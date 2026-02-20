Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах

В России могут появиться специальные энергетические зоны для развития технологий искусственного интеллекта. Министерство энергетики России и представители крупнейших ИТ-компаний в феврале 2026 г. уже обсуждают создание особого режима энергоснабжения для центров обработки данных. Такие меры необходимы для поддержания цифрового суверенитета страны, так как современные нейронные сети требуют огромных вычислительных мощностей и стабильного электроснабжения

Проработка инициативы

В России планируют создать специальные энергетические зоны (СЭЗ) для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишут «Ведомости». Инициатива призвана помочь разработчикам ИИ экономить на электроэнергии и сократить сроки технологического присоединения.

В России могут создать СЭЗ для развития ИИ. В них будет действовать особый режим энергоснабжения для размещения центров обработки данных (ЦОД). Такая инициатива в феврале 2026 г. уже обсуждается в отраслевых ассоциациях с участием компаний в области ИИ и Министерством энергетики (Минэнерго) России, рассказали «Ведомостям» два участника обсуждения из ИТ-компаний.

При создании СЭЗ для сетевых организаций введут сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение, а также будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность исключительно на территории СЭЗ. Строительство объектов в СЭЗ собираются финансировать из федерального или региональных бюджетов.

Дата-центры для ИИ в России могут получить дешевое электричество и сократить время подключения к сетям в связи с созданием СЭЗ

Первоначально инициатива была предметом обсуждений в ходе подготовки законопроекта об ИИ, рассказал один из собеседников «Ведомостей». По словам собеседника в профильной ИТ-ассоциации, знакомого с ходом обсуждения документа и инициативы, Минэнерго само пригласило ИТ-компании обсуждать предложения о СЭЗ. Но в текущую версию законопроекта об ИИ это предложение не вошло, так как документ носит рамочный характер и такие детали в нем не учитываются.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в странах с развитой экономикой к 2030 г. дата-центры могут обеспечивать более 20% прироста спроса на электроэнергию, уточняет руководитель ИИ-направления Cloud.ru Дмитрий Юдин. На практике это означает, что для устойчивого развития ИИ-рынка необходимы механизмы, позволяющие быстрее создавать и подключать новую вычислительную ИТ-инфраструктуру, добавил эксперт.

Большие запросы

Крупный ИИ-кластер по энергопотреблению сопоставим с целым промышленным районом или небольшим городом, а существующие сети не готовы отдать 50-100 МВт в одну точку мгновенно, объяснил советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов. Без этого невозможно ни обучать большие ИИ-модели, ни обеспечивать работу ИТ-сервисов на их основе, а сейчас 76% дата-центры сконцентрированы в Москве, где уже прогнозируется энергодефицит до 4 ГВт, настаивает он.

По информации CNews, в 2026 г. российские энергосетевые компании уже начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых ЦОДов в Москве, потому что мощностей для них в столице не осталось. Все существующие ресурсы либо уже эксплуатируются, либо зарезервированы на 2026-2028 г. под крупных игроков.

20 февраля 2026 г. российский рынок ЦОДов сталкивается с дефицитом энергомощности, особенно это заметно в столичном регионе, подтверждает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. ЦОДы действительно ждут разрешения на подключение к электрическим сетям по одному-двум годам, поэтому ускорение и удешевление этого процесса — большое преимущество для дата-центров для ИИ-технологий, сделал свой вывод господин Мирин. ИИ на этапе обучения моделей не требует быстрого отклика от потребителей, поэтому ЦОДы могут быть размещены на значительных расстояниях от городов-миллионников, считает он. СЭЗ целесообразно создавать в энергопрофицитных районах страны — как правило, это Сибирь, Дальний Восток и часть регионов Приволжский федеральный округ (ПФО) и Уральский федеральный округ (УФО), рассуждает он.

Поддерживает создание СЭЗ и представитель Ассоциации больших данных (АБД). Формирование таких зон в регионах создаст точки экономического роста и новые рабочие места, уверен он. Особенно перспективны субъекты с профицитом электроэнергии и холодным климатом, учитывая высокие затраты ЦОДов на охлаждение.

Существующие мощности

По данным Минэнерго России, профицитной считается в 2026 г. Ленинградская область, где есть возможность подключить до 1 ГВт мощностей, в зоне Поволжья и на Урале — по 500 МВт, знает независимый эксперт по энергетике доктор экономических наук Дмитрий Стапран. Это позволяет запустить ЦОД примерно за год, а не за пять-семь лет, пояснил он. Но вместе с созданием специальных энергорайонов должны создаваться магистральные высокоскоростные каналы передачи данных, напоминает Стапран.

Wikipedia Курская атомная электростанция - блочный щит управления

В феврале 2026 г. Минэнерго России оценивает потребность дата-центров для ИИ до 2030 г. на уровне 2-2,5 ГВт, напоминает руководитель центра экспертизы по ЦОДам компании «К2Тех» Сергей Махлин. Потребление одной ИИ-стойки, как правило, доходит до 25 кВт и выше, что в три-пять раз превышает возможности стандартного коммерческого ЦОДа, добавил эксперт.

Регулирование ИИ

Правительство России прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, отмечал представитель аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко. В нем будут определены критерии отечественности нейронной сети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность. В Правительстве России предлагают придерживаться гибкого подхода. Например, предотвратить использование ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений. Это важно прежде всего для защиты интересов граждан.

Проблемы обслуживания электросети

Региональная компания по передаче электроэнергии в США PJM столкнулась с проблемами в обслуживании ЦОД для нужд развития ИИ-технологий, об этом писал CNews. Все это из-за стремительного развития ИИ-индустрии и высокопроизводительных вычислений, что привело к беспрецедентному росту энергопотребления дата-центров.

Сотрудники крупнейшего оператора энергосистемы США PJM отмечают, что резкое увеличение нагрузки на электросеть в пределах своего региона, охватывающего 13 штатов и около 67 млн потребителей. С 2024 г. проблему никто даже не думает решать, и она приближается уже к точке невозврата, отмечают специалисты.

В условиях или на грани дефицита на ресурс всегда растут цены и электричество в США не стало исключением. В 2025 г. электроэнергия в системе PJM в среднем стала дороже на 2%, что выразилось в недовольстве граждан и нашло отражение в избирательных программах ряда политиков.

В условиях дефицита электроэнергии даже в 2025 г. руководство PJM прибегла к проверенному способу избежать веерных отключений — она платила бизнесу за простой, если те добровольно останавливали производство на период наибольшего потребления.