратов российской группировки.



Запуск свершился

Состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи «Рассвет» российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), сообщил ТАСС.

В рамках национального проекта «Экономика данных» группировка должна обеспечить широкополосный доступ в интернет. После окончания проверки и запуска бортовых систем спутники начнут движение на целевую орбиту, прокомментировали в «Бюро 1440».

Запуск 16 низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет компании «Бюро 1440» должен был состояться в 2025 г., но был отложен на 2026 г., как писал CNews в январе 2026 г.

Широкополосный доступ в интернет для россиян

До сих пор компания выводила на орбиту только экспериментальные устройства. Запущенные сейчас серийные космические аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку, отметили разработчики.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи — низкий уровень задержки и высокая скорость передачи данных

Предполагается, что спутники группировки «Рассвет» позволят передавать данные со скоростью до 1 Гбит в секунду и с минимальными задержками в любой точке Земли. Следующим этапом станет увеличение числа аппаратов на орбите, требующее десятков запусков. На это запланировано финансирование в размере 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств «Бюро 1440» до 2030 г.

По планам проекта «Инфраструктура доступа в интернет» нацпроекта «Экономика данных», до 2030 г. должно произойти 24 запуска. В 2026 г. количество спутников на орбите должно составить 156 аппаратов, в 2027 г. — 292, в 2028 г. — 318.

Минцифры России объявило о начале освоения низких орбит отечественными спутниками широкополосной связи летом 2023 г. К 2035 г. планировалось сформировать группировку из 900 низкоорбитальных спутников, которые обеспечат доступ в интернет не только всех жителей России, но и абонентов в 75 странах мира.

Основными потребителями сервиса спутниковой связи нового поколения станут транспортные компании, нефтедобывающая отрасль, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, телеком-операторы, госучреждения, экстренные службы, а также компании в сфере туризма и геологоразведки.

Конкуренция за орбитальные ресурсы

Низкоорбитальная спутниковая связь (спутники находятся на околоземной орбите высотой до 2 тыс. км) имеет преимущества перед геостационарной (высота — около 36 тыс. км), которая подвержена значительными задержками в распространении сигнала (до нескольких секунд), а также выраженным негативным эффектам солнечной интерференции.

При этом абонентское оборудование (терминал, антенна), необходимое для подключения к низкоорбитальной системе, как правило, является сравнительно недорогим, компактным и безопасным для конечного пользователя.

Низкоорбитальные спутники связи с 2019 г. применяет международный интернет-провайдер Starlink, принадлежащий компании SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk). Американской компании принадлежит группировка из нескольких тысяч аппаратов и она будет расширяться. В январе 2026 г. Федеральная комиссия по связи США, разрешила SpaceX увеличить число низкоорбитальных спутников Starlink до 19,4 тыс.

В январе 2026 г. американская Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) анонсировала свой проект спутниковой связи TeraWave и обещала, что он станет самым быстрым в мире — до 6 ТБ/с по оптическому каналу (по радиоканалу — до 144 ГБ/с, причем как на скачивание, так и на загрузку). Система TeraWave будет состоять из 5,408 тыс. оптически соединенных спутников, расположенных на низкой околоземной орбите и средней околоземной орбите.

У Amazon уже есть группировка Leo, насчитывающая чуть более 200 низкоорбитальных спутников связи. Компания планирует удвоить частоту запусков и разместить больше спутников в каждой ракете, стремясь догнать Starlink, написал PCMag в марте 2026 г. Первые пуски были осуществлены в апреле 2025 г., за прошедшее время было осуществлено только восемь ракетных пусков. 200 спутников — это слишком мало для запуска надежного спутникового интернет-сервиса. К концу июля 2026 г. Amazon Leo планирует развернуть около 700 действующих спутников.

Самые масштабные планы — у Китая. Пекин обвиняет SpaceX Маска в чрезмерном присвоении общих орбитальных ресурсов. На фоне ожесточенной конкуренции китайские проекты CTC-1 и CTC-2 планирует запустить рекордное количество аппаратов на низкую околоземную орбиту в 2026 г. Уже есть заявки на 200 тыс. аппаратов. Кроме того, компания China Mobile также подала заявку на участие в проекте L1 с 2,52 тыс. спутниками, а компания Shanghai Spacecom Satellite Technology Company — разработчик интернет-суперкластера Qianfan — предложила план запуска еще 1,296 тыс.