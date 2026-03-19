В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Российские власти больше не могут в полном объеме блокировать интернет-ресурсы, об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на источник в одном из операторов фиксированной связи. Заблокированные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России онлайн-сервисы периодически становятся доступными, указал собеседник.

Меры защиты под угрозой

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) России не справляется с блокировками из-за перегрузки ИТ-оборудования для фильтрации трафика, пишет Forbes. Из-за этого заблокированные онлайн-сервисы время от времени все-таки становятся доступны для россиян.

В марте 2026 г. Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками — установленные в сетях операторов устройства, которые фильтруют трафик. Технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) перегружены.

ТСПУ — это специальное ИТ-оборудование или программное обеспечение (ПО), предназначенное для выявления, предотвращения и нейтрализации различных видов угроз информационной безопасности (ИБ) и нарушений законности в телекоммуникационных системах.

«Насколько мы понимаем, у Роскомнадзора не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — говорит источник Forbes. Он напоминает, что устройства ТСПУ имеют ограничения по пропускной способности.

По информации Forbes, заблокированные ранее ресурсы время от времени становятся доступными — в частности, появился доступ к WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Кроме того, у ряда операторов на некоторых подсетях IP-адресов заработал Youtube. Собеседник издания отмечает, что причина, по которой ТСПУ не справляются с фильтрацией, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей, о чем писал CNews.

По мнению партнера ComNews Research Леонида Коника, временная доступность заблокированных социальных сетей и мессенджеров связана с переброской всех ресурсов ТСПУ на замедление Telegram. «Но операторы говорят, что Роскомнадзор периодически удаленно перезагружает ТСПУ, и в это время происходит сброс всех настроек. Сколь долго ТСПУ работает в режиме полного пропуска трафика, мне неизвестно», — поясняет Леонид Коник. Он добавил, что российские операторы периодически сами по каким-либо причинам отключают электропитание ТСПУ.

Источник Forbes на телекоммуникационном рынке предполагает, что ТСПУ перегружает не столько блокировка Telegram, сколько использование встроенного прокси MTProxy — криптографический протокол, используемый в ИТ-системе обмена сообщениями Telegram для шифрования сообщений и обмена данных, он был разработан Николаем Дуровым и другими программистами Telegram. «Он генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram, что создает нагрузку на ТСПУ», — пояснил собеседник Forbes. По его словам, Роскомнадзор еще в начале 2026 г. задумывался о том, как освободить необходимые мощности ТСПУ для блокировки Telegram.

Действующие ограничения

С лета 2025 г. в Telegram и WhatsApp были ограничены видеозвонки, а в феврале 2026 г. источники РБК сообщили, что российские власти решили начать замедление Telegram.

Спустя две недели появились слухи о блокировке мессенджера — по данным источников, она ожидается к началу апреля 2026 г. Однако судя по всему, она уже введена, ведь пользователи в разных регионах России (Московская, Сахалинская, Ростовская, Омская) в последнее время жалуются, что Telegram недоступен ни в каком виде.

По данным «Коммерсанта», доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель приблизился к 90%.

Все под контролем

Представители Роскомнадзора заявили изданию «Подъем», что данные о неспособности ведомства справляться с объемом блокировок в российском сегменте интернета не соответствуют действительности. Причины, по которым ранее заблокированные онлайн-ресурсы периодически становятся доступными, в ведомстве 19 марта 2026 г. не уточнили.

Будущий потенциальный нарушитель

Онлайн-сервис для отслеживания ИТ-сбоев в работе сайтов и приложений Detector404 могут использовать для распространения дезинформации, заявили в пресс-службе Роскомнадзора 5 марта 2026 г.

«Обращаем внимание средства массовой информации (СМИ), что онлайн-сервис Detector404 не является достоверным источником информации и может использоваться для вброса фейков», — говорится в сообщении.

На сайте Detector404 указано, что онлайн-сервис не делает самостоятельных выводов о наличии сбоев, а лишь собирает и анализирует публичную информацию — жалобы пользователей и сетевую телеметрию.

По данным Detector404, некоторые пользователи столкнулись с проблемами в работе сайта Роскомнадзора. Количество жалоб отмечается как «умеренное». Сам регулятор заверил, что ресурсы ведомства работают в штатном режиме.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Антон Денисенко

