В России резко сократились инвестиции в инфраструктуру связи

Крупнейшие российские телекоммуникационные операторы от 9% до 30% сократили капитальные вложения в 2025 г. Единственный федеральный оператор, нарастивший инвестиции в сеть, — «Билайн». Длительный период сокращения инвестиций может привести к деградации качества связи, предупреждают эксперты.

Сокращение инвестиций

Выручка крупнейших российских операторов связи в 2025 г. продолжила расти, однако их чистая прибыль и инвестиции в развитие инфраструктуры сократились, пишут «Ведомости». Аналитики ожидают увеличения капитальных затрат телекоммуникационных операторов в 2026 г. по сравнению с 2025 г. на 20-25%.

Крупнейшие телекоммуникационные операторы на 9-30% сократили капитальные вложения в 2025 г., это следует из опубликованных отчетностей операторов за 2025 г.

Капитальные вложения означают вложения компании в активы, которые будут приносить пользу не один месяц, а годы. Это могут быть здания, машины, технологии, дата-центры, лицензии или даже интеллектуальная собственность. К примеру, затраты направлены на увеличение долгосрочной прибыли в ИТ-компаниях включают строительство серверных комплексов для облачного хранилища.

Полная оптимизация расходов

Оптимизацию капитальных вложений менеджмент «Ростелекома» анонсировал еще в начале 2025 г. в связи с жесткой денежно-кредитной политикой и высокой ключевой ставкой Центрального Банка (Центробанк) России. Заместитель президента и председателя правления «Ростелекома» Анна Трегубенкова тогда говорила, что оператор собирается компенсировать рост финансовых расходов за счет повышения внутренней эффективности, а также оптимизации инвестиционной программы с фокусом на проекты с максимальной отдачей на капитал и рост бизнеса. Она добавляла, что реализация ряда проектов будет перенесена на более поздний срок, но телекоммуникационный оператор продолжит инвестировать в критически важную сетевую инфраструктуру и технологии, чтобы обеспечивать пользователей качественной связью и интернетом.

ant750.jpg

Pixabay - mfuente
Качество связи в России под вопросом, инвестиции в инфраструктуру сократились на 9-30%

Динамика капитальных вложений за 2025 г. у «Мегафона» отражает переход компании к более сбалансированной инвестиционной модели после нескольких лет активной модернизации инфраструктуры, заявил представитель оператора «Ведомостям». Кроме того, ранее компания сформировала значительные запасы телекоммуникационного оборудования, которые использовались для развития сети в последующие периоды. В 2025 г. инвестиционная программа была сфокусирована на поддержание высокой эффективности и доступности сети, точечной модернизации, указал собеседник.

Представитель ПАО «Ростелеком» сообщил «Ведомостям», что оптимизация капитальных затрат не повлекла за собой замедления темпов роста бизнеса или снижения качества предоставляемых услуг. По итогам 2025 г. выручка компании увеличилась на 12% и достигла 873 млрд руб. В течение 2025 г. «Ростелеком» сохранял приоритетное внимание на проектах с высокой финансовой эффективностью, включая развитие облачного бизнеса, цифровых продуктов и сегмента мобильной связи, а также на инвестициях, необходимых для обеспечения стабильности и устойчивого функционирования цифровой инфраструктуры и бизнеса в целом.

Прирост инвестиционной программы

Основная часть прироста инвестиционной программы «Билайна» была направлена на развитие сети мобильной связи, сообщил «Ведомостям» генеральный директор Сергей Анохин. В 2025 г. компания построила более 37 тыс. базовых станций, что на 15% больше, чем в 2024 г. Инвестиции были профинансированы без новых заимствований за счет денежного потока от операционной деятельности — соотношение чистого долга к прибыли компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации в 2025 г. сохранилась практически на прежнем уровне 2,41х, а средневзвешенная ставка по долгу удерживалась значимо ниже ключевой ставки Центробанка, указал он.

Положительные прогнозы

В 2026 г. «Билайн» продолжит реализовывать утвержденную в 2025 г. трехлетнюю стратегию, которая подразумевает рост инвестиций в качество услуг, развитие новых продуктов и команду для укрепления позиций компании на рынке как основных услуг связи, так и новых цифровых направлений, сообщил «Ведомостям» топ-менеджер.

snimok_ekrana_2026-03-11_084050.png

МВД Медиа
Проблемы со связью и интернетом

Планируемое увеличение капитальных вложений в 2026 г. связано с восстановлением инвестиционной активности до стандартного уровня в связи со смягчением денежно-кредитной политики, сообщил и представитель «Ростелекома». Соотношение капитальных вложений к выручке в 2026 г. ожидается на уровне 20%, добавил он.

В 2026 г. МТС считает правильным вернуть капитальные вложения на исторически справедливый уровень, отмечал ранее вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин. Менеджмент рассчитывает на поддержку долгосрочных темпов роста, поэтому полагает, что нужно инвестировать в 2026 г. сильнее, чем годом ранее. Он связывал это с тем, что это определяет конкурентоспособность на основном рынке на годы вперед. Топ-менеджер не исключил и инвестиций в 5G, если у оператора будет частотный ресурс для развертывания нового поколения связи.

Антон Денисенко

