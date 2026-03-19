При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Среди положений — блокировка создания противоправного контента, ответственность для разработчика и маркировка контента. Разработчики нейронных сетей должны предотвращать дискриминационные механизмы и запрещать генерацию незаконного контента.

Проект закона

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России в марте 2026 г. опубликовало проект закона о государственном регулировании технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Коммерсант». Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г.

18 марта 2026 г. Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект «Об основах государственном регулирования сфер применения ИИ-технологий». Документ впервые на законодательном уровне закрепляет правила разработки и использования ИИ в России — от маркировки сгенерированного контента до ответственности за вред, причиненный нейронными сетями.

Freepik - pch.vector При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой

Законопроект вводит базовые понятия: под ИИ предлагается понимать комплекс технологий, который позволяет имитировать когнитивные функции человека, включая самообучение, и получать результаты, сопоставимые с человеческими или превосходящие их. Вводятся понятия ИИ-системы, ИИ-сервиса, ИИ-модели, а также ИТ-разработчика, оператора, владельца ИИ-сервиса и пользователя — все они становятся субъектами отношений со своими правами и обязанностями.

Категории ИИ-моделей

Законопроект разделяет ИИ-модели на категории в зависимости от их происхождения и уровня доверия.

Суверенные и национальные ИИ-модели — это те, которые полностью созданы в России. Все стадии ИТ-разработки и обучения идут на территории страны, выполняют их только граждане России или российские юридические лица (более 50% голосов принадлежат гражданам России без второго гражданства или государству). Данные для обучения ИИ-модели сформированы в России. Для таких ИИ-моделей предполагается государственная поддержка внедрения и создание благоприятных условий. В пояснении к документу представители Минцифры уточняют, что требования к суверенным и национальным ИИ-моделям устанавливаются для того, чтобы очертить круг нейронных сетей, для ИТ-разработки и внедрения которых будут предоставлены меры государственной поддержки.

Доверенные ИИ-модели — те, которые разрешат использовать в государственных информационных системах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ — это ИТ-системы, которые играют важную роль в обеспечении безопасности государства, его экономики и общественного порядка). Для того чтобы получить этот статус, ИИ-модель должна пройти проверку безопасности у Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), обрабатывать данные в России и подтвердить качество по отраслевым стандартам. Такие ИИ-модели будут включать в специальный реестр — правила определит Правительство России. Оно же может сделать их обязательными для использования на отдельных объектах. При этом суверенная или национальная ИИ-модель может стать доверенной, если дополнительно выполнит требования по безопасности и качеству.

Права и обязанности

Законопроект также прописывает, что должны делать все, кто так или иначе связан с ИИ, — от создателей ИИ-моделей до обычных пользователей.

ИТ-разработчик ИИ-модели обязан обеспечить выполнение следующих требований. Исключить из функционала нейронной сети любые возможности, которые могут привести к дискриминации физических лиц на основании их поведения, личностных характеристик, социальных, демографических или иных признаков, не имеющих объективного обоснования. Четко информировать пользователей (в том числе в пользовательской документации, интерфейсе ИИ-модели или в сопроводительных материалах) о том, что использование ИИ-модели в запрещенных целях не допускается. К запрещенным целям относятся действия, нарушающие российское законодательство, а также иные цели, прямо указанные в нормативных правовых актах или в условиях предоставления доступа к ИИ-модели. Провести моделирование (оценку) потенциальных рисков, связанных с применением разрабатываемой ИИ-модели, включая риски дискриминации, нарушения прав и свобод граждан, нанесения вреда здоровью, безопасности, общественному порядку и иным охраняемым законом ценностям. Указанные обязанности направлены на минимизацию негативных последствий использования ИИ-технологий и обеспечение соответствия разрабатываемых ИИ-моделей принципам этичного и ответственного применения ИИ.

Freepik - pressfoto ИТ-разработчик ИИ-модели обязан обеспечить выполнение следующих требований

Оператор ИИ-модели обязан включить в документацию руководство по безопасной эксплуатации, проводить тестирование ИИ-системы. Предоставлять пользователям информацию о функциональном назначении ИИ-системы и ее ограничениях. Приостанавливать работу при выявлении киберугрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, имуществу или окружающей среде и др.

Больше всего обязанностей законопроект предполагает для владельцев ИИ-сервисов, ведь они должны принимать меры, чтобы ИТ-сервис не использовался в противоправных целях; внедрять механизмы, ограничивающих возможность создания с помощью ИИ-сервиса материалов, противоречащих российскому законодательству. Если к ИИ-сервису в течение суток обращаются больше 500 тыс. пользователей из России, владелец должен выполнять требования «закона вице-спикера Государственной Думы Ирины Яровой», как писал CNews, и хранить данные и содержание сообщений пользователей, предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Владелец ИИ-сервиса также обязан маркировать контент, созданный с помощью ИИ.

Крупные ИТ-платформы с суточной аудиторией более 100 тыс. человек должны проверять наличие таких предупреждений и при их отсутствии либо предупредить распространителя непромаркированного ИИ-контента, либо удалить его. При заключении договоров с ИТ-разработчиками ИИ-моделей владельцы онлайн-сервисов должны согласовать порядок передачи прав на созданные с использованием этих ИИ-моделей результаты интеллектуальной деятельности. Эти условия должны соблюдать права авторов оригинальных работ, положенных в основу обучения ИИ-моделей. Кроме того, владельцы ИИ-сервисов должны включать в пользовательское соглашение условие о том, кому принадлежат права на сгенерированный контент.



Пользователь ИИ-сервиса и ИИ-модели будет обязан соблюдать правил доступа к онлайн-сервису; использовать его только в целях, не противоречащих российскому законодательству; отказаться от совершения действий, направленных на обход встроенных механизмов безопасности и контроля. Кроме того, они будут обязаны соблюдать права и интересы третьих лиц при использовании сгенерированного контента.

Ответственность сторон

Ответственность за результат использования ИИ, нарушающий российское законодательство, возлагается на ИТ-разработчика ИИ-модели, оператора ИИ-системы, владельца ИТ-сервиса и пользователя — соразмерно степени вины каждого из них. Все они подлежат ответственности в случае, если они заведомо знали либо должны были знать о возможности получения противоправного результата при использовании ИИ.

Указанные лица освобождаются от ответственности при одновременном выполнении следующих условий: были приняты все исчерпывающие и разумно возможные меры по предотвращению причинения вреда; полностью соблюдены требования действующего законодательства в области ИТ-разработки, эксплуатации и использования ИИ-технологий; вред причинен вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла потерпевшего либо действий третьих лиц, которые при должной степени заботливости и осмотрительности невозможно было предвидеть и предотвратить.

Законопроект не устанавливает конкретных видов и размеров наказаний. В нем лишь указано, что лица, виновные в нарушении, несут административную или уголовную ответственность в соответствии с нормами действующего российского законодательства.

Вычислительная ИТ-инфраструктура и другие льготы

Отдельный блок законопроекта посвящен вычислительной ИТ-инфраструктуре для ИИ. Правительство России сможет утвердить перечень центров обработки данных (ЦОД) для ИИ, которые получат специальные условия.

Смогут заключать долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии с закрепленным предельным уровнем цены на весь срок действия соглашения, как информировал CNews.

Будут освобождены от платы за технологическое присоединение.

Получат преимущество для присоединение к электросетям при равных условиях с другими заявителями и упрощенный порядок согласования схем внешнего электроснабжения при строительстве.

Смогут покупать энергию по регулируемым тарифам, сниженным относительно уровня промышленных потребителей соответствующего региона и др.

Смогут получать бюджетное финансирование, налоговые льготы и другие преференции.

Международное сотрудничество

В законопроекте есть раздел о международном сотрудничестве в ИИ-сфере, т.е. совместные исследования, обмен данными и образовательными ресурсами, участие в стандартизации и создании совместных инфраструктурных и инновационных продуктов. Основным принципом должно быть обеспечение равных прав и возможностей наций в области разработки и использования ИИ-технологий.

Одновременно вводится понятие «трансграничные ИИ-технологии» — те, создание или использование которых связано с двумя и более государствами. В законопроекте говорится, что их функционирование может быть запрещено или ограничено в случаях, которые установит российское законодательство.

Среди задач международного сотрудничества указаны: формирование единого пространства доверенных ИИ-технологий при лидирующей роли России в международном и региональном сотрудничестве; продвижение политики и стандартов, обеспечивающих доступ ИТ-разработчиков нейронных сетей и их потребителей к рынкам и ресурсам; продвижение за рубежом отечественных ИИ-технологий; использование технологических заделов России в области ИИ для сокращения разрыва между различными странами и повышения технологического потенциала государств-партнеров.

Законопроект носит рамочный характер

В сопроводительных документах Минцифры указано, что законопроект носит рамочный характер, поэтому его нормы будут распространяться на всех граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), находящихся на территории России. При этом проект не будет распространяться на применение ИИ для обороны и безопасности государства, охраны правопорядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций. Особенности применения ИИ-технологий в этих областях будут определять Президент России Владимир Путин или другие федеральные законы.

Авторы законопроекта отметили, что ввиду рамочного характера документа на текущем этапе не представляется возможным провести точную количественную оценку объема затрат, необходимых для исполнения вводимых обязательных требований. Аналогичным образом отсутствует возможность дать достоверную оценку сопутствующим рискам, а также потенциальным негативным социально-экономическим последствиям, которые могут возникнуть в результате введения предлагаемого регулирования. Указанные ограничения обусловлены концептуальным (рамочным) подходом проекта, предполагающим последующую детализацию требований в подзаконных актах, технических регламентах и методических рекомендациях.

В марте 2026 г. отсутствие системного регулирования, неопределенность прав и обязанностей лиц, разрабатывающих, внедряющих и использующих нейронные сети, недостаточность мер поддержки, сдерживает развитие указанных ИИ-технологий в России, что грозит техническим отставанием, говорится в документе.

«Актуализируется риск того, что ИИ-технологии будут применяться без одновременного принятия мер по информационной безопасности (ИБ) указанных технологий, что может привести к нанесению ущерба, в том числе жизни и здоровью граждан, имуществу, общественной безопасности и т.п.», — указали авторы проекта.