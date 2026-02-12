Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor

Роскомнадзор начал удалять из Национальной системы доменных имен домены запрещенных ресурсов, включая Facebook*, Instagram*, Tor и т.д. Эксперты предполагают, что с началом ограничительных мер в отношении Telegram нагрузка на оборудование Роскомнадзора выросла, в связи с чем ведомство могло начать использовать такие методы.

Удаление доменов запрещенных ресурсов из Национальной системы доменных имен

Из Национальной системы доменных имен (НСДИ) были исключены домены ряда заблокированных в России сайтов. Как пишет Telegram-канал «На связи», речь идет о доменах, принадлежащих признанной в России экстремистской корпорации Meta**: facebook.com, Instagram.com, messenger.com (используется Facebook Messenger).

Кроме того, как уже сообщалось, из НСДИ оказался удален домен whatsapp.com. Facebook и Instagram были заблокированы в России в 2022 г., ограничения в отношении WhatsApp* стали вводится с конца 2024 г.

Также из НСДИ были удалены домены windscribe.com и torproject.com. Оба сайта посвящены технологиям, помогающим обходить блокировки (ранее Tor был заблокирован в России). В этом же списке оказался домен apkmirror.com для репозитория приложения под Android.

Также были удалены домены ряда СМИ, признанных иностранными агентами и нежелательными организациями: BBC, Deutsche Welle, «Настоящее время», «Радио «Свобода», The Moscow Times и т.д. Кроме того, ранее сообщалось об удалении из НСДИ домена youtube.com.

Новый метод блокировки

Как отмечает Telegram-канал «На связи», при попытках зайти на обозначенные домены пользователи НСДИ получают сообщения DNS_Prode_Finished_nxdomain. Это означает, что такого домена не существуют: nxdomain расшифровывает как non-eisting domain, то есть такого домена нет в справочнике IP-адресов.

По мнению авторов упомянутого Telegram-канала, раньше уже были случаи блокировки отдельных мессенджеров по доменам, например, в 2024 г. это происходило при блокировке мессенджеров Signal и Discord. Но такое массовое удаление доменов происходит впервые. В пресс-службе Роскомнадзора к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Как появилась Национальная система доменных имен

DNS – система соответствия доменов IP-адресам. Когда пользователь вводит домен некоего ресурса, DNS-система определяет, какой у него IP-адрес, после чего происходит соединение пользователя с этим ресурсом. Как правило, пользователи работают с DNS-серверами своих провайдеров, но есть и альтернативные DNS-сервера, например, Google, «Яндекс», CloudFlare и др.

В 2019 г. в России был принят «закон о суверенном интернете». Он обязывает всех интернет-провайдеров устанавливать ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), через которые Роскомнадзор управляет маршрутами интернет-трафиками. Блокировки и замедление крупных интернет-ресурсов в последние годы осуществлялись Роскомнадзором через ТСПУ.

Тогда же в России была создана Национальная система доменных имен. За ее работу отвечает Роскомнадзор, в нее входят доменные зоны .Ru, .РФ и .SU. Провайдеры должны работать через НСДИ.

Связь с блокировкой Telegram

Между тем, в России с января 2026 г. начались ограничения в работе мессенджера Telegram, в частности, значительно затруднена загрузка медиа-файлов. В феврале 2026 г. замедления в работе сервиса усилились, Роскомнадзор подтвердил принятие ограничительных мер в связи с отказом Telegram исполнять российское законодательство .

По мнению управляющего директора инфраструктурного интегратора «Ультиматек» Джемали Авалишвили, причина блокировок через DNS-систему связана с тем, что оборудование ТСПУ «работает на пределе своих возможностей». «Система не резиновая, одновременно «давить» YouTube, Telegram и вдобавок WhatsApp инфраструктура просто не выдерживает, заявил эксперт РБК. - Это как пытаться запустить три тяжелых приложения на старом ноутбуке».

Эксперт добавил, что Telegram замедлять значительно сложнее, чем другие ресурсы, так как его защита сильнее и мессенджер «привык» к блокировках в различных странах. «Telegram – это «не просто труба» для трафика, а уникальная архитектура с распределенной инфраструктурой зеркал и CDN (сеть доставки контента), - говорит Авалишвили. - Его протокол шифрования спроектирован так, чтобы максимально усложнить DPI. Чтобы замедлить Telegram нужно задействовать колоссальные вычислительные мощности».

Обратная сторона блокировки по DNS – это возможность ее обойти путем использования альтернативных DNS-серверов. Правда, как отмечает автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин, ТСПУ может перехватывать запросы к альтернативным DNS-серверам. Но есть еще один способ - это протоколы шифрования DNS, например, DoH/DoT.

Facebook*, Instagram*, WhatsApp* принадлежат признанной в России экстремистской корпорации Meta**