Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

В Министерстве финансов России предложили новый вариант поэтапного повышения ставки налога на добавленную стоимость на импортные товары, приобретаемые физическими лицами через маркетплейсы. Со слов заместителя министра финансов, ставка в первый год составит 7%, во второй — 14%, в третий — 22%. Предполагается, что изменения вступят в силу в 2027 г. Представители бизнеса увидели риск сворачивания продаж и снижения качества жизни россиян из-за невозможности заказывать привычные товары из-за их дороговизны.

Повышение налоговой ставки

В марте 2026 г. Министерство финансов (Минфин) России предложило сократить переходный период, предусмотренный при введении поэтапного повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, которые физические лица покупают через маркетплейсы, пишет «Интерфакс». По расчетам Минфина, в ближайшие три года повышение НДС может принести бюджету дополнительные 4,4 трлн руб., а сами деньги пойдут на финансирование обороны и безопасности.

Как заявил «Интерфакс» заместитель министра финансов Алексей Сазанов, предполагается, что переходный период продлится три года: в 2027 г. НДС составит 7%, в 2028 г. — 14%, в 2029 г. — 22%. По словам Сазанова, окончательное решение примет Правительство России.

Изначально в 2025 г. Минфин предлагал, что поэтапное повышение ставки НДС на иностранные товары на маркетплейсах продлится до 2030 г., а пороги ставок будут ниже. Прежний проект министерства предполагал, что в 2027 г. ставка НДС составит 5%, в 2028 г. — 10%, в 2029 г. — 15%, а с 2030 г. составит 22%.

НДС — это налог, который нужно платить с разницы между выручкой и затратами бизнеса. Обычно предприниматели и граждане не платят его как-то отдельно, его включают в цену продажи — россияне могут увидеть его в чеках, которые передаются компаниями или индивидуальным предпринимателям в налоговую. Причем неважно, продан товар или подарен, например, по акции — если бизнес подпадает под категорию плательщиков, за него все равно нужно будет перечислить НДС.

Начальные требования были мягче

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России еще в феврале 2026 г. выступил за введение полной ставки НДС на иностранные товары с маркетплейсов уже с 1 января 2027 г., отказавшись от ее поэтапного увеличения.

Глава министерства Антон Алиханов тогда отметил, что министерство прорабатывает разные варианты для установления более справедливых условий для российских и иностранных продавцов, а также работает над донастройкой системы трансграничной электронной торговли и выравнивания комиссий на маркетплейсах.

Заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов в январе 2026 г. сообщил о возможном введении НДС на импорт крупных партий непродовольственных товаров через маркетплейсы. По его словам, решение могло бы выровнять фискальную нагрузку и сделать невыгодными схемы ввоза продукции из-за границы, при которых сейчас не уплачиваются налоги, так как они не считаются коммерческой партией.

По оценкам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», резкое введение НДС может привести к росту цен на популярную зарубежную продукцию минимум на 8-15%.

Представители бизнеса увидели риск сворачивания продаж и снижения качества жизни потребителей из-за невозможности заказывать привычные товары. «Что будет, если буквально применить 22% НДС к рынку? Если буквально — цены поднимутся на 22%, рынок сожмется на 70-75%», — предупреждал генеральный директор Ozon Global Степан Гусамов. Он отмечал, что маркетплейсы ждут хотя бы постепенного введения НДС на трансграничные товары.

Начальное повышение НДС

Налог на добавленную стоимость с 1 января 2026 г. был повышен в России с 20% до 22%. Президент России Владимир Путин в декабре 2025 г. допустил временный характер такого решения.

Глава Минфина Антон Силуанов в конце 2025 г. называл решение наиболее безболезненным» с точки зрения повышения и уверял, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики Центрального Банка (Центробанк) России оно окажется незаметным для граждан в I квартале 2026 г. По расчетам Минфина, до 2029 г. повышение НДС может принести бюджету дополнительные 4,4 трлн руб. Ресурсы пойдут на финансирование обороны и безопасности, уточняло ведомство.

Уравнять игроков на рынке

Сенаторы российского Совета Федерации (Совфед) рекомендовали Правительству России внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей, писал в октябре 2025 г. CNews.

Новые правила должны предотвратить предоставление преференций компаниям, связанным с владельцем ИТ-платформы. Также сенаторы настаивали на введении принципа единой цены для товаров, работ и услуг, независимо от используемого электронного платежного инструмента. Это означает, что выбор способа оплаты не должен отражаться на итоговой стоимости для пользователей.

Крупные банки не раз отмечали, что скидки, предоставляемые маркетплейсами при оплате их картами или электронными кошельками, подрывают конкуренцию: они обеспечивают мгновенную выгоду для клиентов, в то время как банки, не интегрированные в экосистемы, ограничены предложением отложенного кешбэка.

В 2024 г. глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский охарактеризовал такие акции как ценовую дискриминацию. Он отметил, что 83% клиентов выбирают банк Ozon ради скидок, что дает явное преимущество внутри экосистемы. Похожие замечания высказывали представители Сбербанка и ВТБ.

25 сентября 2025 г. глава ВТБ Андрей Костин предложил включить банки маркетплейсов в список системообразующих организаций и учесть это при доработке закона «О платформенной экономике», принятого в июле 2025 г.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина одобрила идею изучить механизмы выравнивания условий и сообщила, что Центробанк России уже обсуждает этот вопрос с банковским сектором и игроками рынка электронной коммерции в России.