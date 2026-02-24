Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии

Инвестхолдинг ООО «Венчурные инвестиции» с уставным капиталом в 41 млрд руб. приобрел доли в двух высокотехнологичных компаниях, которые ранее принадлежали фонду под управлением «Роснано». Речь идет о производителе модулей на базе иностранных суперконденсаторов «Тайтэн пауэр солюшн» и операторе облачной телефонии «Хотлид-групп». Заручившись активами, холдинг заказывает проверку правильности выплаты дивидендов в пользу государства.

Новые приобретения

Гигантский государственный инвестиционный холдинг ООО «Венчурные инвестиции» с уставным капиталом 41 млрд руб. продолжает наполняться новыми активами и, вероятно, будет выплачивать дивиденды в пользу государства.

В феврале 2026 г. холдинг получил доли в двух компаниях, в которые ранее инвестировал находящийся под управлением «Роснано», а теперь ликвидируемый Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ, инвесторами выступали «Роснано», ВЭБ.РФ и РВК).

Так, «Венчурные технологии» получили 5,8% в ООО «Тайтэн пауэр солюшн», ведущем производителе модулей на базе иностранных суперконденсаторов. Одновременно АО «Вэб.дв» получил 6,6% в этой компании, а доля ООО «УК «Дальневосточный фонд высоких технологий» снизилась с 18,75% до 6,34%.

В 2019 г. ДФВТ, а также венчурный фонд «Росатома» и фонд I2BF вложили в проект 200 млн руб.

Сайт "Тайтэн пауэр" Компания с неизвестным владельцем вошла в капитал производителя решений на базе суперконденсаторов

Компания специализируется на разработке, проектировании, производстве и использовании решений и систем с применением суперконденсаторов (ультраконденсаторов, ионисторов), литий-ионных батарей и других накопителей энергии. Суперконденсаторы являются одними из трех базовых накопителей/источников энергии и занимают по своим характеристикам промежуточное положение между конденсаторами и аккумуляторными батареями. Устройства «Тайтэн пауэр» используются в ЦОДах, а также электромобилях, свидетельствуют данные сайта этой компании.

«Венчурные инвестиции» также получили долю в ООО «Хотлид-групп» в 1,55%. У АО «Вэб.дв» оказалось 1,76%, а доля УК снизилась с 5% до 1,69%. «Хотлид» развивает сервис облачной телефонии, в 2019 г. он получил от ДФВТ 75 млн руб. на усиление R&D подразделений.

В январе 2026 г. CNews писал, что «Венчурные инвестиции» также получили доли в ИТ-компаниях «Промобот», специализирующейся на выпуске роботов, и «Цифровое приморье», у которого госзаказы в сфере цифровизации дорожного хозяйства.

На балансе ДФВТ есть и другие активы, например, в разработчике портативных мини-проекторов «Мультикубик». Фонд также инвестировал 300 млн руб. в разработчика инновационных протезов ООО «Моторика», но вышел из состава участников (владел 17%) ООО в октябре 2024 г. На январь 2025 г. 100% компании принадлежат МК АО «Группа Моторика». В «Роснано» CNews пояснили, что в настоящее время владеют акциями МК АО «Группа Моторика», полученными в рамках распределения общего имущества «ДФВТ». Но долю не раскрыли.

Дальневосточный фонд ликвидируют

Как поясняли CNеws в ВЭБ.РФ, изменения в структуре собственности активами носят плановый характер и связаны с ликвидацией ДФВТ, находившийся под управление «Роснано». Фонд должен полностью выйти из своих активов.

«По окончании срока товарищества его активы распределяются между участниками, пропорционально доле участия. На работу с активам и проектами данные действия существенного влияния не оказывают», — сообщили в ВЭБ.РФ.

В «Роснано» CNews также прокомментировали процесс ликцидации ДФВТ. «Согласно законодательству, по истечении срока действия договора инвестиционного товарищества и распределения общего имущества между товарищами, последние вправе распоряжаться полученными активами (акциями, долями в уставных капиталах) по своему усмотрению, с учетом ограничений, предусмотренных уставами портфельных компаний или корпоративными договорами», — пояснили в группе, не назвав товарищей.

Доли «Роснано» в портфельных компаниях пока сохраняются и будут распределены «Роснано» в ближайшее время в рамках ликвидации товарищества пропорционально объему исторических инвестиций в общее имущество товарищей, указали в компании, добавив, что «Роснано» не «растворяется» и не избавляется от активов: группа продолжает свою деятельность», — подчеркнули в «Роснано». На другие вопросы CNews в компании пока не ответили.

Кто стоит за «Венчурными инвестициями»

Конечные бенефициары «Венчурных инвестиций» скрыты, но в ЕГРЮЛ указано, что компания появилась вместо другой — в результате реорганизации. На запрос CNews в компании не ответили. Вероятно, что организация связана с государством, так как размещает закупки в рамках госзаказа.

«Венчурные инвестиции» зарегистрированы в одном из помещений на Сущевской, 27, строение 2 в Москве. По данным «Циан», это здание БЦ «Атмосфера» 1917 г. постройки. В этом же помещении зарегистрировано еще 26 компаний, часть из которых — со скрытыми владельцами и названиями, связанными с управлением и инвестициями, и, зачастую, многомиллиардными уставными капиталами. Например, это ООО «Управлени и инвестирование» с капиталом 1,4 млрд руб. и долями в пяти компаниях, в том числе в ООО «ДМ Холдинг» Марка Курцера, мясокомбинате ООО «Оренбив», ООО «Транспортно-концессионная компания», а также дорожных и строительных структурах с миллиардной выручкой.

В одном помещении оформлено ООО «Инвест-управление» с уставным капиталом в 3,2 млрд руб., а также АО «Управление проектами и инновациями», электронный адрес которого совпадает с тем, что «Венчурные инвестиции» указали при создании.

В одном с ними помещении зарегистрировано ООО «Национальная сим-карта», в которую инвестировал РФПИ. По данным «Коммерсант», в компанию также планировал вложиться «Ростех». В прошлом она была связана с ООО «Специальные технологии», которым владел «Российский торгово-финансовый союз». В помещении вместе с «Венчурными инвестициями» находится и АНО «Системы развития», вся информация о котором скрыта.

Будет платить дивиденды в бюджет

«Венчурные инвестиции» проводит государственные закупочные процедуры. 18 февраля 2026 г. компания объявила, что ищет консультанта, который окажет услуги по проверке правильности расчета дивидендов на соответствие требованиям распоряжения правительства России от 29 мая 2006 N 774-р (ред. от 11 июня 2021 г.). Одно из положний постановления гласит о направлении на дивиденды 50% чистой прибыли принадлежащей государству компании по международным стандартам.

В технической документации указано, что компания собирается проверить расчет собственных дивидендов за 2025 г.

«Роснано» выплачивало дивиденды в пользу государство только по итогам 2017 г., в казну было перечислено 540 млн руб.

Как пояснял CNews основатель аналитического агентства Dsight Арсений Даббах в случае создания «Венчурный инвестиций» речь идет о реорганизации и перестройки портфеля внутри группы ВЭБ. Она затрагивает активы с потенциалом госзаказа.

«Их выносят из венчурного фонда в SPV (спецкомпания, которая может использоваться для реализации проектов, изоляции активов или привлечения финансирования — ред.) или структуры ВЭБ, где проще управлять рисками, балансом и дальнейшими сделками. Думаю также связано реорганизаций "Роснано", которая растворяется в других структурах», — предположил Даббах.

По словам Даббаха, очевидно, что «Венчурные инвестиции» — это государственный институт.

«Скорее всего, это инвестиционное SPV, связанное с институтами развития и региональными администрациями, а не классический частный венчур. Его цель до конца не понятна, но, возможно, она будет стимулировать спрос на технологии в регионе», — предположил эксперт. Основатель Dsight добавил, что размер уставного капитала «Венчурных инвестиций» в 41 млрд руб. — это в три раза больше, чем весь рынок венчурных инвестиций в 2025 г., который, правда, находится в упадке.

Неэффективное инвестирование

13 декабря 2025 г. стало известно, что «Роснано» предъявила иск к бывшим 13 руководителям, в том числе Анатолию Чубайсу. Помимо Чубайса, в их числе бывшие члены правления «Роснано» Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Андрей Трапезников, Герман Пихоя и другие, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков. В числе ответчиков также бывший советник председателя правления «Роснано», профессор НИУ ВШЭ, экс-министр экономики Яков Уринсон, писал РБК. «Роснано» обвинило бывших топов в неразумных инвестициях в высокотехнологичные проекты.

«Ответчиками еще в 2010 и 2011 гг. была проигнорирована информация о потенциальной промышленной неприменимости технологии TAS-MRAM и экономической нецелесообразности финансирования проекта (Crocus). Также считаем, что ответчики вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав "Роснано" от соответствующих рисков, которые впоследствии реализовались», — сообщали тогда в компании.

Причина проблем «Роснано» — финансирование венчурных инвестиций за счет дорогих кредитов с «запредельными» процентами, заявлял бывший глава совета директоров госкомпании Аркадий Дворкович в декабре 2021 г.