Покупателям приготовиться. Рост цен на российские серверы к лету может достичь 170%, на ПК - 110%

Госзаказчикам и бизнесу следует готовиться к колоссальному росту цен на российские серверы и ПК. Kraftway прогнозирует рост на серверы до 170%, на ПК — до 110% к лету 2026 г. При этом у других игроков цены могут быть еще выше. Поэтому производители ожидают, что рынок в деньгах не изменится, но упадет в количестве.

Цены в космос

Как стало известно CNews, себестоимость российских серверов Kraftway по собственному прогнозу компании к августу 2026 г. в среднем вырастет на 170% по сравнению с 2025 г. из-за подорожания памяти. Стоимость производства бюджетного ПК подскочит на 110%. Об этом в рамках дня поставщика 17 февраля сообщил Андрей Емельянов, вице-президент по продажам Kraftway.

По его словам, себестоимость серверов в феврале 2026 г. в среднем вырастет на 93%, а к апрелю — на 135%. ПК в феврале на 60%, а к апрелю — на 88%.

«Мы сделали эти расчеты на основании фактических данных и считаем, что наши цифры ниже, чем в целом по рынку, — говорит Емельянов. — Если стабилизации цен на чипы в ближайшее время не произойдет, а пока надежды на это, прямо скажем, мало, при этом динамика роста цен на чипы останется на уровне последних шести месяцев, то повышение цен на готовую продукцию неизбежно продолжится».

Рост у рынка будет выше

Kraftway полагает, что рост цен на собственную готовую продукцию будет ниже общерыночного благодаря созданию стратегических запасов NAND-чипов для собственного производства SSD, проведению НИОКР по производству модулей памяти DIMM/SO-DIMM и формированию складских резервов серверных комплектующих на первое полугодие 2026 г.

«Могу осторожно предположить, что у большинства игроков рынка темпы роста цен на готовую продукцию могут быть еще выше, поскольку создание складских запасов требовало серьезных инвестиций, что могли себе позволить лишь несколько производителей», — говорит Емельянов.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Рынок ожидает колоссальный рост цен

«Что касается спроса, то мы надеемся, что правильный прогноз ситуации и предпринятые нами упреждающие меры для нивелирования негативного влияния ценового роста на чипы памяти помогут нам не просто сохранить, но и нарастить свою долю на рынке», — отмечают в Kraftway.

«Российским производителям придется следовать за рынком и учитывать влияние цен на комплектующие на конечный продукт, — рассказал CNews представитель производителя электроники Fplus. — В первой половине года рост цен продолжится».

Не согласны с таким прогнозом в ИТ-холдинге Softline. «Мы ожидаем, что средний рост цен будет в несколько раз ниже, заявленных прогнозов, — рассказал CNews Алексей Амосов, руководитель отдела корпоративных решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). — Также с небольшой вероятностью рассматриваем сценарий снижения цен к концу года на некоторые комплектующие — за счет падения спроса на серверы и ПК из-за высоких цен и окончания цикла ажиотажного спроса на комплектующие по любым ценам».

При этом по мнению Амосова, рост цен может ограничить продажи оборудования в штуках, но несколько увеличит их в денежном объеме.

На запрос CNews о стоимости серверов и ПК не ответили представители Yadro и «Аквариус». Запрос проигнорировали и в консорциуме «Вычислительная техника».

Что происходит

Представленные данные — это прогноз изменения рыночных цен на чипы памяти (DRAM) и накопители (NAND/SSD) на основе фактической динамики с лета 2025 г., говорит Емельянов.

«Наблюдающийся в последние полгода беспрецедентный рост цен на микросхемы DRAM и NAND памяти напрямую влияет на стоимость конечного продукта, в котором эти микросхемы используются, — продолжает он. — Серверы используют много оперативной памяти и имеют большое дисковое пространство, поэтому повышение цен на чипы здесь особо заметно».

В ПК памяти используется существенно меньше, чем в серверах, но и остальные компоненты не столь дороги, поэтому повышение стоимости микросхем памяти в этом сегменте приводит к заметному увеличению цены готового изделия, говорит Емельянов. Меньше всего эта тенденция затрагивает ноутбуки, т.к. обычно в них размещается не более двух слотов памяти, а наличие в комплектации дорогих компонентов, например, экранной матрицы, несколько размывает долю памяти и SSD-диска в общей стоимости изделия.

«Если год назад базовый сервер стоит около 4 тысяч долларов, теперь 12-15 тысяч, — пояснил CNews собеседник среди производителей серверов на российском рынке. — Высокопроизводительные серверы (цена в 2025 году примерно 250 тысяч долларов, в 2026 году он будет стоить уже более 500 тысяч), где нужно больше памяти, подорожали еще сильнее (чем больше в устройстве используется памяти, тем ближе рост цен приближается к кратности в 20 раз)».

В результате объем денег на рынке останется примерно тем же, однако в штуках закупки существенно сократятся, заключил собеседник.

Напомним, российский рынок серверов и систем хранения данных (СХД) в 2025 г. составил 280 млрд руб. Из них 200 млрд пришлось на второе полугодие. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на производителя электроники Yadro.

О Kraftway

Как писал CNewsв декабре 2023 г., «Росатом» купил половину компании Kraftway. По некоторым оценкам, право владения 50-процентной долей в ней обошлось госкомпании в 5 млрд руб.

За брендом Kraftway стоит акционерное общество (АО) «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС», которое было основано более 30 лет назад, в 1993 г. Организация скрывает свои финансовые показатели: последний опубликованный отчет датирован 2021 г. В нем сказано, что отчетный период АО закрыло с чистой прибылью в размере 5,2 млрд руб. при выручке на уровне 10,1 млн руб., следует из базы «Контур.Фокус».

Kraftway разрабатывает и производит широкий спектр продукции, включая персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки, серверы, тонкие клиенты и пр.