В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

В России уже начали прорабатывать третий пакет законов для борьбы с кибермошенниками и в этот раз упор сделают на борьбу с дипфейками. Российское законодательство в этой сфере должно быть гибким и быстро подстраиваться под новые реалии, потому что сейчас кибермошенники активно осваивают современные технологии.

Разработка третьего пакета

Власти России начали разрабатывать третий пакет мер для противодействия кибермошенникам в феврале 2026 г., пишет ТАСС. В список инициатив могут войти средства для борьбы с дипфейками.

Со слов заместителя главы Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артема Шейкина, мы смотрим практику применения, насколько те законы, которые были приняты ранее, как они работают и в список инициатив могут войти средства для борьбы с дипфейками. Он добавил, что законодательство должно быть гибким и оперативным, так как мошенники начали использовать новые технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Дипфейки могут содержать подделанные аудио, визуальные или текстовые материалы, созданные с помощью генеративного ИИ. Они используются киберпреступниками, в основном, для получения финансовой выгоды, обмана и манипуляций. Нейронная сеть накладывает фрагменты контента на исходное изображение и таким образом подменяется лицо, мимика, жесты и голос в видео или звуковой дорожке. Как писал CNews, каждый десятый россиянин сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества.

Среди обсуждаемых инициатив — обязать операторов отслеживать подозрительную активность при использовании детских SIM-карт. «16 февраля 2026 г. в законопроекте прямо не прописаны детальные механизмы мониторинга именно детских номеров, но такая логика в целом заложена и может быть развита дальше», — пояснил Артем Шейкин. С его слов, в дальнейшем можно проработать механизм, при котором родители будут получать сообщения о нетипичных звонках или подозрительных операциях по номеру ребенка.

Пакет также включает нормы о маркировке международных звонков, так граждане смогут быстрее распознать потенциально опасные звонки с подменой номера и избежать телефонного обмана. Отдельно закрепляется право сообщить о кибермошенничестве через «Госуслуги», что упростит фиксирование таких случаев, позволит оперативно оповещать банки, сотовых операторов и цифровые платформы.

В декабре 2025 г. Президент России Владимир Путин заявлял, что третий пакет мер против мошенников всех мастей в ближайших планах. Российский лидер отметил роль совета по правам человека (СПЧ) в рамках борьбы с мошенничеством: СПЧ предложил ряд предметных решений, и все они учтены и внедряются Правительством России.

Усиление защиты граждан

Первый пакет мер по защите граждан от мошенников вступил в силу в июне 2025 г. Он включал около 30 инициатив, которые вводили поэтапно. Так, уже действовал запрет на использование мессенджеров сотрудниками государственных органов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа 2025 г. у россиян появилась возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через «Госуслуги» самозапрет на оформление SIM-карт.

10 февраля 2025 г. в Государственной Думе (Госдума) приняли в первом чтении второй пакет мер по противодействию мошенникам, он содержал около 20 инициатив, о чем информировал CNews. Предусматривается закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами: с помощью биометрии, через многофункциональные центры (МФЦ), приложения или сайты банков. Также предлагается ввести детские SIM-карты, которые позволят родителям контролировать доступ к нежелательному контенту и снизят риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, предусматривается введение нормы об ограничении количества банковских карт до 20 штук на человека.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в 2025 г. в России удалось переломить негативную тенденцию: киберпреступлений стало на 11,8% меньше, чем в 2024 г. Количество дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств — на 9%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 42,2%.

Премьер-министра России Михаил Мишустин в декабре 2025 г. призвал Правительство России продолжать проработку эффективных способов и инструментов — организационных, нормативных, технических — для борьбы с дистанционным хищением средств.

Объем хищений

По данным Центрального банка (Центробанк) России, в 2024 г. мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб., что стало рекордом за все время ведения статистики. Основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 667 млн руб.

В Сбербанке же оценивают ущерб от телефонного мошенничества в 2024 г. более чем в 295 млрд руб.