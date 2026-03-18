Обновилась российская мобильная ОС: совместимость с Android, магазин приложений и шифрование данных

Компания IXI анонсировала значительное расширение возможностей своей защищенной мобильной экосистемы IXIUS, созданной для корпоративного и государственного секторов. Обновлённая экосистема объединяет отечественную операционную систему IXIOS, сервис безопасного хранения данных CloudSync и собственный магазин приложений «Архив Приложений».

Независимая сборка

Компания IXI расширила возможности защищенной мобильной экосистемы IXIUS для госсектора и бизнеса, дополнив отечественную ОС IXIOS сервисом безопасного хранения CloudSync и магазином приложений «Архив Приложений». Операционная система IXIOS — полностью независимая сборка на базе Android Open Source Project (AOSP). Это означает, что на IXIOS запускаются любые приложения, разработанные для Android, без необходимости их переписывания или адаптации. Для пользователя и ИТ-служб это гарантирует привычный интерфейс, знакомую логику работы и мгновенную совместимость с корпоративными и отраслевыми решениями. Важно, что, как и Android, IXIOS не привязана к одному производителю. ОС может быть развёрнута на устройствах различных российских и дружественных брендов, предоставляя заказчику гибкость в выборе аппаратной платформы. Одним из ключевых компонентов этой экосистемы является CloudSync — сервис защищённого хранения и синхронизации на устройствах IXIUS. CloudSync решает сразу несколько задач, критически важных для бизнеса и госсектора:

  • Бесшовная миграция при замене устройства: все данные — контакты, документы, настройки — автоматически переносятся на новый телефон без участия внешних сервисов.
  • Резервное копирование с шифрованием end-to-end: данные шифруются на устройстве ещё до отправки в облако. Ключи генерируются на основе пароля пользователя и не покидают устройство. Это означает, что содержимое резервных копий не может быть прочитано без участия пользователя, в том числе в случае компрометации хранилища или несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
  • Полный контроль заказчика: облако может быть развёрнуто в инфраструктуре организации или в доверенном дата-центре на территории РФ. Администратор определяет политики хранения, доступа и сроков хранения. Защита от утечек: в отличие от коммерческих облачных сервисов, CloudSync не передаёт данные третьим лицам и не зависит от иностранных юрисдикций.

Одним из ключевых компонентов экосистемы является CloudSync — сервис защищённого хранения и синхронизации данных

«Архив приложений»

Дополняет экосистему «Архив Приложений» — закрытый магазин, доступный только на устройствах под управлением IXIOS. Все приложения в «Архиве» проходят обязательную проверку на наличие трекеров, скрытой телеметрии, уязвимостей и других угроз безопасности. Приложения разделяются на две категории: доверенные (разработанные или одобренные заказчиком) и приложения третьих лиц (внешние решения, прошедшие верификацию). Доступ к приложениям третьих лиц может быть полностью ограничен на уровне операционной системы IXIOS, если этого требует политика безопасности организации.

Все приложения в «Архиве» проходят обязательную проверку на наличие трекеров, скрытой телеметрии, уязвимостей и других угроз безопасности

Кроме того, «Архив Приложений» поддерживает гибкие области видимости: администратор может назначать приложения конкретным группам пользователей, обеспечивая точечное управление софтом в соответствии с ролями и задачами сотрудников. Это особенно важно для организаций, где каждый установленный софт должен соответствовать строгим требованиям информационной безопасности.

Привычная и безопасная экосистема

«Мы даём организациям привычную Android-среду без компромиссов в безопасности, — поясняет представитель IXI. — Вы продолжаете использовать знакомые приложения, но ваши данные больше не передаются Google, Apple или другим третьим лицам. Всё — под вашим управлением».

Таким образом, экосистема IXIUS сочетает совместимость с Android-приложениями с независимой архитектурой безопасности. Это решение для тех, кто хочет сохранить удобство привычной мобильной среды — но без рисков, связанных с Google, Apple и другими глобальными платформами.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/