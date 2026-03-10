Сорвана поставка аэроскопов для комплексов борьбы с БПЛА. Виноват бывший продавец Ozon

АО «НПЦ «Элвис», занимающееся создание комплексов радиолокационной борьбы с вражескими БПЛА для объектов критической инфраструктуры, осталось без 11 мобильных аэроскопов Drone Detector. Эти передовые устройства позволяют отслеживать полеты дронов рядом с важными объектами. За поставку компания выплатила аванс на десятки миллионов рублей бывшему продавцу с маркетплейса Ozon, но тот не явился даже в суд.



Поставки детекторов довели до суда

АО «НПЦ "Элвис"» выиграло дело в Арбитражном суде Москвы против ООО «Абико 24», с которым договаривалось о поставке 11 мобильных аэроскопов Drone Detector за 24 млн руб.

Как следует из картотеки арбитражных дел, стороны заключили контракты в январе 2025 г. и в марте 2025 г. Цена каждого изделия варьировалась от 2,26 млн до 6,5 млн руб. В соответствии с договоренностями, «Элвис» перечислил аванс на 16,8 млн руб. Аэроскопы ожидались в срок до 25 апреля 2025 г., или в течение 10-20 дней после перечисления авансового платежа.

«Элвис» прождал месяц и решил отказаться от контрактов. В письме от 23 мая 2025 г. он потребовал вернуть аванс, в одностороннем порядке отказавшись от договора. Поставщик промолчал, тогда компания обратилась с иском в суд.

Charlie Mitchell on Unsplash.com Миллионы перечислены, а поставки детекторов дронов так и не начаты

В ходе судебных разбирательств ответчик письменный отзыв на заявление не представил, возражений против рассмотрения спора в его отсутствие не заявил, требование истца не оспорил, сообщил судья Антон Вихарев.

Он постановил вернуть аванс на 16,8 млн руб., выплатить неустойку на 1,5 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами почти на 1 млн. Решение было принято 15 января 2026 г., а в полном объеме изготовлено 22 января 2026 г. 6 марта 2026 г. выдан исполнительный лист.

Мобильный аэроскоп Drone Detector в разных модификациях позволяет контролировать полеты для обеспечения безопасности в воздушном пространстве — идентифицирует дроны DJI в полете и отслеживает их перемещение. Система считывает регистрационные номера дронов и позиционирует их на карте, используя коммуникационные каналы между дронами и их контроллерами, обеспечивая безопасность и конфиденциальность.

Система позволяет обеспечивать безопасность в воздушном пространстве, фиксируя несанкционированные полеты дронов в зоне мониторинга. Это актуально в охранных зонах аэропортов, режимных объектов, в местах где полеты дронов могут вызывать опасность или нежелательны, говорится на сайте компании «Геоприбор», которая продает похожие устройства.

В «Элвис» и «Абико 24» не ответили на запрос CNews.

Долги поставщика

«Абико 24» было создано в июне 2022 г., единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, Никита Дмитриев. По состоянию на 10 марта 2026 г. (с 5 июня 2025 г.) операции по счетам «Абико 24» ограничены из-за долга перед ФНС на 9 млн руб.

Основной вид деятельности компании — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет. Выручка в 2022 г. достигала 106 млн., в 2023 г. — 260 млн., а в 2024 г. — 176 млн руб. Чистая прибыль за 2024 г. составила 17,6 млн руб., свидетельствуют данные «Контур.фокуса».

На крупнейших российских маркетплейсах существовал магазин «Абико 24», но сейчас данные о нем стерты, сохранившись на некоторых форумах обсуждения товаров. Также на пустые страницы ведут ссылки из поисковых систем. Компания позиционировалась как продавец широкого ассортимента, в том числе бытовых мелочей, но среди ассортимента — и товары в области беспилотных технологий. В 2023 г. компания привлекла два кредита под 1,8% на почти 10 млн руб. в МФО для продавцов «Озон кредит». Один из кредитов был выдан под тарифу «Базовый плюс», что предполагает, что его получатель должен заключить соглашение с платформой Ozon как продавец, следует из условий выдачи кредита, размещенных в настоящее время на сайте.

В Ozon не прокомментировали данную информацию, но отметили, что в МФО кредиты могут получать не только компании-продавцы.

«Абико 24» уже перестал выплачивать долг, а «Озон кредит» передал его обязательства в «Вим инвестиции», которое взыскало через суд 5 млн руб.

Неудавшиеся поставки дронов

«Абико 24» задолжал не только НПЦ «Элвис» и банкам. Компания также не смогла осуществить поставку дронов в адрес золотодобывающей компании АО «Колымская россыпь». Заказчик потребовал вернуть 3,7 млн за продукцию и начислить штраф в 4,77 млн руб.

Поставщик обязался поставить квадрокоптер DJI Fly Cart 30 (система дистанционного опускания груза (лифт), дополнительный пульт для оператора, АКБ повышенной емкости, АКБ стандарт, кейс в комплекте) еще в 2024 г., продукция была оплачена полностью. В итоге суд взыскал с компании 8,4 млн руб.

Суд также взыскал с «Абико 24» 1,6 млн руб. в пользу ООО «Ворт» за сорвавшуюся поставку двух подавителей БПЛА «Сумрак» (12 каналов 600w). Как говорится в материалах суда, «целью приобретения подавителей дронов было оказание помощи Российской Армии при выполнении специальной военной операции на территории Украины и Курской области». Подавители должны были прибыть в течение пяти дней после оплаты, но этого не произошло. Письмо заказчика о возврате средств за неотгруженный товар осталось без ответа.

Арбитражный суд Тульской области удовлетворил иск к «Абико 24» со стороны Фонда развития Тульской области на 9 млн руб. Речь шла о взыскании 8,47 млн руб. по договору поставки, а также пеней и пошлины. Дело было рассмотрено в закрытом режиме, так как планировалась работа со сведениями ВС России, подлежащими отнесению к служебной тайне в области обороны.

Также Арбитражный суд Вологодской области взыскал в пользу ООО «Апатит» 18 млн руб. долга и неустойки за поставку неназванного товара.

Китайские след

Неприятности у компании начались еще в 2024 г. Тогда иск в суд подало Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа. Компания заказала поставку квадрокоптеров DJ1 в два этапа в рамках госзаказа. В связи с нарушением обществом сроков поставки товара по второму этапу, истцом принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а так же начислены пени за просрочку поставки товара и штраф в связи за неисполнение обязательств. Управление потребовало выплатить неустойку и штраф на 1,5 млн руб.

Тогда в суд явился представитель ответчика, который объяснил суть происходящего. По его словам, для исполнения обязательств по контракту «Абико 24» заключило договор с АО «Мособлресурс», однако от данного поставщика поступило письмо, согласно которому груз, в состав которого входили поставляемые квадрокоптеры, конфискован органами Таможенной службы Китая.

Представитель ответчика предположил, что «в связи с введением санкций и мер ограничительного характера, начисленная неустойка подлежит списанию».

Согласно материалам суда, первый этап контракта предусматривал поставку квадрокоптеров DJI Matrice 30Т в количестве 38 комплектов и квадрокоптеров DJI Mavic 3 Fly more combo в количестве 60 комплектов со дня заключения контракта, но не позднее 30 июня 2023 г. Стоимость этапа 59,2 млн руб.

Второй этап контракта предусматривает поставку квадрокоптеров DJI Mavic 3 Thermal в количестве 58 комплектов со дня заключения контракта до 31 июля 2023 г. Стоимость этапа 27,7 млн руб.

Ответчик не смог выполнить второй этап, предложил заменить товар, однако управление разорвало контракт и потребовало неустойку. При этом управление договорилось с другим поставщиком «М-АйТи НАО», который смог доставить 33 квадрокоптера, но по более высокой стоимости.

Проблемы с благотворителями

В числе структур, не дождавшихся техники, оказался и благотворительный фонд банка «ВТБ» — «ВТБ-Страна». Предмет иска — взыскание денежных средств по договору благотворительного пожертвования № 497/4 от 6 февраля 2025 г. в размере 213 тыс. руб.

Как пояснили CNews в пресс-службе банка ВТБ, в 2025 г. ВТБ выделил суммарно 25 млн руб. на мероприятия в рамках ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Помощь оказывалась через благотворительный фонд «ВТБ-Страна».

Для мониторинга последствий разлива мазута и пострадавших животных необходимо было приобрести специальную технику. С такой просьбой в фонд обратилась администрация Судака. Для этого фонд заключил договор с ООО «Абико 24» и выплатил аванс — 213 тыс руб. Поставщик не выполнил свои обязательства, поэтому фонд обратился в суд для возврата средств. Благотворительная помощь администрации Судака была оказана через другого поставщика, пояснили в пресс-службе ВТБ.

Шансы на возврат долгов минимальны

«Юридически НПЦ «Элвис» уже выиграла спор, но экономически деньги она получит только в той мере, в какой у "Абико 24" окажутся живые активы и обороты — по текущему профилю и количеству дел вероятность полного взыскания выглядит скорее низкой, чем высокой», — заявил CNews управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов.

Младший партнер ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Кристина Вострикова полагает, что получить средства с «Абико 24» в порядке исполнительного производства нереально из-за множества факторов, в числе которых подача исков, финансовая несостоятельность, недостоверность адреса по данным Федресурса и другие обстоятельства.

В августе 2025 г. по заявлению налоговой было прекращено дело о банкротстве общества на основании того, что отсутствует имущество в достаточном объеме, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, рассказала CNews Вострикова.

«Соответственно, с указанной компании невозможно получить деньги. Но есть иные механизмы получения денежных средств в такой ситуации через механизм подачи заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве», — заявила Вострикова.

Управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян указывает, что по состоянию на 10 марта 2026 г. общая сумма долга компании по исполнительным производствам оценивается в 33,5–37 млн руб., а общая сумма исковых требований — более 70 млн руб., эта сумма еще не предъявлена к исполнения. По словам эксперта, процесс возврата средств будет сложным и долгим.

Ранее CNews сообщал, что нефтяные компании пытаются взыскать с НПЦ «Элвис» десятки миллионов за просрочки поставки части оборудования для борьбы с дронами на ТЭЦ и нефтяные объекты.