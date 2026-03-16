Сорвана программа обновления ПО F-35, передового истребителя США. Софт работает криво, а разработчик не может исправить ошибки

Программа оснащения США новейшим вооружением стоимостью $2 трлн под угрозой срыва. Поставщик Пентагона Lockheed Martin никак не может провести обновление ПО истребителей F-35. Софт выдает все новые ошибки, с исправлением которых разработчик не справляется.



Обновленное ПО непригодно для использования

По данным испытательного отдела Пентагона, попытки модернизировать программное обеспечение TR-3 для истребителей F-35 «зашли в тупик». Об этом говорится в еще не опубликованном отчете, с которым смог ознакомиться Bloomberg.

Последнее обновление для самой дорогостоящей американской программы вооружений «было в основном непригодно для использования из-за проблем со стабильностью и постоянного выявления недостатков», а «процесс устранения недостатков и добавления новых возможностей застопорился», говорится в документе.

Поставщиком истребителей F-35 Пентагону, проводившим обновление софта, является компания Lockheed Martin Corp. Стоимость всей программы оснащения вооруженных сил США новыми истребителями вместе с эксплуатационными расходами в течение 77 лет оценивается более чем в $2 трлн.

Проблемы летающего компьютера

Истребитель F-35 напичкан электроникой и содержит более 20 млн строк кода. Он является по сути, летающим компьютером, как пишет издание.

Обновить софт, которым оснащены истребители F-35, оказалось проблемой

Модернизация TR-3 призвана увеличить вычислительную мощность в 37 раз и объем памяти в 20 раз по сравнению с текущими возможностями F-35. Обновления должны позволить самолету нести более совершенное вооружение, улучшить целеуказание и связь с другими летательными аппаратами и наземными подразделениями, а также повысить уровень кибербезопасности.

В отчете говорится также о том, что необходимые испытания на уязвимость к киберугрозам не были проведены. В 2025 г. были завершены только три из них, тогда как запланированы были девять. В качестве причин упоминаются «значительного сокращения персонала» и изменившиеся «приоритеты финансирования» программного отдела военного ведомства.

При этом даже в ходе сокращенных испытаний «были обнаружены дополнительные недостатки».

Проблемы компьютерных систем сопровождают малозаметный реактивный многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 с самого начала. В январе 2024 г. CNews писал, что первые поставки Пентагону также были сорваны в связи с недостатками в его ПО. В 2023 г. Lockheed Martin должна была передать заказчику 100-120 первых F-35, но лишь 98 судов добралось до своих новых владельцев к началу 2024 г.

Дорогостоящий проблемный проект

По состоянию на 30 сентября 2025 г., по данным Bloomberg, американским войскам было поставлено 812 самолетов F-35. Всего Пентагон планируют закупить 2,47 тыс. для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. На разработку и закупки было выделено $485 млрд и еще не менее не менее $1,5 трлн на долгосрочные операционные и эксплуатационные расходы в течение 77 лет.

Разработка платформы истребителя изначально оценивалась в $10,6 млрд и должна была завершиться в 2026 финансовом году. Однако к маю 2023 г. сроки были сдвинуты на 2029 г., а сумма выросла до $16,5 млрд. Список требований американских военных к возможностям машины разросся до 80 с первоначальных 66.

Свой первый вылет F-35 с TR-3 совершил в начале января 2023 г. в рамках программы испытаний. Полет над пустыней Мохаве продлился 50 минут и включал набор высоты в 35 тыс. футов (около 10,6 км) на скорости, лишь немного не дотягивающий до скорости звука.

В сентябре 2023 г. произошел инцидент с одним из истребителей этой модели, принадлежащим ВВС США. По неизвестным причинам пилот F-35B в ходе тренировочного полета катапультировался. Воздушное судно же продолжило свое движение и преодолело еще почти 100 км, после чего потерпело крушение.

В 2025 г. стало известно еще об одном происшествии, в ходе которого был потерян истребитель ВВС США F-35. У пилота возникли проблемы с обледеневшим шасси. Прямо в полете он запустил сеанс конференцсвязи с участием сразу пяти технических специалистов компании Lockheed Martin, которых потом обвинили в аварии. Они в общей сложности более 50 минут консультировали летчика, но так и не сумели помочь.