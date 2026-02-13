CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

«Ростелеком» назначил генеральным директором холдинговой SPV-компании «Рестрим» выпускника Военно-воздушной инженерной академии и опытного руководителя Виталия Студитских. За его плечами работа в «Микроне» и «Рубетеке», операторах связи и деловом офисе бренда Iru. В «Рестриме» ему предстоит заняться создателями средств для блокировки Рунета.

Сразу два назначения

ООО «Рестрим», которому «Ростелеком» передал доли в разработчиках и производителях средств блокировки Рунета — ООО «РДП Энтерпрайзес» и ООО «РДП Инновации» — возглавил Виталий Студитских, выпускник Военно-воздушной инженерной академии, успевший поработать в «Микроне», «Рубетеке», «Мерлионе», а также в операторах связи.

Информация о новом руководителе была внесена в ЕГРЮЛ 27 января 2026 г., примерно за две недели до начала активных действий по замедлению работы Telegram, а также полной блокировке в России видеосервиса Youtube и ресурсов признанной экстремистской и запрещенной Meta.

rostelekom700.jpg
Ростелеком
Ростелеком нашел нового руководителя для SPV-компании

Как пояснили CNews в «Ростелекоме», идет формирование новой конфигурации, а подробности пока раскрывать некорректно.

«"Рестрим" — это холдинговая SPV (компания специального назначения, например, для управления специфическими активами — прим. CNews). Предыдущий директор покинул ГК "Ростелеком"», — уточнили CNews в федеральном операторе, добавив, что конфигурация пока не сложилась.

Глава холдинга — не единственная новая должность Студитских, полученная в «Ростелекоме». 10 февраля 2026 г. он стал гендиректором ООО «НПО РТТ», где у «Рестрима» 51%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компания также участвует в процессе создания средств блокировки. Это совместное предприятие «Ростелекома» с ГК «Авангард» и ООО «Кьютек», занимающееся выпуском телеком-оборудования, в том числе средств приоритизации трафика.

Где раньше работал новый гендиректор

Студитских уже успел поработать в десятках мест. Последнее — компания «Рубетек», где он пять месяцев занимал должность замгендиректора (направление «Телеком»), свидетельствуют данные его страницы в «Сетке», социальной сети hh.ru. У «Рубетек» есть завод в Орле, который помимо систем для «умного дома» занимается оборудованием для наземного сегмента спутниковых сетей, а его заказчик — «Ростелеком».

«Виталий Студитских работал в Rubetek и очень хорошо себя зарекомендовал. Хочется пожелать ему удачи. Уверены, что на новой позиции он поможет «Рестрим» реализовать свой потенциал на рынке», — заявили CNews в компании.

У Студитских богатый опыт управления компаниями, связанными с электроникой. С июля 2024 г. по апрель 2025 г. он также занимал должность исполнительного директора ООО «ИКСДата» (группа «Астра»). Структура производит ПАК для бизнеса, в том числе машин баз данных Tantor Xdata.

Топ-менеджер также возглавлял «Деловой офис» бренда Iru в «Мерлионе» с 2022 г. по 2023 г., а с 2016 г. по 2021 г. работал в должности первого заместителя гендиректора — операционного директора завода микроэлектроники «Микрон». Одновременно Студитских возглавлял совет директоров Cosmoc Wealth (торговое представительство «Ситроникс» в Юго-восточной Азии), которое управляло сборкой микроэлектроники в Китае) в Гонконге.

У топ-менеджера богатый опыт работы в телеком-операторах и ТВ-сервисах. В разные годы он был генеральным директором спутникового проекта «МТССпутниковое ТВ», «Амедиа ТВ», региональным директором в «Билайне», также работал в филиалах «Скайлинк» и был директором по ИТ в этой компании.

По данным портала TAdviser, Студитских также возглавлял совет директоров «Орион экспресс», а в 2003 г. прошел специализированный курс Sun Shell Programming компании Sun Microsystems. С 1999 года по 2002 г. работал руководителем группы разработки систем отчетности ЗАО «Телмос» (входило в АФК «Система» и «Ростелеком»).

Виталий Студитских в 1998 г. закончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского (учреждение готовило военных инженеров), а до этого получил аттестат Екатеринбургского Суворовского военного училища.

Новый SPV «Ростелекома»

До 2023 г. «Рестрим» оставался почти пустой компанией. Но в 2023 г. на его балансе появились 150 млн руб., в 2024 г. — 2,8 млрд руб. Согласно данным «Контур.фокус», в его собственность была передана доля в 51% в ООО «Булат», одном из крупнейших производителей российских базовых станций. В 2025 г. доля «Рестрима» в «Булате» выросла до 89% за счет получения доли НПЦ «Элвис». Также в 2024 г. SPV-холдинг получил долю в ООО «Электра», ООО «Протей-ртк», ООО «Эсай Майкро».

Также в 2024 г. «Рестрим» приобрел 51% в ООО «НПО РТТ». Завод выпускает в том числе Ethernet-коммутаторы агрегации серии RTSW-7000 и Ethernet-коммутаторы доступа серии RTSW-2330 с механизмом QoS для приоритезации трафика. Кроме того, на его базе развернуто контрактное производство электроники в Санкт-Петербурге, утверждает его сайт. Его чистый убыток по итогам 2024 г. достиг 216 млн руб. при выручке в 820 млн руб.

По итогам 2025 г. в холдинговое SPV «Ростелекома» также попали разработчики средств для фильтрации трафика, в том числе блокировок Рунета. С апреля 2025 г. компании принадлежит 90% в ООО «РДП Энтерпрайз», которое было создано в рамках реорганизации ООО «РДП.РУ». В декабре 2025 г. «Рестрим» также получил 40% в ООО «РДП Инновации» от венчурного фонда «Ростелекома» «Коммит Кэпитал».

«РДП Энтерпрайз» появился на фоне реструктуризации активов «РДП.РУ», ранее это был основной производитель средств блокировки.

Как поясняли в «Ростелекоме», прошедший, 2025 г., стал знаковым для «РДП.РУ», которое занимается системами для блокировки Рунета. Продажи достигли объемов, при которых акционеры приняли решение выделить часть направлений бизнеса в отдельное юридическое лицо.

«При этом "РДП Энтерпрайз" приобрела конкурентный на рынке продукт DPI/PCEF, позволяющий, операторам мобильной связи разрабатывать гибкие тарифы, например, позволяющие оставлять доступными часть сервисов при отсутствии средств на балансе. Причем приобрела продукт вместе с командой разработки и действующими контрактами, что в свою очередь дополнительно усилило компанию на рынке мобильных операторов», — поясняли CNews в «Ростелекоме».

При этом доля «Рестрим» в «РДП.РУ» была передана в новую компанию — АО «Градиент». Как поясняли эксперты издания «Коммерсант», разделение бизнеса было связано с попыткой создать разные входные ворота к средствам блокировки для госсектора и частных клиентов.

Екатерина Струкова

