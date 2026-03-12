Начались испытания российского дата-центра в Антарктиде

Хостинг-провайдер RUVDS приступил к испытаниям экспериментального дата-центра в Антарктиде, призванного решать научные задачи с минимальным влиянием на окружающую среду. На станцию уже доставили защищенное серверное оборудование и приемник сигнала с космического аппарата, учитывая специфику морского перехода, а также сопутствующее ИТ-оборудование.

Эксплуатация дата-центра

RUVDS приступил к испытаниям экспериментального центра обработки данных (ЦОД) в Антарктиде, пишет ТАСС. Он должен решать научные задачи с минимальным влиянием на окружающую среду.

Хостинг-провайдер RUVDS совместно с Университетом морской практики и Арктического туризма и компанией «Стратонавтика» приступил к испытаниям возможностей экспериментального дата-центра, собранного в концепции минимального энергопотребления, для решения научных задач в условиях необходимости минимизации влияния на окружающую среду Антарктиды.

В марте 2026 г. вычислительные мощности компании запущены на станции Беллинсгаузен. «Оборудование было доставлено на станцию в два этапа: сначала - самолетом из России в Аргентинский город Ушайя, а затем — морским путем через Пролив Дрейка, одним из самых опасных маршрутов в мировом океане», — рассказали ТАСС в RUVDS.

Горы Тангра, остров Ливингстон в Антарктиде

Пролив Дрейка расположен между архипелагом Огненная Земля в Южной Америке и Южными Шетландскими островами, относящимися к Антарктиде. Его протяженность 460 км, ширина — от до 1120 км. Антарктический берег пролива представляет собой тундру, восемь месяцев в году покрытую снегом и льдом. Южноамериканское побережье — в основном хаотическое нагромождение острых скал.

Генеральный директор RUVDS Никита Цаплин подчеркнул, что у организации уже имелся опыт запуска ЦОДов на Северном полюсе. «Но с Антарктидой, конечно, все было сложнее: сказывались и логистические трудности, и в целом большая масштабность проекта. Наш дата-центр предназначен как для решения научных задач, так и для доступа обычных пользователей. Рассчитываем, что локация в Антарктиде прослужит несколько месяцев, после чего оборудование будет безвозмездно передано в пользование сотрудникам станции», — сказал он.

В компании RUVDS уточнили ТАСС, что в состав ИТ-оборудования, доставленного на антарктическую станцию, вошло защищенное серверное оборудование, специально подобранное с учетом особенностей и рисков, связанных с морским переходом, а также приемник сигнала с космического аппарата. Организация транспортировки осуществлялась при поддержке аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика».

Проект некоммерческий характер

Основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов сообщил, что маршрут доставки оборудования оказался сложным, однако запуск прошел успешно, и 12 марта 2026 г. серверное оборудование полностью готово к эксплуатации.

«Безусловно, данный проект носит экспериментальный и некоммерческий характер. Тем не менее, функционируя в качестве полноценного ЦОДа, он служит убедительным подтверждением возможности надежной работы серверного оборудования в экстремально тяжелых условиях. Полученный опыт, уверен, будет востребован, в том числе при реализации проектов по освоению и развитию ИТ-инфраструктуры Русского Севера», — отметил Денис Ефремов.

Выручка провайдера

RUVDS по итогам 2025 г. превысила отметку в 228,5 млн руб. Это значение, на 38,5% превышающее данные за 2024 г., когда соответствующий показатель ограничивался в пределах 165 млн руб.

Две точки присутствия RUVDS в городах Казахстана: Астане и Алматы
Позитивная динамика в работе хостинг-провайдера обусловлена как плановым обновлением ИТ-оборудования и повышением качества сервиса, так и вводом в строй новых площадок с вычислительными мощностями в городах России и ближнего зарубежья. В частности, в период с 1 января по 31 декабря 2025 г. компания ввела в работу ИТ-оборудование в Ереване, Краснодаре, Мурманске, Омске и Уфе, о чем информировал CNews.

«Выручка — ключевой показатель любой компании, и нам отрадно, что показатели отражают верность принимаемых управленческих решений. Позитивная динамика прослеживается на всем периоде работы: мы стабильны и демонстрируем рост в каждом из кварталов. К слову, в IV квартале речь идет о сумме в 63,7 млн руб. – увеличение с аналогичным периодом 2024 г. составило 28,3%. Мы продолжим работать в выбранном направлении, не забывая при этом о масштабировании и внедрении новых опций для наших клиентов», — сказал CNews Никита Цаплин.

Выручка компании за первое полугодие 2025 г. составила 121 млн руб. против 80,2 млн годом ранее, а за второе полугодие 2025 г. — 114,3 млн против 91,2 млн. По состоянию на февраль 2026 г. в активе RUVDS числятся 20 площадок, в том числе восемь, работающих в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Антон Денисенко

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837