Национализирован создатель российской системы бронирования авиабилетов

Суд удовлетворил иск Генпрократуры об обращении в доход государства компании «Сирена-Трэвел», разработавшей российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо». Утверждается, что еще в начале 2000-х годов было устроено фиктивное банкротство госпредприятия ГАВС ГА, после чего его активы были переданы в «Сирена-Трэвел». Кроме того, владельцев компании обвинили в несоблюдение требований к КИИ.

Решение суда о национализации «Сирена-Трэвел»

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Сирена-Трэвел», разработавшей систему боронирования иваибилетов «Леонардо». Об этом говорится в картотеке на сайте суда. Само решение не опубликовано. Слушания проходили всего три дня и были закрытыми.

Ответчиками выступили оффшорные компании «Пика Инвестментс» и «ХДХ-Хотел Холли», компания «Авиконсорциум», а также 48 физических лиц: А.Адаманюк, И.Баскаков, М.Баскаков, А.Белей, Д.Богословский, Л.Виноградов, М.Володина, Е.Ворожбитова, А.Галиновский, И.Голубков, Е.Горелик, А.Гусев, О.Давыдкин, А.Ермак, Г.Исмагилова, К.Киви, О.Колесов, К.Лебедева, Л.Лебедева, А.Лозинский, В.Лукинс, И.Морачев, В.Нестеров, Н.Новикова, К.Пирогова, А.Полтавский, В.Пудовкин, М.Райкин, М.Рубенштейн, М.Руденко, В.Стаматов, К.Сторожев, И.Сулейманов, Р.Сулейманов, А.Суринов, Г.Суринов, А.Суринова, Э.Суринова, В.Ужастова, Р.Шайхктдинов, М.Шайхутдинов, Р.Шайхутдинов, Р.Шайхутдинов, А.Шайхутдинова и А.Шелухин.

По мнению Генпрокуратуры, которое приводило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, компания «Сирена-Трэвел» была «приобретена преступным путем, надоится под иностранным влиянием и допускала нарушения закона о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)».

Фото: © aapsky / Фотобанк Фотодженика Суд удовлетворил иск Генпрократуры об обращении в доход государства компании «Сирена-Трэвел», разработчика российской системы бронирования авиабилетов «Леонардо».

По данным газеты «Коммерсант», в доход также было обращено другое имущество ответчиков: отельный комплекс «Новотель» в Санкт-Петербурге, сеть парт-отелей «Вало» (также в Санкт-Петербурге, 6 коммерческих предприятий в сфере туристического бронирования, 6 коттеджей (в Москве, Московской и Ленинградской областях, 11 квартир в Москве и Санкт-Петербурге, 10 земельных участков (в Ленинградской, Московской и тверской областях) и 12 машиномест в Москве.

Как передавались права на систему «Сирена»

Система бронирования авиабилетов «Сирена» начала разрабатываться в 1960-х годов в Институте проблем управления Академии наук СССР. В 1990-е система перешла к госпредприятию «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации»» (ГАВС ГА). В 2001 г. была образована компания «Сирена-Трэвел», к которой и отошла данная система.

В 2022 г. из России ушли разрабочики международных систем бронирования авиабилетов - Sabre, Amadeus и др. После этого «Сирена-Трэвел» в месте с «дочкой» госкорпорации «Ростех» «РТ -Проектные системы» начали разрабатывать отечественную систему бронирования «Леонардо».

Переход российских авиакомпаний на работу с «Леонардо» состоялся к 1 ноября 2022 г. В период с марта 2023 г. по марта 2025 г. благодаря системе было перевезено 212 млн авиапассажиров.

Суть обвинений со стороны Генпрокуратуры

По мнению Генпрокуратура, в 2003 г. было осуществлено фиктивное банкротство ГАВС ГА. Этим процессом руководили Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов. Также они якобы вошли в преступный сговор с тогдашним руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем. Якобы при коррупционном содействии Таля в 1998 г. руководителем ГАВС ГС был назначен Шайхутдинов, после чего «функции, имуществом штат ГАВС ГА были переведены в подконтрольные коммерческие структуры, а пере контрагентами путем заключения невыгодных и противоправных сделок искусственно создана задолженность».

После этого ГАВС ГА была обанкрочена, при этом, как утверждает Генпрокуратура, «на лиц, препятствующих действия фигурантов, оказывалось давление, в том числе были совершены особо тяжкие преступления». В числе прочего был убит Георгий Таль.

В 2025 г. Ибрагим Сулейманов был задержан. Его обвинили в убийствах Таля и председателя профсоюзной организации «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова и покушении на убийство адвоката Ильи Передугова, Рифат Шайхутдинов является депутатом Госдумы от ЛДПР. Татевос Суринов скончался в 2015 г., до этого он возглавлял Российскую футбольную премьер-лигу.

Хакерские атаки против «Леонардо»

Кроме того, в Генпрокуратура считают, что «Сирена-Трэвел» и связанная с ней компания ТКП нарушают законодательство в области защиты КИИ: в 2023 г. хакерская группировка смогла произвести DDoS-атаку на систему «Леонардо», что привело к задержке в работе авиакомпаний. В 2024 г., в рамках расследования данного дела, были задержаны два замгенидиректора компании - Александр Кальчук и Игорь Ройтман. В 2025 г. дело в отношении них было закрыто за примирением сторон.

Еще один сбой в работе «Леонардо» состоялся в начале 2026 г. , что тоже привело к задержкам в работе авиакомпаний. Также в Генпрокуратура считают, что «Сирена-Трэвел» ежегодно перечисляет дивиденды в размере 3-5 млрд руб., которые уходят семьям Суринова, Сулейманова и Шайхутдинова.