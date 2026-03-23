Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 14 апреля
ИТ-издание CNews приглашает вас принять участие в конференции «Цифровизация закупок 2026», которая состоится 14 апреля 2026г.
Выступят с докладами:
Валерия Игнатова, руководитель отдела закупок, «СберЗдоровье»
Александр Ткаченко, вице-президент - Директор департамента закупок, ГК «ФСК»
Дмитрий Воробьев, управляющий партнер, сертифицированный коуч по стандартам ICF
Анна Салкова, директор по закупкам и договорной работе, «РЖД-Технологии»
Андрей Крюков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Сбербанк-АСТ»
Юрий Белоед, директор по закупкам, ТД «Балтийский Берег»
Руслан Аиткулов, директор по закупкам, «М.Видео»
Анна Мальцева, директор по закупкам, пивоварни «Бочкарев», «Объединенные Пивоварни - Холдинг»
Александр Чужавский, директор по импортозамещению АО «Газпром шельфпроект»
Александр Карпенко, руководитель группы непрямых коммерческих закупок, ITMS
Российский рынок
Какая доля закупок в России осуществляется через электронные торговые площадки (ЭТП)?
Как государственные электронные площадки влияют на стандарты и тренды коммерческих закупок?
Какие отрасли бизнеса в России являются наиболее цифровизированными в части закупочной деятельности?
Насколько активно малый и средний бизнес вовлечен в цифровые закупки, в том числе как поставщик на крупных площадках?
Каким образом интеграция с государственными информационными системами (ЕИС) меняет ландшафт рынка?
Технологии и решения
Какие технологии являются самыми востребованными в российских решениях для закупок?
Какие системы управления цепочками поставок (Supply Chain Management) предлагают российские разработчики?
Насколько востребованы системы управления взаимоотношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management)?
Как искусственный интеллект используется для автоматизации закупочных процессов?
Какие инновационные функции отечественных закупочных платформ можно считать уникальными или прорывными?
Насколько активно российские компании используют электронные каталоги и B2B-маркетплейсы для стандартизированных товаров?
Насколько активно развивается рынок сервисов для закупок (SaaS-модели), и как это влияет на доступность решений для МСБ?
Проекты и кейсы
Какие основные цели преследуют российские компании при цифровизации закупочной деятельности?
Кто является крупнейшими игроками на российском рынке цифровых закупок (ЭТП, разработчики ПО, интеграторы)?
Какие крупные заказчики имеют собственные развитые цифровые закупочные системы?
Какую роль играет интеграция систем управления закупками с внутренними ERP-системами и системами электронного документооборота?
Какие функции или модули систем e-Procurement наиболее востребованы у российских специалистов по закупкам?
Как меняются требования пользователей к интерфейсу и удобству мобильных приложений для управления закупками?
Сложности цифровизации
Насколько российский рынок цифровых закупок зрелый по сравнению с мировыми рынками?
Какие барьеры или вызовы замедляют процесс цифровизации закупок в России?
Какие самые важные метрики используют российские CPO для оценки эффективности цифровых инициатив?
Какие новые риски возникают в связи с полной цифровизацией закупок?
Будущее цифровых закупок
Каковы прогнозы развития российского рынка цифровых закупок на ближайшие 3–5 лет?
Как российские компании будут использовать цифровизацию закупок для обеспечения устойчивости цепочек поставок в условиях кризисов?
Как цифровизация поможет снизить коррупционные риски и повысить прозрачность закупочных процедур в России?
Каким будет идеальный цифровой процесс закупки в России через пять лет?
К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, уже использующих электронные закупки или планирующие их использовать, электронных торговых площадок, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения, а также аналитики и независимые эксперты.
Татьяна Крестьянова, руководитель проектов CNews
Тел. +7 (495) 500-00-36, меню «9» доб. 404 tk@itzconf.ru