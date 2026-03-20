VK в 4 раза сократила убытки и в 2 раза — долги

VK по итогам 2025 г. почти в 4 раза сократила чистый убыток — до 25,96 млрд руб. При этом у компании вышел в плюс показатель EBITDA — он составил 22,58 млрд руб., также в плюс по данному показателю вышли сегменты «Социальные сети и медиаконтент» и «Экосистемные сервисы», а уровень задолженности сократился в 2 раза.



Итоги работы VK за 2025 г.

Группа VK представила финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка компании выросла за год на 8% и составила 159,96 млрд руб. В том числе выручка от онлайн-рекламы малого и среднего бизнеса — 37,7 млрд руб. (рост - 12%), от социальной коммерции — 1,3 млрд руб. Инвестиции от рекламодателей из Китая увеличились за год на 18% и составили 2,6 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 22,58 млрд руб., при том что по итогам 2024 г. данный показатель имел отрицательное значение — минус 4,92 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 14,1%. Чистый убыток сократился почти в 4 раза и составил 25,96 млрд руб. Чистые денежные средства от операционной деятельности составили 3 млрд руб., при том что в 2024 г. данный показател имел отрицательное значение - 11 млрд руб.

Чистый долг на конец 2025 г. составил 82 млрд руб., что более чем в два раза меньше, чем было на конец 2024 г. В VK подчеркивают, что средневзвешднная ставка по долговому портфелю составляет менее 10%, что «существенно ниже текущих рыночных условий». Отношение чистый долг к показателю EBITDA составляет 3,6x. В компании надеются сократить данное соотношение до — 2-3x.

Итоги деятельности VK по сегментам

В сегменте «Социальные платформы и медиаконтент» выручка составила 109,79 млрд руб. (рост за год — 5%), в том числе выручка от социальной сети «ВКонтакте» увеличилась на 11%. Cкорректированный показатель EBITDA — 21,08 млрд руб. (по итогам 2024 г. он имел отрицательное значение — минус 1,38 млрд руб.), рентабельность по данному показателю составила 19,2%. Выручка сервиса «VK Знакомства» выросла на год на 114%.

В сегменте «Образовательные технологии» выручка составила 7,43 млрд руб; (рост за год — 18%), скорректированный показатель EBITDA — 651 млн руб. (рост - 2%), рентабельность по данному показателю — 8,8% (снижение на 1,4 процентных пункта). Данный сегмент представлен продуктами «Учи.ру» и «Тетрика». Драйзерами роста выручки данного сегмента в VK называют «устойчивый спрос на образовательные курсы для детей, синнергетический эффект от объединения аудиторий платформы, расширение форматов онлайн-занятий и линейки продуктов».

В сегменте «Технологии для бизнеса» (VK Tech) выручка составила 18,76 млрд руб. (рост за год — 38%), скорректированный показатель EBITDA — 4,82 млрд руб. (рост - 21,5%), рентабельность по данному показателю — 25,7% (снижение — 3,5 процентных пункта). Выручка от сервисов продуктивности VK WorkSpace выросла за год на 75%, от бизнес-приложений — на 66%. Рекуррентная выручка (не связанная оказанием единоразовых услуг) выросла за год в 2,1 раза благодаря увеличению клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud, и росту выручки от технической поддержки по модели On-Premise. Количество клиентов выросло в 267 раз до 31,9 тыс.

В сегменте «Экосистемные сервисы и прочие направления» выручка составила 27,73 млрд руб. (рост - 12 %), скорректированный показатель EBITDA составил 434 млн руб. (по итогам 2024 г. данный показатель имел отрицательное значение — минус 1,83 млрд руб.), рентабельность по данному показателю составила 1,6%. Выручка от магазина приложений RuStore выросла за год в 3,4 раза, выручка от «Облака mail.ru) выросла на 94%, от YClients — на 35%, от единой подписки на «Почта mail.ru" и «Облако Mail. Space» - на 106%.

Операционные итоги VK

По итогам IV квартала 2025 г. средняя дневная аудитория (DAU) VK составила 81,5 млн (рост за год — 5%). Показатель time spent составил 5,7 млрд минут в день (рост за год — 20%), охват аудитории Рунета — 97%. В среднем за один день пользователь использует два продукта VK и проводит в VK более часа. Количество уникальных пользователей в месяц (MAU) у социальной сети «ВКонтакте» составила 93 млн (рост за год - 2,5%), у социальной сети «Одноклассники» — 34 млн, у мессенджера Max — 100 млн, у «Дзен» 67 млн, у «VK Видео» — 81,6 млн (рост — в 2,1 раз), у «VK Музыка» — 44,9 млн (в России — 41,4 млн), у «VK Знакомства» — 4,6 млн.

У «VK Клипы» количество просмотров составило 3,1 млрд руб. (рост за год — 4%^), показатель time spent вырос на 15%, число создателей контента увеличилось на 29%. Совокупное время, проведенное за присмотром контента на платформе «VK Видео»,, выросло в 2,1 раз. Среднесуточные просмотры на SmartTV в IV квартале 2025 г. выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., количество установок приложени я превысило 100 млн. Рост числа подписчиков «VK Музыка» составил 5%.

Средняя месячная аудитория «Почты mail.ru» составила 48,6 млн, «Облако mail.ru» — 20,5 млн. Число пользователей единой подписки «Почта mail.ru» и «Облако Mail Space» превысило 3,2 млн. Количество клиентов YCients составило 59 тыс. Количество пользователей RuStore выросло за год на 40% до 67 млн. Количество зарегистрированных акаунтов VK Play составило 61,8 млн, средняя ежемесяаняа аудитория составила в IV квартале 2025 г. 20,2 млн (включая 18,9 млн пользователей в России).

Количество рекламных кампаний в «VK Реклама» выросло на 41%. Число целевых действий клиентов — продаж, заявок, установок, подпичиков — выросло за год на 21% , количество рекламируемых товарных категорий выросло за год в 4 раза.

Средняя месячная аудитория сервиса «Учи.ру» составила 463 млн. Число актвиных участнкиов выросло на 5% и составило 15 млн. На платформе представлено 6 млн родителей и 909 тыс. учителей. На платформе «Тетрика» было зарегистрировано 10 тыс. репетиторов, прирост составил 8%. Средний чек на пользователя вырос за год на 23%.