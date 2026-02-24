CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Руководство российского производителя литий-ионных аккумуляторов ИНЭСИС планирует инвестировать 900 млн руб. собственных средств в создание серийного производства систем накопления электрической энергии до 2029 г. Среди целей — разработка, сборка и поставка комплексных систем накопления электрической энергии для энергетики, промышленности, а также транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Инвестиции в производство

Дочка «Транспорта будущего» вложит около миллиарда в производство аккумуляторов, пишут «Ведомости». В 2026 г. такие батареи нужны для беспилотного транспорта и центров обработки данных (ЦОД).

Российский производитель литий-ионных аккумуляторов ИНЭСИС, дочерняя компания производителя дронов «Транспорт будущего» в 2026 г. планирует инвестировать 900 млн руб. собственных средств в создание серийного производства систем накопления электрической энергии (СНЭ) до 2029 г. Как следует из бизнес-плана компании, который есть в распоряжении «Ведомостей», производство в России нужно для разработки, сборка и поставка комплексных СНЭ для энергетики, промышленности, а также транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.

snimok_ekrana_2026-02-24_111004.png

ИНЭСИС
Научно-исследовательский центр ИНЭСИС и производственная линия полного цикла по выпуску литий-ионных аккумуляторных ячеек и батарей в г. Тольятти

ИНЭСИС планирует расширить продуктовую линейку, повысить добавленную стоимость на единицу продукции, обеспечить полный контроль над цепочкой поставок. В сегменте сборки СНЭ инвестиционный цикл достаточно короткий, поэтому для удовлетворения растущего спроса на российском рынке с середины 2026 г. ИНЭСИС запустит сборочное производство на основе импортируемых ячеек, чтобы отработать необходимые технологии и уже с начала 2027 г. обеспечить поставки продукции именно на отечественных ячейках, объяснил генеральный директор ИНЭСИС Александр Камашев. Серийное производство мощностью 1 ГВт·ч/год компания планирует отладить в 2029 г.

В России отрасль литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии находится в стадии формирования, поэтому основные конкуренты — производители и поставщики зарубежной продукции, добавил директор аналитического направления АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет» Игорь Чаусов. Помимо ИНЭСИС литий-ионными батареями в феврале 2026 г. занимается государственные корпорация «Росатом».

По информации «Росатома», фабрику в Калининграде открыли в декабре 2025 г., сообщала пресс-служба «Росатома», а производство в Москве будет запущено в сентябре 2026 г. В совокупности, согласно планам компании, фабрики будут производить батареи на 100 тыс. электромобилей в год.

По словам господина Чаусова, электрохимические технологии литий-ионных аккумуляторов в феврале 2026 г. находят широкое применение в различных сегментах транспорта и энергетики. Наиболее значимые области использования включают: городской электротранспорт (электробусы); легковые электромобили; средства индивидуальной мобильности т.е. электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса и др.; системы накопления энергии на стороне потребителей; объекты сетевого комплекса т.е. регулирование частоты, балансировка нагрузки, резерв мощности; ЦОД для обеспечения бесперебойного питания и сглаживания пиковых нагрузок. Особую перспективность систем накопления энергии на базе литий-ионных технологий определяет их продолжающееся снижение себестоимости.

Отечественное производство

Стартового капитала в размере 900 млн руб. вполне достаточно для поэтапного собственного производства полного цикла литий-ионных аккумуляторных накопителей энергии, утверждает коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев. Нынешние сборочные аккумуляторы в России пока не могут конкурировать с топ-предприятиями азиатского рынка, в частности китайского, где все-таки эти аккумуляторы имеют более стабильные характеристики, а нужных батареек для беспилотных авиационных систем (БАС) или других сложных систем в отечественных реестрах пока нет, добавил господин Камнев.

snimok_ekrana_2026-02-24_164841.png

ИНЭСИС
Производство литий-ионных батарей в Самаре (Россия)

План ИНЭСИС по переходу на 100% отечественный цикл производства к 2027-2029 г. — достаточно амбициозная цель, подчеркнул он. Но поскольку у «Транспорта будущего» уже есть разработки в этом направлении и открыта как минимум одна гигафабрика, локализованная аккумуляторная батарея действительно может появиться уже в 2027 г., резюмировал Павел Камнев.

Конкурентоспособный продукт на рынке

Согласно данным Bloomberg за 2025 г., средняя цена литий-ионных аккумуляторных ячеек снизилась еще на 27% по сравнению с 2024 г. и достигла рекордно низкого уровня — $78 за кВт·ч (в пересчете на энергоемкость) или 5,9 тыс. руб.

Указанная динамика цен делает аккумуляторные системы хранения энергии все более конкурентоспособными по отношению к традиционным способам балансировки и резервирования мощности, что ускоряет их внедрение как в коммерческой электроэнергетике, так и в проектах распределенной генерации и микросетей.

Поддержка от государства

Разработка литий-ионных батарей, аккумуляторов и систем накопления электроэнергии при государственной поддержке запланирована в рамках федерального проекта «Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии», который утвержден в 2024 г. в составе нового национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Главная цель федерального проекта заключается в том, чтобы увеличить долю отечественного оборудования в ТЭКе до 90% и обеспечить его выпуск к 2030 г. В рамках федерального проекта запланировано 11,15 млрд руб. бюджетных средств на период 2026-2028 г.

Для строительства второго предприятия — завода по выпуску литий-ионных аккумуляторов ООО «Инэсис» — власти Москвы предоставили земельный участок в Красной Пахре площадью 14 Га, а также взяли на себя обязательство по возведению объекта. Площадь производства составит 62 тыс. кв. м. Там появится более 840 рабочих мест.

Антон Денисенко

