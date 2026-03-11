Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Для производителей устройств для умного дома хотят установить требования по подтверждению отечественного производства, а также предусмотреть дополнительные меры поддержки. Одной из целей концепции цифровизации многоквартирных домов на территории России на период до 2030 г. является преимущественное использование отечественных устройств и оборудования умного многоквартирного дома.

Стандарты для гаджетов

В России могут ввести обязательное подтверждение отечественного происхождения для оборудования умного дома, пишут «Ведомости». Рынок пока останется открытым для иностранной продукции.

Для производителей устройств для умного дома хотят установить требования по подтверждению отечественного производства, а также предусмотреть дополнительные меры поддержки. Это следует из плана мероприятий по реализации концепции цифровизации многоквартирных домов (МКД), утвержденного Правительством России в феврале 2026 г.

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), АНО «Умный многоквартирный дом» поручено к IV кварталу 2026 г. сформировать предложения по совершенствованию мер поддержки производителей отечественных устройств и оборудования умного дома. К IV кварталу 2030 г. тем же исполнителям рекомендовано подготовить требования по подтверждению отечественного производства таких устройств и оборудования.

Представитель Минцифры напомнил, что одной из ключевых целей концепции цифровизации МКД на территории России на период до 2030 г. является преимущественное использование отечественных устройств и оборудования в рамках умного многоквартирного дома. В концепции определены основные направления, реализация которых призвана обеспечить: создание комфортной среды проживания; повышение уровня безопасности жителей; широкое внедрение технологий интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ). Указанные меры направлены на формирование современной цифровой инфраструктуры МКД с приоритетом национальных разработок и ИТ-решений.

Правительство Москвы Видеодомофон

Базовый набор устройств и оборудования умного дома зафиксирован в государственном стандарте (ГОСТ) и включает в себя IP-домофоны и IP-видеокамеры, считыватели систем контроля и управления доступом (СКУД) и умные замки, датчики мониторинга состояния инженерных систем, датчики определения экстренных ситуаций, умные осветительные приборы, интеллектуальные приборы учета коммунальных ресурсов, устройства погодозависимой автоматики и объекты пассивной инфраструктуры, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры.

Представитель Минцифры пояснил, что введение к 2030 г. обязательных требований по подтверждению отечественного происхождения оборудования позволит российским производителям полноценно участвовать в государственных закупках и программах ИТ-импортозамещения. В марте 2026 г. уже проводится работа по стандартизации и сертификации соответствующих решений с целью обеспечения рынка качественными, совместимыми и конкурентоспособными продуктами, отметил он.

Рекомендации и результаты

В то же время положения концепции носят рекомендательный характер, поэтому использование отечественных устройств и оборудования умного МКД является добровольным, подчеркнул представитель Минцифры. Обязательных требований к использованию исключительно отечественных устройств для жителей или управляющих компаний (УК) не предусмотрено, подтвердил представитель Минпромторга.

К рекомендациям следует отнестись с вниманием застройщикам, УК, государственным и муниципальным заказчикам, подчеркнул представитель Минпромторга. Для обычных жителей рынок остается открытым, подчеркнул он. При этом тенденция последних лет такова, что российские цифровые экосистемы, такие как «Яндекс», Сбербанк и МТС, развивают собственные решения для умного дома и формируют вокруг них экосистемы совместимых устройств.

Правительство Москвы Базовый набор устройств и оборудования умного дома зафиксирован в ГОСТе

«Текущие меры поддержки пока имеют общий характер для всей отрасли электроники и не всегда учитывают специфику умных систем для МКД», — сообщил представитель «Яндекса». Отраслевые стандарты пока выступают скорее ориентиром для рынка, чем полноценным экономическим стимулом: у застройщиков и УК не всегда есть стимул внедрять такие решения, говорит он. Другая трудность заключается в отсутствие механизмов, которые позволяли бы масштабировать умные решения на вторичный жилой фонд, где сосредоточен основной объем жилья и коммунальных проблем, добавляет он.

Объем российского рынка

По данным аналитического агентства BusinesStat, объем рынка технологий умного дома в России по итогам 2024 г. увеличился в два раза по сравнению с 2020 г. и составил 26 млрд руб.

Представитель компании «Яндекс» сообщил «Ведомостям», что 11 марта 2026 г. экосистема «Дом с Алисой» обеспечивает совместимость с устройствами более чем 300 производителей. Наибольшую популярность среди пользователей приложения демонстрируют решения брендов Xiaomi, Aqara, Polaris, а также другие устройства, работающие на платформе Tuya.

В продуктовой линейке Ujin в 2025 г. лидером продаж стала система защиты от протечек воды: по сравнению с 2024 г. объем реализации данного решения вырос в три раза. Кроме того, высоким спросом у потребителей пользуются устройства для управления освещением и бытовой техникой.

Необходима поддержка

Рынку нужны не только льготы, но и механизмы, которые формируют предсказуемый спрос, отмечает технический директор Rubetek Денис Мальцев. Наиболее полезны были бы софинансирование пилотных внедрений, компенсация части затрат на разработку и испытания устройств, ускоренное включение оборудования в профильные реестры и единые требования к совместимости оборудования различных производителей, перечисляет он.

Снижение бюрократической нагрузки и точечная помощь в преодолении ключевых операционных барьеров также позволит эффективным отечественным компаниям сосредоточиться на развитии, а не на выживании, добавляет специалист по планированию и организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) компании «Гигант комплексные системы» Николай Шакун.

В целях безопасности нужно предусмотреть требование по размещению и обработке данных пользователей на территории России, добавила генеральный директор «Юникорна» (торговая марка Ujin) Светлана Перминова.