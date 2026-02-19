CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Инфраструктура Интернет E-commerce Хостинг и домены Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника Ритейл Дистрибуция Интернет Розница Техника ИТ в торговле
|

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Рост стоимости персональных компьютеров и их комплектующих в России на фоне глобального дефицита микросхем памяти увеличил риски хищения корпоративной техники в российских компаниях, предупреждают эксперты «Группы Астра». Отсутствие же актуальных данных об ИТ-активах становится прямым риском для бизнеса.

Оценка рисков

Рост стоимости персональных компьютеров и комплектующих на фоне дефицита микросхем памяти создает новые риски для российских компаний, связанные с хищением корпоративной техники и ИТ-оборудования, об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Дефицит микросхем памяти и последовавший за ним значительный рост цен на электронную технику в 2026 г. обусловлены резким увеличением спроса со стороны производителей ИТ-оборудования и ИТ-инфраструктуры для ИТ-систем искусственного интеллекта (ИИ), предупредили эксперты «Группы Астра». Подорожание затронуло персональные компьютеры (ПК), мобильные устройства, а также отдельные компоненты, в первую очередь модули оперативной памяти и графические ускорители (видеокарты).

«Группа Астра» российский разработчик и изготовитель различных программных продуктов, в том числе отечественных операционных систем (ОС) семейства Astra Linux, реализация права использования которых для конечных пользователей осуществляется через авторизованных партнеров. Программные продукты компании-разработчика используются в государственных и коммерческих организациях со штатом от 5 до 50 тыс. человек, в государственных корпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры.

andrey-matveev-mg7pduo-chy-unsplash_1.jpg

Unsplash - Andrey Matveev
Разработчик Astra Linux предупреждает о рисках кражи деталей для ПК в России из-за кризиса памяти

Как отметила CNews менеджер продукта Astra Configuration Manager (инструмент централизованного администрирования ИТ-систем на базе ОС Astra Linux) компании «Группа Астра» Анастасия Белоусова, в условиях продолжающегося роста цен на электронные компоненты в России существенно возрастает риск хищения дорогостоящих комплектующих ПК, включая модули оперативной памяти и видеокарты.

«Типичный сценарий выглядит следующим образом: сотруднику выдается высокопроизводительный компьютер с 64 ГБ оперативной памяти для выполнения ресурсоемких задач. Однако он может заменить установленную память на минимально необходимую — например, 8 ГБ, а оставшиеся модули изъять и перепродать. При этом компьютер продолжит функционировать, и выявить подмену в оперативном режиме без специализированных средств контроля практически невозможно», — пояснила она.

По словам госпожи Белоусовой, даже на уровне одного устройства потери могут быть значительными, поскольку стоимость 64 ГБ оперативной памяти 19 февраля 2026 г. достигает 25-47 тыс. руб. В крупных ИТ-инфраструктурах, включая центры обработки данных (ЦОД), ущерб может исчисляться десятками миллионов рублей.

Необходим учет ИТ-активов

В «Группе Астра» также отметили CNews, что исчезновение комплектующих не всегда связано с намеренными действиями сотрудников. Иногда причиной становится пересортица, когда ИТ-оборудование временно переставляется между устройствами без оформления перемещения, что также приводит к проблемам учета и финансовым потерям.

Управление корпоративным парком рабочих станций и серверов в условиях ограниченных ИТ-бюджетов требует перехода от ручных процессов к автоматизированному контролю и централизованному управлению конфигурациями. По мнению экспертов «Группе Астра», управление активами должно стать важным элементом стратегии информационной безопасности (ИБ) организации, а российским компаниям необходимо заранее готовиться к возможным ИТ-угрозам и активно применять технологии, обеспечивающие кибербезопасность и сохранность корпоративного парка ИТ-оборудования.

pk6.jpg

DNS
Необходим учет ИТ-активов

Анастасия Белоусова считает, что отсутствие актуальных данных об ИТ-активах в 2026 г. становится прямым риском для бизнеса. Для снижения угроз специалисты «Группы Астра» рекомендуют использовать автоматизированные ИТ-инструменты инвентаризации, позволяющие отслеживать изменения конфигурации оборудования и оперативно выявлять несоответствия.

Инциденты в торговых сетях

В январе 2026 г. в одном из магазинов сети Best Buy в штате Джорджия произошел инцидент крупной кражи, в котором непосредственное участие принял сотрудник магазина, о чем писал CNews.

Дориан Аллен (Dorian Allen) в возрасте 20 лет, работавший кассиром и сотрудником торгового зала, сознательно позволил группе злоумышленников беспрепятственно вынести товары на общую сумму свыше $40 тыс., не проведя оплату. Среди похищенного: десятки консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S; наушники AirPods и Beats; гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest; игровые комплектующие для ПК; иные высоколиквидные электронные устройства. Общее количество похищенных позиций превысило 140 единиц.

После предъявления обвинения в содействии краже, Дориан Аллен дал признательные показания, заявив, что действовал под принуждением. По его словам, неустановленная группа хакеров получила доступ к его личным обнаженным фотографиям и угрожала их массовой публикацией в социальных сетях в случае отказа сотрудничать.

По мнению экспертов CBS News, указанный инцидент иллюстрирует растущую проблему использования компрометирующих материалов в качестве инструмента принуждения к совершению преступлений, в том числе в отношении сотрудников розничных сетей с доступом к товарам высокой стоимости.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета

Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах

Созданный «Роснано» производитель микроэлектроники решил обанкротиться. В убыток отработано не менее пяти лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще
CNEWS TV В элитном доме Москвы запустили роботов для доставки посылок
ОБЗОР Российские цифровые экосистемы 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Виртуальные АТС 2026
ОБЗОР Рынок ПАК
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР ИИ-ассистенты для бизнеса 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские провайдеры облачных хранилищ 2026