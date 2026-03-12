CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в банках ИТ в госсекторе Ритейл Интернет Розница
|

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

На «Госуслугах» теперь можно подать жалобу на неправомерные звонки и сообщения от кредиторов. Сервисом могут воспользоваться россияне и иностранцы. Жалобу может подать должник или его представитель, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором родственника.

Внедрение онлайн-сервиса

На «Госуслугах» появилась возможность жаловаться на коллекторов, об этом CNews сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Среди причин для обращения указаны угрозы, ругань и оскорбления, оказание психологического давления и звонки в недопустимое время.

По информации Минцифры, жалобу может подать должник или его представитель, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором родственника.

Нарушениями считается следующее: разглашение сведений о долге третьим лицам; угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления; звонки и сообщения с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные; частые звонки и сообщения.

Федеральное агентство по рыболовству
Заявление нужно подписать электронной подписью и предоставить доказательства нарушений. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассмотрит обращение за 30 дней.

Право на запрос у операторов о звонках коллекторов

В июне 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает право судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию для выявления нарушений со стороны коллекторов. По закону, кредитору или представителю кредитора можно звонить должнику только с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором. Запрещается также скрывать информацию о номере и адрес электронной почты, с которых поступают звонки и письма.

Ранее в пояснительной записке говорилось, что практика ФССП показывает, что большинство нарушений при возврате просроченной задолженности связано с использованием сотовой связи, включая звонки и SMS от коллекторов.

«Нарушаются временные и количественные ограничения взаимодействия (звонки в ночное время или автодозвон), осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без наличия согласия таких лиц (звонки на работу, соседям, родителям и т.д.), в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов», — уточнялось в документе.

МВД Медиа
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Одобренный закон позволяет судебным приставам запрашивать информацию у кредиторов, операторов связи и бюро кредитных историй для проверки жалоб на нарушения при взыскании долгов. По информации ФССП, кредитор или его представитель могут взаимодействовать с должником только с абонентских номеров, выделенных по договору с оператором связи. При этом, запрещается скрывать номер телефона и адрес электронной почты, с которых осуществляются вызовы или отправляются сообщения.

Использование буквенного или символьного обозначения вместо номера телефона не будет считается сокрытием информации, если в сообщении указаны Ф.И.О. или наименование кредитора и его контактный номер, следует из документа. Закон вступил в силу с 1 сентября 2025 г., за исключением ряда положений.

Факты нарушений со стороны взыскателей

По данным ФССП, за 2024 г. признала обоснованными 9,4 тыс. жалоб россиян на взыскателей долгов, что на 36,3% больше, чем в 2023 г., и рекорд за время раскрытия такой статистики — с 2019 г. Причем, доля заявок, по которым подтвердились факты нарушений со стороны взыскателей, также достигли максимальных за пять лет 29% от общего числа рассмотренных обращений граждан — 32,3 тыс.

В 2024 г. доля обоснованных жалоб увеличилась на 10 процентных пунктов по сравнению с 2023 г. Россияне подали в службу судебных приставов 51,8 тыс. жалоб на коллекторов в 2024 г., что на 8,6% меньше, чем в 2023 г., и ниже уровней 2022 г., но все еще значительно больше, чем в период с 2019 по 2021 г. Распределение жалоб оставалось стабильным последние несколько лет: более половины всех жалоб приходилось на микрофинансовые организации (МФО), около 30% — на банки, и до 10% — на профессиональные коллекторские агентства.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех» внедрит новую российскую цифровую радиосвязь. Она живуча, безопасна и позволяет себя прослушивать

Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму

Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах»

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Цифровизация телеком-отрасли
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Провайдеры резервного облачного копирования (BaaS) 2026
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Виртуальные АТС 2026
